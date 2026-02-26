‘Scream 7’: Manifestantes llaman al boicot durante la premiere en apoyo a Palestina y Melissa Barrera

La premiere de la esperada secuela contó con la presencia de un grupo de protestantes

El estreno mundial de Scream 7 en los estudios de Paramount en Los Ángeles reunió a actores y prensa especializada. Sin embargo, también convocó a un grupo de manifestantes que buscaba visibilizar una causa que, desde 2023, ha estado vinculada al destino de la franquicia. La alfombra roja de una de las sagas de terror más longevas del cine, anoche se vio atravesada por consignas políticas.

¿Qué ocurrió en la premiere de Scream 7?

A las afueras del lote de Paramount se congregaron alrededor de 25 manifestantes con banderas palestinas. Sus consignas hablaban tanto del conflicto en Gaza como a la decisión del estudio de despedir a Melissa Barrera, actriz mexicana de 35 años que por algún tiempo formó parte de la saga slasher. Las organizaciones Entertainment Labor for Palestine, CodePink LA y Jewish Voice for Peace-Los Angeles encabezaron la protesta.

El grupo buscó llamar la atención sobre lo que consideran un silenciamiento de voces pro-palestinas en la industria del entretenimiento. También señalaron el despido de Barrera como un ejemplo de represalia por sus posturas públicas. Dentro del recinto, el elenco de Scream 7 desfilaba ante cámaras mientras afuera se agitaban pancartas con mensajes de apoyo a la actriz y consignas como “Palestina vivirá por siempre”.

Desde el anuncio de la salida de Barrera en 2023, una parte del fandom ha promovido campañas digitales en contra de la nueva entrega.

Cómo reaccionó el director

Kevin Williamson, guionista de la primera Scream y ahora director de la séptima entrega, fue cuestionado sobre la protesta mientras caminaba por la alfombra roja. “Vivimos en Estados Unidos. Tenemos derecho a protestar”, declaró ante medios. Añadió que quienes se manifiestan “tienen derecho a ser escuchados” y a expresar lo que consideran la verdad.

El cineasta reconoció que el mundo atraviesa momentos complejos y que muchas personas desean alzar la voz frente a situaciones que consideran injustas. Aunque no respaldó el llamado al boicot, defendió el derecho a la expresión. Williamson asumió la dirección tras la salida de Christopher Landon, quien dejó el proyecto luego de recibir amenazas relacionadas con la controversia. La película también implicó la reescritura del guion.

¿Por qué despidieron a Melissa Barrera?

En noviembre de 2023, Spyglass Media Group confirmó que Barrera ya no formaría parte de la franquicia tras una serie de publicaciones en Instagram sobre el conflicto entre Israel y Hamas. En una de ellas escribió: “Gaza está siendo tratada actualmente como un campo de concentración… ESTO ES GENOCIDIO Y LIMPIEZA ÉTNICA”. En otra, criticó la cobertura de los medios occidentales.

El estudio respondió con un comunicado en el que afirmó tener “tolerancia cero ante el antisemitismo o la incitación al odio en cualquier forma, incluidas las referencias falsas al genocidio, la limpieza étnica, la distorsión del Holocausto o cualquier cosa que cruce flagrantemente la línea hacia el discurso de odio”.

Tras su salida, Jenna Ortega también abandonó el proyecto, citando conflictos de agenda. La producción optó por traer de regreso a Neve Campbell como protagonista. Campbell de 52 años, se negó a formar parte de Scream 6 hace unos años debido a conflictos salariales. Desde su perspectiva, su valor dentro de la franquicia está muy por encima de lo que el estudio quería pagarlo.

Por su trabajo en la nueva Scream 7, Neve recibió 7 millones de dólares.

Cómo reaccionó Melissa Barrera

Melissa Barrera no asistió a la premiere de la nueva cinta, pero reaccionó en redes sociales. A través de una historia en Instagram escribió: “Los veo”, acompañando el mensaje con un corazón. Desde su despido de Scream 7, la actriz ha reiterado que su intención fue expresar solidaridad con civiles palestinos.

Barrera ha señalado públicamente que condena el antisemitismo y cualquier forma de odio, pero que sus publicaciones buscaban denunciar la violencia en Gaza. Actualmente es una favorita para interpretar a la Mujer Maravilla en el nuevo universo DC a cargo de James Gunn.

