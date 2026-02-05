Showrunner de ‘The Last of Us’ recuerda a Catherine O’Hara y confirma que iba a regresar a la serie

La muerte de Catherine O’Hara sacudió a la industria y generó sentimientos encontrados en quienes la conocieron. Si bien ‘Beetlejuice’ y ‘Mi pobre angelito’ la consolidaron como actriz, otros proyectos más recientes le dieron un lugar privilegiado entre las nuevas audiencias. Su papel de Gail Lynden la llevó al universo de ‘The Last of Us’, que fue una de las últimas series en las que trabajó.

Craig Mazin, showrunner de la producción, recordó a la actriz con cariño luego de su fallecimiento. Habló con admiración sobre el trabajo de O’Hara, quien compartió pantalla con Pedro Pascal y otras estrellas de la serie de HBO. Su partida representa una gran pérdida para ‘The Last of Us’, pues Mazin confirmó que su personaje iba a regresar en la tercera temporada, que se enfocará en la historia de Abby.

Showrunner de ‘The Last of Us’ hizo un homenaje a Catherine O’Hara

Catherine O’Hara falleció el pasado 30 de enero a causa de una enfermedad no revelada. Al igual que otros miembros de la industria, Craig Mazin lamentó su repentina partida. La actriz interpretó a Gail Lynden en ‘The Last of Us’, un personaje original que no aparece en los videojuegos. Es una psicóloga de la comunidad de Jackson que tiene un encuentro con Joel.

La actuación de Catherine O’Hara en ‘The Last of Us’ añadió dramatismo al conflicto interno de Joel, quien debe cargar con el destino de Ellie (Bella Ramsey) y todas las muertes que ha dejado a su paso. A pesar de su breve aparición, dejó una huella entre los fanáticos de la franquicia.

Catherine O’Hara y Pedro Pascal (Imagen: Instagram)

Catherine O’Hara iba a interpretar a Gail de nuevo en la tercera temporada, así lo confirmó Craig Mazin en una entrevista reciente. En declaraciones para el podcast Scripnotes (vía ‘Games Radar’) aclaró que no se trata de ningún tipo de spoiler sobre lo que viene en camino. Aprovechó la ocasión para expresar su tristeza por la partida de la actriz y reconocer su enorme talento.

“No creo que sea un gran spoiler decir que iba a volver a aparecer en nuestra serie, porque claro que sí. Es buenísima. Pero nos la robaron a todos. Lo que me molesta es no poder verla en otras cosas. Es decir, no me importa mi serie. Quería verla en otras cosas, porque ¿qué más iba a pasar?”.

¿Quién es Gail Lynden y cuál es su importancia en ‘The Last of Us’?

Gail Lynden es un personaje original de la segunda temporada de la serie. Catherine O’Hara interpreta a una psicoterapeuta que amplia la narrativa gracias a su relación indirecta con Joel. El personaje de Pedro Pascal pide ayuda para enfrentarse a sus traumas y resolver las tensiones con Ellie. Su encuentro con Gail sirve para explorar los conflictos internos y los sentimiento de culpa de Joel.

La terapeuta siente un rencor profundo hacia el compañero de Ellie, pues estuvo involucrado en la muerte de Eugene, su esposo. Su interacción con Joel está lejos de ser amigable, lo que genera aún más tensión en la narrativa. Gail también es una aportación original de la serie para enriquecer esta versión de Jackson.

Las escenas de Catherine O’Hara reforzaron ciertos ejes temáticos, como la culpa y el duelo. Actualmente, no está claro si la actriz será reemplazada en el elenco o si Gail quedará fuera de la siguiente temporada, pues Mazin no lo aclaró. Sin embargo, es un hecho que la serie tendrá nuevos rostros.

Gail Lynden en ‘The Last of Us’ (Imagen: HBO)

Cambios en el elenco: salidas clave y nuevas incorporaciones

Danny Ramírez abandonará la producción por problemas de agenda. Su papel de Manny Alvarez, que será clave en la siguiente temporada, quedó en manos del actor Jorge Lendeborg Jr., quien tiene por delante el reto de llenar el lugar de Ramírez tras su aparición en cuatro capítulos de la serie. Es conocido por su participación en las películas de ‘Spider-Man’.

Recientemente, también se confirmó que la actriz Clea DuVall se sumará al reparto de ‘The Last of Us’. Interpretará a un personaje no confirmado de la tercera temporada. Ha aparecido en series como ‘Poke Facer’ y ‘El cuento de la criada’.

Jorge Lendeborg y Clea Duvall (Imagen: Getty Images)

