Susan Sarandon asegura que fue vetada en Hollywood tras pedir alto al fuego en Gaza

La actriz afirmó que fue despedida por su agencia y que dejó de recibir oportunidades en EU

La actriz Susan Sarandon afirmó que su carrera en Estados Unidos se vio afectada después de pronunciarse públicamente a favor de un alto al fuego en Gaza. Las declaraciones fueron realizadas el 27 de febrero durante una conversación previa a la ceremonia de los Premios Goya, donde recibirá el reconocimiento internacional por su trayectoria. En ese contexto, la ganadora del Oscar habló sobre las consecuencias profesionales que, según dijo, enfrentó tras participar en marchas y manifestarse sobre el conflicto.

¿Por qué dice que fue “vetada” en Hollywood?

Durante la charla, Sarandon aseguró que fue despedida por su agencia después de asistir a una manifestación pro-Palestina en 2023.

“Me despidieron de mi agencia, específicamente por marchar y hablar sobre Gaza, por pedir un alto el fuego,” declaró, y luego añadió que, a partir de ese momento, su presencia en producciones estadounidenses se volvió limitada.

Susan Sarandon (imagen: Variety)

“Se me hizo imposible incluso salir en televisión. No sé si ha cambiado últimamente. No podía hacer ninguna película importante ni nada relacionado con Hollywood.”

Sarandon explicó que finalmente encontró representación fuera de Estados Unidos y comenzó a trabajar en Europa.

“Encontré agentes en Inglaterra y en Italia, y trabajo allí. Acabo de rodar una película en Italia y una obra de teatro en el Old Vic durante varios meses.”

También relató que un director italiano recibió advertencias antes de contratarla.

“Conozco a un director italiano que me acaba de contratar. Le dijeron que no me contratara, así que eso fue hace poco. No me hizo caso, pero tuvieron esa conversación.”

Actualmente, dijo, se ha enfocado en producciones independientes.

“En este momento, me especializo en películas pequeñas con directores que nunca han dirigido, en películas independientes.”

Sus comentarios antes de recibir el Goya Internacional

Las declaraciones se dieron en el marco de su visita a España para recibir el Premio Goya Internacional, otorgado por la Academia de Cine de España en reconocimiento a su trayectoria, que incluye títulos como ‘Dead Man Walking’ y ‘Atlantic City’.

En esa misma conversación, Sarandon comparó el ambiente político en Estados Unidos con el de España y destacó el respaldo público de figuras culturales españolas.

“En un lugar donde se siente la represión y la censura, ver a España y ver al presidente y lo que dice y el apoyo que está dando sobre Gaza, y tener actores como Javier Bardem que se presentan con una voz tan fuerte, es muy importante para nosotros en los Estados Unidos,” señaló.

La ceremonia de los Premios Goya se celebrará el 28 de febrero en Barcelona.

Susan Sarandon (imagen: Alamy)

El antecedente con su agencia en 2023

En noviembre de 2023 se reportó que Sarandon fue apartada de la agencia UTA después de participar en un mitin pro-Palestina en Nueva York. Desde entonces, la actriz ha mantenido una postura pública crítica respecto al conflicto entre Israel y Gaza.

Con una carrera que abarca más de cinco décadas y que incluye el Oscar por ‘Dead Man Walking’, Sarandon ha combinado su trabajo actoral con activismo político en distintos momentos. Sus declaraciones recientes vuelven a colocarla en el centro de la conversación sobre libertad de expresión y consecuencias profesionales dentro de la industria del entretenimiento en Estados Unidos.

Con información de Variety.

