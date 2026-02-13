Bella Ramsey, estrella de ‘The Last of Us’, dice que se alejará de las superproducciones de Hollywood y ahora trabajará en cine independiente

Con 22 años, Bella Ramsey ha pasado buena parte de su corta pero intensa carrera frente a cámaras gigantes, con sets colosales a su alrededor y miradas globales que juzgan cada uno de sus movimientos y declaraciones. A ahora la estrella empieza a hablar con más claridad sobre un cambio de ritmo: se involucrará en el cine independiente.

Durante años, su rostro se hermanó con franquicias de muy alto perfil, pero también con una sensibilidad que no encaja del todo con el molde clásico de celebridad prefabricada. En ese viaje, Ramsey dejó pistas de que su lazo con la actuación, en lugar de sostener en la escala de los proyectos, mantiene una conexión cercana con las historias.

La trayectoria de Bella Ramsey

Bella irrumpió muy temprano en el entretenimiento de la panalla chica gracias a su papel como Lyanna Mormont en Game of Thrones, una aparición breve en tiempo, pero poderosa en memoria. Aquel personaje, firme y valiente, funcionó como carta de presentación para una actriz que todavía era una niña, pero que ya proyectaba una presencia difícil de ignorar.

Bella Ramsey en The Last of Us (Foto:)

Después vendrían otros trabajos en televisión y cine que ampliaron su rango. Participó en producciones británicas, doblaje, proyectos familiares y dramas que abarcaron otros tonos. El salto pleno llegó con The Last of Us, donde Bella Ramsey asumió un el protagónico dentro de una de las adaptaciones más esperadas de los últimos años. La serie se convirtió en todo un fenómeno cultural y su interpretación alimentó elogios. A la par vino una etapa de exposición mediática difícil de manejar para alguien tan joven.

Entérate: Actriz de Abby habla de su preparación para volver a ‘The Last of Us’: ‘Les encantará el cambio de perspectiva’

A pesar de ese recorrido, Ramsey nunca ha hablado del éxito como destino final. Más bien, suele describirlo como una consecuencia inesperada de seguir historias que le llaman la atención. Esa idea es la misma que ahora guía su deseo de reorientar su carrera.

El bullying y la relación con la exposición pública

La popularidad trajo consigo un reverso menos luminoso. Con The Last of Us vinieron también oleadas de comentarios demasiado hostiles y ataques personales que nada tenían que ver con su trabajo actoral. Bella Ramsey ha reconocido en distintas ocasiones que ese nivel de escrutinio tuvo efectos reales en su bienestar.

Parte de esos ataques giraban alrededor de su apariencia, de cómo encajaba, o no, en ciertas expectativas tradicionales, y de lecturas simplistas sobre su identidad. Las redes se convirtieron en un espacio de violencia cotidiana que terminó por empujarle a tomar distancia.

Ramsey decidió alejarse de internet durante periodos prolongados como mecanismo de cuidado. En entrevistas ha explicado que la desconexión fue necesaria para preservar una relación sana con su trabajo y con su persona, especialmente en un momento vital donde todavía estaba descubriendo quién era fuera de los personajes. Esa experiencia parece haber otorgado sentido a la idea de que la actuación no puede estar anclada únicamente a la aprobación masiva.

Bella se enfocará en el cine independiente

Bella Ramsey en los Globos de Oro 2026 (Foto: THR)

En entrevista con The Hollywood Reporter, Bella Ramsey explicó que está redirigiendo su atención hacia el cine independiente británico, después de haber participado en proyectos consecutivos de gran escala:

“Realmente me estoy alejando de… quiero decir, cosas como The Last of Us y Game of Thrones. Estos proyectos enormes fueron experiencias absolutamente increíbles, y me siento muy bien de haberlos tenido como plataformas de lanzamiento en mi carrera. Pero ahora estoy en una posición en la que entiendo el privilegio de poder elegir y hacer los proyectos que me interesan, incluso si no tienen presupuesto. No me importa. Así es como siempre lo he hecho. En la infancia, mi interés siempre fue si me gustaba la historia, y eso ha sido todo desde el principio y sigue siéndolo.”

Bella Ramsey regresará como Ellie en la tercera temporada de The Last of Us. Por el momento no hay fecha de estreno en la plataforma de HBO Max.

No te pierdas: ‘The Last of Us’: Actriz original de Ellie en los videojuegos responde a las críticas contra la segunda temporada