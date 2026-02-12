Emerald Fennell explica por qué ‘Zatanna’, su película cancelada para DC, no funcionó

Antes de ‘Saltburn’ y de aventurarse en ‘Cumbres Borrascosas’, Emerald Fennell probó suerte con el cine de superhéroes. ‘Zatanna’ era una película prometedora dentro del universo de DC. Pese a las altas expectativas que generó, la cinta protagonizada por la carismática hechicera fue cancelada debido a todos los problemas que atravesaba el entonces DCEU.

Tras años de aquella noticia que decepcionó a los fanáticos de la heroína, Fennell habló sobre lo que salió mal con ‘Zatanna’. Al igual que con otras de sus producciones, quería ofrecer una perspectiva única y diferente del personaje, por lo que buscó una manera de conectar emocionalmente con su historia. El resultado fue un guion que, visto en perspectiva, era demasiado “demente”.

‘Zatanna’: la heroína que no llegó a la pantalla

En 2021, el DCEU luchaba por encontrar un rumbo y nuevas apuestas para mantenerse vigente. En marzo de aquel año, DC Films, Warner Bros. y Bad Robot anunciaron una película centrada en Zatanna, una hechicera conocida por sus habilidades sobrenaturales y su fuerte sentido del deber. La heroína resultó interesante en ese entonces por su relación con la Liga de la Justicia.

La cinta iba a ser producida por J.J. Abrams, con un guion de Emerald Fennell, quien había ganado relevancia por ‘Hermosa venganza’. El proyecto generó grandes expectativas, ya que prometía explorar a la heroína desde una perspectiva única dentro del universo cinematográfico de DC. Estaba planeada como contenido exclusivo para HBO Max e iba a ofrecer la acción clásica de los superhéroes con un tono oscuro y místico.

A finales de 2023, Fennell confirmó que ‘Zatanna’ no iba a suceder. En ese entonces, afirmó que “las cosas cambian… es lo clásico del tema con los estudios”, en referencia a los motivos detrás de la cancelación. La decisión respondió a los múltiples problemas que atravesaba el entonces DCEU y la inminente reestructuración de DC Studios.

Zatanna era la protagonista de la película de Emerald Fennell ( Imagen: DC Comics)

La visión de Emerald Fennell para la heroína de DC

En una entrevista reciente, la directora de ‘Cumbres Borrascosas’ recordó el proyecto con DC. Afirmó que el guion era “demente” y que posiblemente se debía a todo lo que estaba viviendo en ese momento. Su idea para ‘Zatanna’ era explorar el lado más humano de la heroína, por lo que buscó una manera de conectar emocionalmente con su figura.

Fennell aún tenía la mente en ‘Hermosa venganza’ y la historia de Cassie, lo que marcó su rumbo para la película de superhéroes. Quería representar a Zatanna como una “mujer en medio de una crisis nerviosa”. Años después, comprendió que esa idea no encajaba con el género de la cinta.

La guionista apostó por una visión muy personal de la heroína (Imagen: DC Comics)

La realizadora se sintió presionada por el papel que tenía J.J. Abrams en la producción, pues no quería decepcionarlo por la gran admiración que le tiene a su trabajo. En declaraciones para el podcast Happy, Sad, Confused, Fennell sugirió que lo mejor fue descartar su guion, pues resultaba experimental para el cine de superhéroes y era demasiado personal.

“Era una especie de película de superhéroes, y pensé: ‘Bueno, ¿cómo hago una versión de una película de superhéroes con la que me conectara emocionalmente? Era un guion que reflejaba a una mujer en medio de una crisis nerviosa, diría yo. Y en cuanto a lo que eso significa, bueno, supongo que simplemente significaba que probablemente se alejaba demasiado del género”.

¿Qué sigue para Emerald Fennell?

Luego de ‘Saltburn’ y ‘Hermosa venganza’, la realizadora se prepara para el estreno mundial de ‘Cumbres Borrascosas’, cinta que buscará dominar la taquilla este fin de semana. Los pronósticos son positivos, pues se estima que recaudará entre $50 y $55 millones de dólares en Norteamérica.

Fennell apuesta por una lectura personal y provocadora del clásico de Emily Brontë, una propuesta que ya ha dividido opiniones por su tono más crudo y pasional. En pantalla, Jacob Elordi y Margot Robbie darán vida al tormentoso romance entre Heathcliff y Catherine.

De cara al futuro, todo apunta a que la directora seguirá consolidándose como una de las voces más singulares del cine contemporáneo, con proyectos donde las historias incómodas y autorales son las protagonistas.

