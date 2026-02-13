Familia de James Van Der Beek recibe una cuantiosa donación de Steven Spielberg

La recaudación, destinada a apoyar a la viuda y a sus seis hijos, ya supera los 1.8 millones de dólares

La campaña de recaudación creada para apoyar a la familia de James Van Der Beek continúa creciendo y sumando respaldo de figuras de alto perfil en Hollywood. En las últimas horas se confirmó que Steven Spielberg y su esposa, Kate Capshaw, realizaron una donación significativa al fondo destinado a la esposa e hijos del actor, fallecido el 11 de febrero de 2026 tras padecer cáncer colorrectal.

La aportación del cineasta se produce en un momento en que la campaña ya se acerca a los dos millones de dólares, superando ampliamente su meta inicial. La iniciativa fue organizada por amigos cercanos del protagonista de ‘Dawson’s Creek’ para brindar apoyo económico a Kimberly Van Der Beek y a los seis hijos que tuvo con el actor.

Imagen del documental ‘Spielberg’ (HBO)

¿Cuánto donó Steven Spielberg y cómo avanza la campaña?

De acuerdo con la información difundida por los organizadores, Steven Spielberg aportó 25,000 dólares al GoFundMe creado para la familia. Al corte del jueves por la tarde, la recaudación superaba los 1.8 millones de dólares, pese a que la meta original era mucho menor.

La página fue lanzada tras confirmarse que los costos médicos derivados del tratamiento contra el cáncer habían dejado a la familia “sin fondos”, según el propio comunicado publicado en la campaña. En el mensaje se explica que, tras el fallecimiento del actor, Kimberly y sus hijos enfrentan un futuro incierto y necesitan apoyo para cubrir gastos esenciales y educación.

La respuesta ha sido constante. En menos de 24 horas la recaudación había superado el millón de dólares, lo que llevó a los organizadores a ajustar al alza el objetivo inicial de 550,000 dólares hasta alcanzar 1.5 millones. Con las nuevas donaciones, la cifra ya rebasa ese monto.

El peso simbólico de la donación de Spielberg

La participación de Steven Spielberg tiene una dimensión especial que trasciende lo económico. Aunque el director nunca trabajó directamente con James Van Der Beek, su figura estuvo profundamente ligada al personaje que lo lanzó a la fama.

En ‘Dawson’s Creek’, Dawson Leery (interpretado por Van Der Beek) idolatraba a Spielberg como modelo de cineasta. El dormitorio del personaje estaba decorado con pósters de películas del director, y gran parte de su motivación narrativa giraba en torno a convertirse en un realizador inspirado por él.

Spielberg, considerado uno de los cineastas más influyentes de la historia contemporánea, ha dirigido clásicos como ‘E.T.’, ‘Jurassic Park’, ‘Schindler’s List’ y ‘Saving Private Ryan’, consolidándose como una figura central en la industria cinematográfica global. Su impacto no solo redefinió el blockbuster moderno, sino también el lenguaje visual del cine comercial y dramático durante décadas.

El año pasado, durante una reunión del elenco de ‘Dawson’s Creek’ en Nueva York, Spielberg sorprendió a los asistentes con un mensaje en video dirigido al personaje. “Dawson, lo lograste. Quizás algún día pueda tener un armario Dawson.,” dijo entonces el director, en un guiño que emocionó a los seguidores de la serie.

En ese contexto, su donación adquiere un valor simbólico evidente: el cineasta que inspiró al personaje ahora respalda a la familia del actor que le dio vida.

James Van Der Beek con su familia (Imagen: Instagram @vanderjames)

Más figuras de Hollywood se suman al apoyo

Además de Spielberg, otras personalidades del entretenimiento han contribuido al fondo. El director de ‘Wicked: For Good’, Jon M. Chu, realizó una donación de 10,000 dólares, mientras que la actriz Zoe Saldaña (bajo su nombre de casada, Zoe Saldaña-Perego) estableció una contribución mensual de 2,500 dólares.

En el comunicado del GoFundMe se detalla que los recursos se destinarán a cubrir gastos de vivienda, facturas pendientes y la educación de los menores. “Su generosidad ayudará a cubrir los gastos esenciales de vida, pagar facturas y apoyar la educación de los niños,” señala el mensaje. También añade: “Cada donación, sin importar el tamaño, ayudará a Kimberly y su familia a encontrar esperanza y seguridad mientras reconstruyen sus vidas.”

La magnitud de la respuesta refleja no solo el alcance cultural de ‘Dawson’s Creek’, sino también el impacto personal que Van Der Beek tuvo en colegas y seguidores. Mientras la campaña continúa activa, la donación de Spielberg se suma como uno de los gestos más significativos dentro de una movilización que sigue creciendo.

Con información de The Hollywood Reporter.