‘Fallout’: Showrunner explica el final de la temporada 2 y el destino de The Ghoul

El episodio final profundiza en los temas de familia y justicia, especialmente a través de Lucy y The Ghoul

La segunda temporada de ‘Fallout’ cerró con un episodio que dejó más preguntas que certezas y confirmó que la serie de Amazon Prime Video está lejos de haber dicho su última palabra. Ambientado en New Vegas y con varios frentes narrativos abiertos, el final reconfigura a sus personajes principales y al mismo tiempo apunta directamente hacia una tercera temporada marcada por el conflicto, la manipulación y las consecuencias morales de sobrevivir en el Yermo.

¿Qué quiso plantear realmente el final de la temporada 2?

El episodio final pone en el centro dos ideas que atraviesan toda la temporada: la familia y la justicia. En declaraciones a People, la showrunner Geneva Robertson-Dworet explicó que la relación entre Lucy y The Ghoul funciona como un espejo emocional. “Lucy y The Ghoul tienen estos momentos emocionales muy intensos sobre el tema de la familia”, señaló.

Ella Purnell en ‘Fallout’ (imagen: Amazon Prime Video)

Para Lucy, interpretada por Ella Purnell, el cierre implica aceptar que su padre, Hank, le mintió durante años y fue responsable directo del bombardeo de Shady Sands. Para The Ghoul, encarnado por Walton Goggins, el conflicto es más antiguo y más brutal: descubrir si su esposa Barb y su hija Janey lograron sobrevivir a la guerra nuclear.

Según Robertson-Dworet, el viaje del personaje de Goggins explica muchas de sus decisiones extremas: “El Ghoul ha estado vagando por el desierto más tiempo que nadie y ha cruzado prácticamente todos los límites morales que una persona puede cruzar para sobrevivir y perseguir su objetivo de encontrar a su familia”.

El experimento de Hank y la pregunta incómoda de la justicia

El enfrentamiento entre Lucy y su padre, Hank MacLean (interpretado por Kyle MacLachlan), revela el verdadero alcance del experimento de Vault-Tec. Hank mantuvo con vida durante dos siglos a la congresista Diane Welch para usar su personalidad como modelo de implantes de control mental destinados a crear trabajadores obedientes en el Yermo.

Lucy logra revertir el experimento contra su propio padre, implantándole el dispositivo y obligándolo a confesar que personas ya controladas han sido liberadas con instrucciones específicas. Sin embargo, antes de revelar el objetivo final del plan, Hank borra su propia memoria.

Robertson-Dworet explicó que este acto puede leerse de dos maneras: “Quiere evitar que ella tenga que llevarlo ante la justicia ella misma, dado que se necesitaría un acto de violencia para hacerlo”. El resultado es que Lucy queda atrapada entre la culpa, la duda moral y una amenaza que ya está en marcha.

¿El Ghoul encontró a su familia o apenas empieza su búsqueda?

El arco más emocional del episodio pertenece a The Ghoul. Tras llegar al Lucky 38 y acceder a las cámaras criogénicas donde supuestamente estaban Barb y Janey, descubre que están vacías. Lo único que queda es una postal con destino a Colorado y una frase escrita por su esposa: “Colorado fue una buena idea”.

‘Fallout 2’ (imagen: Amazon Prime Video)

Ese detalle cambia por completo el sentido de su travesía. Para Cooper Howard, el verdadero nombre del Ghoul, no es una derrota, sino la primera certeza en “200 largos años”: su familia sigue viva. Con eso, el personaje abandona New Vegas y se dirige a Colorado, abriendo una nueva ruta narrativa mientras la guerra parece inevitable en el Mojave.

El final muestra también a Lucy y Maximus reencontrándose tras el caos, con la New California Republic entrando en escena y el horizonte político del Yermo ampliándose. Más que cerrar una historia, la temporada 2 deja el tablero listo: una guerra en ciernes, un experimento fuera de control y un Ghoul que, por primera vez, ya no busca respuestas, sino personas.

Con información de People.

