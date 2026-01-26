Actriz de Abby habla de su preparación para volver a ‘The Last of Us’: ‘Les encantará el cambio de perspectiva’

‘The Last of Us’ dejará de lado a Ellie (Bella Ramsey) para enfocarse en la historia de Abby durante su tercera temporada. Este cambio de perspectiva significa que Kaitlyn Dever asumirá un rol mucho más protagónico en la serie de HBO, considerada por muchos como una de las mejores adaptaciones de un videojuego a la televisión.

La decisión marca un giro importante en la narrativa y, a la vez, rinde homenaje a la estructura del material original. Dever habló sobre el proceso de preparación para encarnar a un personaje tan complejo y divisivo, luego de haber sido blanco de críticas incluso antes de que su versión de Abby apareciera en pantalla.

Los desafíos de interpretar a Abby en ‘The Last of Us’

Abby tuvo un rol fundamental en la segunda temporada de ‘The Last of Us’, que cierra con un enfrentamiento inminente entre el personaje y Ellie. La producción en manos de Craig Mazin dejará en suspenso este momento clave de la franquicia para narrar a profundidad cómo Abby vivió los tres días en Seattle, Estados Unidos.

Este cambio de perspectiva hará que la audiencia conozca el conflicto central desde un ángulo diferente, igual de complejo que el de Ellie. En múltiples entrevistas, Kaitlyn Dever reconoció no estar familiarizada con los videojuegos que inspiran la serie, por lo que protagonizar a un personaje tan complejo como Abby ha sido un desafío.

La actriz aceptó el papel por el reto de construir a Abby desde cero, más allá de su imagen inicial como antagonista. En declaraciones para ‘Awards Watch’, describió al personaje como alguien profundamente roto, que ha cargado con el duelo durante años. En su aventura, comprende que la venganza no le dará la paz que tanto necesita.

Kaitlyn Dever como Abby en ‘The Last of Us’ (Imagen: HBO)

Dever explicó que uno de los mayores retos de interpretar a Abby fue evidenciar esa tristeza interna detrás de la dureza del personaje. Tuvo que modular su voz para reflejar esa vida desgastada por la violencia y la supervivencia constante. La actriz no tuvo una preparación física exigente, pues Neil Druckmann —co-creador de la franquicia y antiguo showrunner— consideró que el aspecto del personaje no era tan importante.

La actriz también tuvo que lidiar con las críticas de algunos fanáticos. Hubo quienes la señalaron por no parecerse lo suficiente a la versión del videojuego y por no encajar con la imagen que muchos tenían de Abby. Laura Bailey, actriz que interpretó a Abby en el juego, la respaldó y la defendió.

¿Qué dijo Kaitlyn Dever sobre la tercera temporada de la serie?

La nueva temporada de ‘The Last of Us’ explorará el otro rostro de Abby. El cambio de perspectiva permitirá mostrar el lado más humano y conocer el profundo dolor que experimenta el personaje. Kaitlyn Dever está entusiasmada por esta nueva faceta de la producción y confirmó que ya se está preparando “mental y físicamente” para volver al papel de Abby.

La actriz reconoció que se someterá a una gran preparación para afrontar un arco narrativo mucho más exigente, ya que su personaje pasará a convertirse en el eje central de la historia. La tercera temporada será un viaje al pasado, pues reconstruirá los días en Seattle desde la perspectiva de Abby, tal como ocurre en ‘The Last of Us: Part II’.

La actriz ya se prepara para afrontar los retos de la tercera temporada (Imagen: HBO)

En declaraciones para ‘Deadline’, la actriz adelantó que viajará en los próximos días para comenzar esta etapa de preparación de forma más intensiva, lo que refleja la exigencia que tendrá su papel en la siguiente temporada. Además, dejó claro que está especialmente entusiasmada con este nuevo momento de la serie, ya que Abby asumirá un rol mucho más importante dentro de la historia.

“Estoy muy emocionada de asumir un papel mucho más importante en la temporada. Creo que a los fans les va a encantar el cambio de perspectiva sobre Abby, el contexto de su historia y el retroceso en el tiempo con esta temporada. Así que estoy muy emocionada de que los fans la vean”.

¿De qué tratará la nueva temporada?

La próxima temporada mostrará qué estaba haciendo Abby antes, durante y después de su enfrentamiento con Ellie. Profundizará en su pasado, su relación con la organización militarizada WLF, su vínculo con su padre y cómo su sed de venganza la llevaron hasta Joel.

También se desarrollará su relación con personajes clave como Owen, Mel, Manny, Nora, así como su encuentro con Yara y Lev, que es uno de los ejes más importantes de su arco. Habrá algunos cambios en el reparto, pues Danny Ramírez, actor de Manny, confirmó que no regresará a la producción por problemas de agenda.

La tercera temporada de ‘The Last of Us’ iniciará su rodaje en abril y su lanzamiento está programado para 2027, de acuerdo con Casey Bloys, director de contenido de HBO.

