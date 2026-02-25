Neve Campbell no lamenta haber abandonado ‘Scream 6’ por disputa salarial: ‘Mi valor para esta franquicia es más grande que lo que me ofrecieron’

Durante más de un cuarto de siglo, la figura de Neve Campbell y la identidad de Scream han estado unidas por una relación casi indivisible. Cada nueva entrega nos hace pensar en el lugar de Sidney Prescott dentro de la saga y, por extensión, sobre el peso real de su actriz dentro de la maquinaria industrial que mantiene viva a la franquicia.

El tema, sin embargo, dejó de ser solo barullo cuando Scream 6 avanzó sin ella. La ausencia de Campbell tuvo raíces profundas y se convirtió en síntoma de una negociación que no prosperó y que, con el paso del tiempo, se convirtió en un punto de inflexión para la saga y para su protagonista histórica.

¿Cómo se construyó la relación entre Neve Campbell y Scream?

Cuando Scream llegó a los cines en 1996, pocos o quizá nadie esperaba que su protagonista se transformaría en una de las caras más aclamadas del cine slasher. Sidney Prescott, además de sobreviviente, era una figura que crecía y se endurecía con cada entrega, acompañando la evolución del propio género.

Neve Campbell volverá como Sydney Prescott en Scream 7 (Foto: IMDb)

A lo largo de cinco películas, Campbell sostuvo la saga, misma que se permitía mutar y cambiar de generación sin perder su punto focal. Incluso cuando otros personajes tomaban mayor protagonismo, Sidney era una presencia que recordaba de dónde venía la historia.

A diferencia de otras franquicias donde el relevo es brusco y casi siempre incomoda a los fans de hueso colorado, Scream trabajó en la coexistencia de legado y renovación. El regreso de Campbell en la quinta entrega acertó en esa idea y nos dijo que su personaje es una pieza todavía activa dentro del universo narrativo.

Cuando se anunció que Scream 6 seguiría adelante sin ella en 2022, la noticia se sintió como una ruptura real. Aquí sí nos hizo falta la columna vertebral que había sostenido la franquicia durante décadas.

Neve y por qué se fue de Scream 6

La razón detrás de su salida no tardó en salir a la luz. Hace algunos años, Campbell explicó que la oferta económica presentada para la sexta película no reflejaba el lugar que había ocupado dentro de la saga ni el trabajo acumulado durante años. La decisión, según ha contado, no fue impulsiva ni sencilla, pero sí necesaria.

Ahora, en una nueva entrevista con CBS Mornings, la actriz de 52 años vuelve a tocar el tema con mayor determinación:

“Cuando tomé esa decisión, simplemente no creí que pudiera vivir conmigo misma entrando al set. No me sentía bien. Sabía que mi valor dentro de esta franquicia era mayor que lo que me habían ofrecido. Necesitaba tomar esa decisión. Cuando me despedí de ello, pensé que eso era todo. Sabía que había una buena posibilidad de que así fuera.”

Scream 7 se estrena esta semana en salas de cine (Foto: X)

Campbell reconoce que la decisión bajó sus ánimos pero sabía que en el fondo era lo mejor para ella.

“Estaba triste. Cuando supe que era su primer día de rodaje y yo no estaba ahí, pensé: “Qué mal”. Pero al mismo tiempo, sabía que mi decisión era la correcta. Y cuando hablé públicamente de ello, en realidad no fue para reunir a todo el mundo. Simplemente era mi verdad en ese momento, y el hecho de que la gente me apoyara, que recibiera tanto cariño, fue muy bonito. Y sí creo que otras personas también necesitan tomar ese tipo de decisiones”.

De qué trata y cuándo se estrena Scream 7

La otra gran vuelta de tuerca llegó cuando se confirmó que Neve Campbell regresaría para la séptima entrega. El anuncio sorprendió porque, durante un tiempo, la actriz asumió que su despedida había sido definitiva.

Scream 7 vuelve a colocar a Sidney Prescott en el centro de la historia y se aleja de las líneas argumentales más recientes. El foco regresa a la vida personal de Sidney, ahora atravesada por nuevas amenazas que conectan su pasado con un presente que ya no puede ignorar.

Se estrena mañana, 25 de febrero, en salas de cine mexicanas.

