‘Backrooms’: El fenómeno de terror de Internet que ahora es una película de A24

Una imagen de un espacio vacío, alfombrado y bañado por luz fluorescente fue suficiente para detonar uno de los fenómenos de terror digital más importantes de la última década. Lo que comenzó como una publicación anónima en un foro terminó por convertirse en una mitología colaborativa, una serie viral en YouTube y, finalmente, una producción cinematográfica respaldada por algunos de los nombres más influyentes del cine de género. ‘Backrooms‘ ya no es solo una creepypasta: es una película producida por A24 que ya estrenó su primer avance.

¿Qué son los Backrooms?

El concepto nació el 12 de mayo de 2019 en el tablero paranormal /x/ de 4chan. Un usuario pidió compartir imágenes inquietantes que “se sintieran mal” o extrañas. La fotografía publicada mostraba una habitación amplia con alfombra húmeda, paredes amarillo monocromático y luces fluorescentes que parecían extenderse sin fin.

La imagen original de los Backrooms fue tomada en un edificio de Wisconsin antes de su remodelación, circuló en 4chan desde 2011 y se volvió parte del mito en 2019 (imagen: Wikipedia)

Un día después, otro usuario respondió con el texto que dio forma al mito:

“Si no tienes cuidado y te sales de la realidad en las áreas equivocadas, terminarás en las habitaciones traseras, donde no hay nada más que el hedor de la alfombra vieja y húmeda, la locura del monoamarillo, el ruido de fondo interminable de las luces fluorescentes al máximo zumbido y aproximadamente seiscientas millones de millas cuadradas de habitaciones vacías segmentadas al azar en las que quedar atrapado.

Dios te salve si escuchas algo rondando cerca, porque seguro que te ha escuchado.”

La idea era simple pero perturbadora: si alguien “noclipea” fuera de la realidad (término tomado de los videojuegos para atravesar límites del entorno), puede quedar atrapado en una dimensión infinita de oficinas vacías.

Con el paso de las semanas, la comunidad expandió el concepto. Surgieron niveles numerados como Level 0, Level 1 y Level 2, entidades hostiles y reglas de supervivencia. No existe un canon oficial, lo que permitió que múltiples versiones coexistieran y evolucionaran.

Además, los Backrooms se asociaron rápidamente con la estética de los llamados “liminal spaces”: espacios cotidianos representados de forma vacía e inquietante. Esa estética se volvió tendencia en redes sociales como TikTok, donde el hashtag #liminalspaces acumuló millones de visualizaciones.

De creepypasta a fenómeno cultural

El crecimiento fue orgánico. Subreddits como r/backrooms y r/creepypasta comenzaron a recopilar relatos y expandir el universo narrativo. Se crearon wikis dedicadas al lore y aparecieron videojuegos independientes en plataformas como Steam y Roblox.

Medios internacionales agruparon el fenómeno dentro de un nuevo tipo de terror colaborativo online, comparable a la SCP Foundation. La ausencia de una historia oficial facilitó que la comunidad participara activamente en la construcción del mito.

En 2024 se descubrió el origen real de la imagen inicial: provenía de una remodelación realizada en 2002 en un local comercial de Wisconsin. La fotografía fue publicada en 2003 en un blog de renovación, pero durante años se desconoció su procedencia, lo que alimentó el aura de misterio.

Kane Parsons: De YouTube a director del largometraje

El salto definitivo ocurrió en enero de 2022, cuando el creador estadounidense Kane Parsons, conocido en internet como Kane Pixels, publicó en YouTube el corto “The Backrooms (Found Footage)”. Presentado como una grabación estilo VHS de los años noventa, el video mostraba a un joven que cae accidentalmente en el laberinto amarillo mientras es perseguido por una entidad.

Fotograma de un video de Kane Parsons sobre los Backrooms (imagen: YouTube)

Parsons tenía 16 años cuando lanzó el corto. Utilizó Blender y Adobe After Effects para crear los entornos digitales. El video acumuló decenas de millones de visualizaciones y derivó en una serie que amplió el universo, introduciendo la organización ficticia Async, responsable de abrir un portal hacia esa dimensión en los años 80.

La serie completa superó cientos de millones de vistas, consolidando a Parsons como una figura emergente dentro del horror digital.

A24, James Wan y Shawn Levy detrás de la adaptación

En febrero de 2023 se anunció que A24 desarrollaría una adaptación cinematográfica basada en la versión de Parsons. La película marcará el debut de Kane Parsons como director de largometraje.

El guion fue escrito por Roberto Patino. La producción reúne a Atomic Monster, la compañía de James Wan, conocido por franquicias como ‘El Conjuro‘ y ‘Saw‘, y 21 Laps, productora asociada a Shawn Levy, director en producciones famosas como ‘Stranger Things‘ y ‘Deadpool & Wolverine‘.

El elenco incluye a Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve y Mark Duplass.

De acuerdo con la información disponible, la película no será una simple recopilación de los cortos virales, sino una versión expandida del concepto. El estreno está programado para el 29 de mayo de 2026.

