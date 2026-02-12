Margot Robbie y Jacob Elordi explican por qué el amor en ‘Cumbres Borrascosas’ es tan ‘complejo’

Más de 170 años después de su publicación, la historia de Catherine Earnshaw y Heathcliff sigue provocando debate. La nueva adaptación de ‘Cumbres Borrascosas’, dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, retoma ese vínculo obsesivo que Emily Brontë plasmó en 1847 y lo presenta ante una audiencia contemporánea. En entrevistas recientes, ambos actores reflexionaron sobre la intensidad, la crueldad y la conexión emocional que define a sus personajes.

¿Qué hace que el amor entre Cathy y Heathcliff sea tan complejo?

Para Robbie, su primer acercamiento al universo de Cathy y Heathcliff fue el guion de Fennell, antes incluso de leer la novela original. Después regresó varias veces al libro y terminó por admirarlo profundamente. Sin embargo, lo que la atrapó desde el principio fue la dinámica entre ambos personajes, una relación que describió como difícil de clasificar y emocionalmente exigente.

Margot Robbie y Jacob Elordi en el póster de ‘Cumbres Borrascosas’ (imagen: Warner Bros.)

La actriz no rehuyó el lado oscuro de su personaje y llegó a definirla con franqueza: “Cathy simplemente es una perra”. Lejos de suavizar esa percepción, sostuvo que precisamente ahí radica la fuerza del vínculo: Heathcliff presencia lo peor de Cathy y, aun así, su amor no disminuye. “Por eso es tan genial,” añadió, al explicar que esa aceptación de la crueldad forma parte del magnetismo entre ellos.

Elordi coincidió en que la historia retrata una forma de amor que puede resultar incómoda. Desde su perspectiva, hay algo perturbador pero también afirmativo en esa dinámica donde el daño y el afecto se entrelazan. “Si estás dispuesto a fastidiarme y herirme, eso significa que me amas y viceversa,” señaló, al describir lo que considera una manifestación de “amor complejo”.

La conexión emocional más allá del set

Para Jacob Elordi, el momento en que realmente sintió que comprendía a Heathcliff fue cuando el rodaje se trasladó de los estudios a los páramos que evocan el escenario de la novela. Según explicó, el entorno natural aportó una sensación de autenticidad difícil de replicar en interiores. El aire, el viento y el paisaje contribuyeron a que tanto el elenco como el equipo se sumergieran en el tono gótico de la historia.

La directora Emerald Fennell ha defendido públicamente la elección de sus protagonistas, incluso frente a críticas iniciales. Considera que Robbie aporta un carisma excepcional y que Elordi posee una sensibilidad que permite humanizar a un personaje tradicionalmente percibido como difícil de amar. Esa combinación, sostiene, era necesaria para sostener la intensidad emocional de la película.

Amor destructivo, pero también humano

La novela de Brontë presenta a Cathy y Heathcliff como dos almas inseparables, capaces de ternura y de actos devastadores. En la nueva versión, esa ambivalencia permanece. Los actores reconocen que no se trata de un romance convencional, sino de un vínculo absorbente que puede volverse destructivo.

Margot Robbie y Jacob Elordi en el póster de ‘Cumbres borrascosas’ (imagen: Warner Bros.)

Robbie ha señalado que, en el caso de sus personajes, el amor tiene un componente inocente y puro que coexiste con comportamientos crueles. Elordi, por su parte, considera que esa disposición a amar en voz alta, incluso cuando implica dolor, es parte del atractivo trágico de la historia.

Con estreno previsto para el 13 de febrero, ‘Cumbres Borrascosas’ vuelve a poner en el centro una relación que no busca idealizar el amor, sino explorar sus contradicciones. La conversación que generan sus protagonistas sugiere que, más que una historia romántica tradicional, se trata de un retrato de emociones extremas que siguen resonando siglo y medio después de su publicación original.

Con información de Entertainment Weekly.

