James Cameron admite que ‘lloró varias veces’ viendo ‘Hamnet’ de Chloé Zhao

La nueva película con Jessie Buckley y Paul Mescal es una de las más aclamadas de la temporada

La más reciente película de Chloé Zhao, Hamnet, tiene a James Cameron fangirleando en su forma más pura. El director de Avatar: Fuego y Cenizas tuvo la oportunidad de entrevistar a la cineasta durante su estancia en el Aero Theatre de Santa Mónica, en California. Y claro que no perdió la oportunidad para admitir que la cinta lo hizo llorar en varias ocasiones.

Hamnet está basada en la novela homónima de Maggie O’Farrell, publicada en 2020, y propone una interesante ficcionalización de la vida de William Shakespeare y su esposa, Agnes (en la vida real se llamó Anne Hathaway). Justo ella es la protagonista de la historia, una mujer atravesada por conflictos familiares y la amargura del duelo. En compañía de su marido afrontará la oscuridad de la muerte y el camino hacia un tipo de catarsis.

Agnes se mueve entre hierbas, supersticiones, intuiciones y un vínculo familiar que suena a hogar, aunque la cámara insinúa que toda calma es frágil. El relato prepara el terreno para ese horror que marca a cada personaje… y que terminó desarmó por completo a Cameron.

James Cameron y lo que Hamnet le hizo sentir

Jessie Buckley en Hamnet (Foto: Focus Features)

En su encuentro, Cameron dijo que vio Hamnet dos veces, y que en ambas ocasiones lo rebasó la emoción: “Lloré desconsoladamente las dos veces, en múltiples momentos de la película”. Luego, al elogiar a Zhao, el director recalcó que su talento se encuentra por encima de una industria de cine que se mueve entre la indiferencia y la avaricia: “Tu superpoder es la empatía. Entonces, ¿qué demonios haces en Hollywood?”

Entérate: ‘Hamnet’: La directora Chloé Zhao explica cómo su temor a la muerte marcó el enfoque de la película

Zhao maneja la sensibilidad como herramienta de dirección. James Cameron habló de comprender al otro y ese cambio de registro fue el verdadero titular. Cuando el director se permite decir que lloró varias veces (como muchos otros que vieron la película) admite que la directora y su nuevo obra hicieron el trabajo que otros filmes buscan y pocos alcanzan.

Premios y nominaciones

Claro que el ruido alrededor de Hamnet no se quedó en la cinefilia. La película llegó a la temporada de premios con paso firme y se mencionó entre lo más reconocido del año, obtuvo ocho nominaciones al Oscar, y pasó por una ruta de festivales y estrenos escalonados que la colocaron como contendiente seria. En los Globos de Oro 2026, además, Hamnet terminó llevándose Mejor Película de Drama y el premio a Mejor Actriz de Drama para Jessie Buckley.

Ese recorrido vaya que nos importa por lo que dice de Zhao, pero también por lo que corrige en medio de esa montaña rusa que ha sido su carrera. Nomadland la consagró en Hollywood, y Eternals la metió en una tormenta donde el juicio público fue un arma cruel. Hamnet, en cambio, es un regreso a lo que mejor maneja, es decir, personajes y emociones.

Un cambio de aire para Chloé Zhao

Paul Mescal y Jessie Buckley en Hamnet (Foto: Focus Features)

Hay, además, un detalle que circula como rumor que nos hace soñar. Hablamos de la idea de que Zhao podría ser una opción para tomar el relevo de Avatar 4 si James Cameron decide no dirigirla. Es especulación, sí, muchos medios han esparcido el rumor, pero eso también dice que Hamnet está reacomodando el prestigio de Zhao en tiempo real. Es como si la película estuviera abriendo puertas que hace poco parecían cerradas por desgaste.

Zhao podría tener justo la sensibilidad que James Cameron está buscando para hablar sobre los temas que se manejan en la saga Avatar: familia, ecología, espiritualidad y maldad. La cuarta parte tiene una fecha de estreno fijada para el 21 de diciembre de 2029… tal vez la directora ya dio el sí, o tal vez está en vías de hacerlo.

Hamnet sigue disponible en cartelera y, además de Jessie Buckley, cuenta con las actuaciones de Paul Mescal, Noah Jupe, Joe Alwyn y Emily Watson. La entrega de los premios Oscar 2026 se llevará a cabo el próximo 15 de marzo, ¿veremos a la película de Chloé Zhao triunfar por encima de la competencia?

No te pierdas: ‘Hamnet’: Cuál es la verdadera historia detrás de la novela homónima y la película ganadora del Globo de Oro a cargo de Chloé Zhao