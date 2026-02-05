Sam Claflin revela que padece dismorfia corporal y que empeoró con sus escenas sin camisa: ‘Soy increíblemente inseguro’

Incluso las estrellas de Hollywood, perfectas en apariencia, tienen muchos problemas con su imagen. Sam Claflin se ha convertido en una de las voces más recientes dentro de la industria que decide hablar sobre la fragilidad que puede esconderse detrás del estrellato y reconoce que lo que el público percibe dista mucho de cómo él se ve a sí mismo, un contraste que hirió su vida personal y profesional.

A lo largo de su carrera, Claflin ha sido asociado con personajes atractivos y físicamente imponentes, un arquetipo que para millones resulta envidiable, pero que para el actor es una fuente de ansiedad y autoexigencia.

Detrás de franquicias exitosas y alfombras rojas, el intérprete admite que ha lidiado durante años con una relación conflictiva con su propio cuerpo, una batalla sin ruido que se se hizo mayor conforme su perfil creció dentro de la industria.

Sam Claflin y su dismorfia corporal

El actor volvió a hablar sobre su dismorfia corporal para Happy Place, un trastorno caracterizado por una preocupación persistente y distorsionada sobre la apariencia física, aun cuando no exista un defecto visible para los demás.

“He sido profundamente afectado [por la dismorfia corporal]. Diría que la mayoría de los hombres lo son, pero en mi caso se puso bastante mal… Es una lucha real. Es como una batalla diaria. Me afecta muchísimo lo que otras personas piensan y si creen que me veo bien o que soy una buena persona.”

Sam Claflin en Los Juegos del Hambre: En Llamas (Foto: IMDb)

Explicó que muchas de sus inseguridades se originaron en los primeros años de su carrera, cuando comenzó a recibir comentarios sobre cómo debía lucir frente a la cámara.

“Soy increíblemente inseguro. Acabo de ir a una proyección de una película en la que participé y de inmediato todos [me preguntaron]: “¿Qué tal estuvo?”. Y yo [pensé]: “La odié”. Es mi cara lo que no me gusta. Cuando me eligieron para Piratas del Caribe, pensé: “¿Qué demonios estoy haciendo aquí?” Tuve una escena sin camisa en una de mis primeras películas, pero no estaba en el guion y me avisaron una semana antes que me iban a quitar la camiseta. Yo estaba como: “Mierda, no he estado entrenando, ¿qué voy a hacer?”. Esta fue mi primera introducción en este mundo.”

Ese episodio se convirtió en su primer contacto con una lógica que, según él, atraviesa gran parte del sistema de estudios, es decir, la idea de que la apariencia física no es un elemento más del personaje, sino un requisito central para ser considerado viable.

La creencia de que un hombre musculoso es quien debe vender una película

El actor dijo en 2025 para Telegraph que existe una noción profundamente arraigada en Hollywood. Aquella que dice que los hombres con abdominales marcados son quienes garantizan el éxito comercial. Esa creencia termina convirtiéndose en una norma no escrita que condiciona decisiones de casting y oportunidades.

“Existe esta suposición en Hollywood de que son los hombres con abdomen marcado los que venden la película, así que había una presión por verme de esa manera. Como resultado, desarrollé una forma de dismorfia corporal. No fue exactamente un trastorno alimenticio, y no culpo a nadie más que a mí mismo, pero definitivamente tuvo que ver con la industria en la que estoy.”

Sam Claflin en Yo Antes de Ti (Foto: IMdb)

Las mejores películas de Sam Claflin

La carrera del actor ha transitado por géneros muy distintos, lo que demuestra que su talento va mucho más allá de su apariencia. Su debut cinematográfico ocurrió con Piratas del Caribe: Navegando Aguas Misteriosas, de 2011, donde compartió pantalla con grandes estrellas y se introdujo de lleno en el cine comercial.

El reconocimiento masivo llegó con Los Juegos del Hambre: En Llamas en 2013, al interpretar a Finnick Odair, personaje que se convirtió en uno de los favoritos de la saga y que le dio forma a su imagen como galán de cine.

También participó en Blanca Nieves y el Cazador (2012), Yo Antes de Ti (2016), Their Finest (2016) y A la Deriva (2018), proyectos que le permitieron explorar registros románticos y dramáticos.

