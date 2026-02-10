‘The Last of Us’: Actriz original de Ellie en los videojuegos responde a las críticas contra la segunda temporada

La segunda temporada de ‘The Last of Us’ dio pie a una discusión intensa alrededor de sus decisiones narrativas y de la interpretación de su protagonista, y a diferencia de la recepción mayoritariamente entusiasta que tuvo la primera entrega, los nuevos episodios provocaron una reacción más polarizada, particularmente entre una parte del fandom que ya había mostrado resistencia tanto al videojuego ‘The Last of Us Part II’ como a la evolución del personaje de Ellie. En este contexto, Ashley Johnson, actriz que dio voz al personaje en los videojuegos originales, compartió su postura frente a las críticas dirigidas a la serie.

¿Cómo ve Ashley Johnson el rechazo de parte del fandom?

Durante una entrevista con The Direct, Johnson abordó directamente el rechazo que ha acompañado tanto al videojuego como ahora a la segunda temporada de la serie. La actriz reconoció la intensidad emocional que caracteriza a la comunidad de seguidores de la franquicia, subrayando que esa pasión puede sentirse de formas muy distintas.

Ashley Johnson en la serie ‘The Last of Us’ (imagen: HBO)

“Siento que con ‘The Last of Us’, a la gente le encanta la historia, incluyéndome a mí, y tiene fans muy apasionados. Y a veces esa pasión es genial, y a veces no,” comentó Johnson.

La actriz explicó que entiende el origen de esas reacciones, sobre todo cuando los espectadores o jugadores sienten una conexión profunda con la historia y los personajes. “I understand loving something so much, and wanting it to be what you want it to be,” añadió, dejando claro que el conflicto surge cuando las expectativas del público no coinciden con la visión creativa detrás de la obra.

El paralelismo con la polémica de ‘The Last of Us Part II’

Johnson también estableció una comparación directa entre la recepción de la temporada 2 y el rechazo que enfrentó el videojuego ‘The Last of Us Part II’ tras su lanzamiento. En ambos casos, el punto de fricción fue el mismo: el rumbo oscuro que toma Ellie y las decisiones narrativas que desafían la imagen que parte del público tenía del personaje.

“Pero a veces puede ser difícil, cuando estás haciendo estas cosas, y en tu lado, te apasiona y te entusiasma, y ​​esperas que ambas cosas se encuentren. A veces no,” señaló la actriz. Johnson reconoció que para cualquier creador es importante que su trabajo sea bien recibido, aunque aceptó que ese deseo no siempre se cumple.

Pese a ello, dejó clara su postura personal frente a la franquicia: “Pero me encanta ‘The Last of Us’ en todas sus formas, y estoy muy feliz de poder ser parte de contar esa historia.”

Bella Ramsey, la adaptación y el regreso de las críticas

El artículo de la entrevista de The Direct también contextualiza cómo las críticas hacia Bella Ramsey reaparecieron con la segunda temporada. Aunque la actriz fue ampliamente reconocida tras la emisión de la primera, una parte del fandom volvió a cuestionar su interpretación cuando la serie mostró a una Ellie más adulta y consumida por la venganza, un arco que en los videojuegos se desarrolla de forma más gradual.

Dina (Isabela Merced) y Ellie (Bella Ramsey) en ‘The Last of Us’ (imagen: HBO)

Algunos espectadores consideraron que este cambio se sintió más abrupto en televisión, especialmente en comparación con el descenso progresivo que vive el personaje en el juego. El artículo subraya que esta percepción alimentó nuevamente la comparación directa entre la Ellie del videojuego y la versión televisiva, pese a que la serie nunca se planteó como una reproducción exacta del material original.

En última instancia, el debate vuelve a un punto recurrente en las adaptaciones: ‘The Last of Us’ es una obra basada en los videojuegos, pero con identidad propia. Como remarca el análisis, eso implica variaciones inevitables en tono, ritmo y construcción de personajes, un factor que sigue marcando la conversación alrededor de una de las series más comentadas de HBO.

