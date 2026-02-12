Jacob Elordi vincula ‘Cumbres Borrascosas’ con sus raíces vascas

La nueva adaptación de ‘Cumbres Borrascosas’, dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Jacob Elordi y Margot Robbie, ha generado conversación por múltiples razones: su reinterpretación del clásico de Emily Brontë, su tono más visceral y su llegada estratégica en la víspera de San Valentín. Sin embargo, en una entrevista reciente, Elordi sorprendió al relacionar la película con un aspecto más personal: sus raíces familiares en el País Vasco.

También te puede interesar: Jacob Elordi elogia a Margot Robbie como productora de ‘Cumbres Borrascosas’: ‘Lidera con amor y amabilidad’

¿Por qué Jacob Elordi considera que es su película “más vasca”?

Durante la conversación, el actor bromeó con que esta ha sido la cinta más cercana a su herencia vasca. La asociación no tiene que ver con el idioma ni con el lugar de rodaje, sino con el clima y el paisaje que envuelven la historia. El título alude a una mansión azotada por la lluvia constante y la niebla, un entorno que, según el propio Elordi, podría recordar a zonas montañosas de Vizcaya.

Jacob Elordi en ‘Cumbres borrascosas’ (imagen: Warner Bros.)

El actor explicó que su abuelo paterno, Joaquín Elordi, originario de Ondarroa, emigró a Australia huyendo del franquismo, mientras que su padre creció en Markina. Aunque él nació y se crió en Australia, ha manifestado interés en conectar con ese legado. Incluso ha señalado que le gustaría actuar en español en el futuro, pese a no dominar todavía el idioma.

También lee: ‘Cumbres Borrascosas’ y la estética ‘moorcore’ que le da identidad a la película de Jacob Elordi y Margot Robbie

La comparación entre Yorkshire y el paisaje vasco surgió en tono ligero, pero deja ver cómo el intérprete establece vínculos personales con los proyectos en los que participa.

Una adaptación marcada por la libertad creativa

Más allá de la anécdota identitaria, ‘Cumbres Borrascosas’ se presenta como una versión libre del texto publicado en 1847. La directora Emerald Fennell ha defendido que su intención no es replicar la novela de manera literal, sino reinterpretarla desde una sensibilidad contemporánea.

La película ha enfrentado críticas por decisiones de casting y por ciertas licencias históricas, pero también ha sido reconocida por su propuesta visual y por una banda sonora compuesta por Charli xcx. La cineasta ha insistido en que el erotismo y la intensidad emocional pueden sugerirse sin recurrir necesariamente a la explicitud, apoyándose más en la atmósfera y en la imaginación del espectador.

El relato mantiene el núcleo del triángulo entre Catherine Earnshaw, Heathcliff y Edgar, pero pone el foco en la obsesión, el deseo y la imposibilidad de amar sin consecuencias.

Amor, obsesión y un momento clave en la carrera de Elordi

En entrevistas promocionales, Elordi ha descrito la historia como una exploración de emociones intensas y de personajes que viven sus sentimientos sin reservas. Le interesa esa dimensión en la que el amor puede convertirse en impulso destructivo, aunque conserve algo de pureza en su origen.

Jacob Elordi y Margot Robbie en ‘Cumbres Borrascosas’ (imagen: Warner Bros.)

El estreno de la película coincide con un momento relevante en su carrera. A sus 28 años, el actor ha recibido reconocimiento por otros proyectos recientes y ha citado a figuras como Heath Ledger entre sus referentes. Mientras tanto, continúa ampliando su presencia internacional con producciones de gran perfil.

Con su comentario sobre la “película más vasca” que ha hecho hasta ahora, Elordi no solo aportó un matiz personal a la promoción de ‘Cumbres Borrascosas’, sino que abrió la puerta a una conversación distinta sobre identidad y memoria familiar dentro del marco de una historia ambientada en la Inglaterra del siglo XVIII.

Con información de Fotogramas.

No te vayas sin leer: Jacob Elordi confirma que su madre será su acompañante en los Oscar: ‘Se lo prometí’