‘Cumbres Borrascosas’ apunta a dominar la taquilla en su estreno de fin de semana

La nueva adaptación de ‘Cumbres Borrascosas’, dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, no solo ha generado conversación por su tono más explícito y contemporáneo, sino también por sus proyecciones comerciales. De acuerdo con estimaciones de la industria, el filme se perfila para liderar la taquilla en su fin de semana de estreno en Norteamérica, consolidando una racha favorable para su estudio distribuidor.

¿Cuánto podría recaudar en su primer fin de semana?

Según reportes especializados, ‘Cumbres Borrascosas’ apunta a debutar con entre 50 y 55 millones de dólares en 3,600 salas de Norteamérica durante el fin de semana largo por el Día del Presidente. A esa cifra se sumarían entre 30 y 40 millones de dólares en el mercado internacional, lo que colocaría a la producción en una posición sólida frente a sus competidores inmediatos.

Margot Robbie en 'Cumbres Borrascosas'

Respaldada por Warner Bros. Pictures, la cinta contó con un presupuesto de producción de 80 millones de dólares, una apuesta considerable para un drama romántico de época con clasificación R. El estudio viene de una secuencia de títulos exitosos en 2025, entre ellos ‘A Minecraft Movie’, ‘Sinners’, ‘Final Destination Bloodlines’ y ‘Weapons’, lo que refuerza la expectativa en torno al desempeño comercial de esta nueva propuesta.

Competencia directa: animación familiar y thriller criminal

El estreno de ‘Cumbres Borrascosas’ coincidirá con la llegada de otros títulos dirigidos a públicos distintos. La aventura animada ‘GOAT’, producida por Sony Pictures Animation con un presupuesto similar de 80 millones de dólares, proyecta un arranque de entre 20 y 25 millones en su marco de cuatro días, con algunos seguimientos independientes que estiman cifras cercanas a los 30 millones.

Por su parte, el thriller de atracos ‘Crime 101’, dirigido por Bart Layton y protagonizado por Chris Hemsworth, Mark Ruffalo y Barry Keoghan, se estima que podría recaudar entre 15 y 17 millones en su debut extendido.

Mientras la animación apunta al público familiar y el thriller se dirige principalmente a audiencias masculinas, el drama gótico basado en la novela de Emily Brontë se posiciona como la opción dominante para el público femenino en la semana de San Valentín. Analistas han comparado su estrategia con la de la trilogía ‘Fifty Shades’ y comedias románticas como ‘Isn’t It Romantic’ y ‘How to Be Single’, que aprovecharon fechas similares para maximizar su alcance.

¿Por qué Margot Robbie dice que esta versión es más pasional que la novela?

Parte del interés alrededor de ‘Cumbres Borrascosas’ no proviene solo de sus proyecciones de taquilla, sino del énfasis que su protagonista ha puesto en el tono físico de la historia. En entrevistas recientes, Margot Robbie aseguró que esta adaptación dirigida por Emerald Fennell intensifica el romance entre Catherine Earnshaw y Heathcliff mucho más de lo que ocurre en el texto original de Emily Brontë.

La actriz explicó que, a diferencia de la novela publicada en 1847, donde el contacto físico entre los protagonistas es limitado, la película muestra una relación mucho más expresiva en términos románticos y corporales. Según detalló, en esta versión los besos son frecuentes y forman parte central de la construcción del vínculo entre Catherine y Heathcliff.



Margot Robbie y Jacob Elordi en 'Cumbres Borrascosas'

También señaló que hay varias escenas en las que el personaje interpretado por Jacob Elordi la levanta o la carga, reforzando la intensidad física entre ambos. Desde su perspectiva, ese tipo de momentos no solo subrayan la pasión de la historia, sino que influyen en la percepción emocional de los personajes, haciéndola sentirse ligera y delicada dentro de la dinámica romántica que plantea la cinta.

Con humor, la actriz sugirió además que la película podría generar conversaciones incómodas entre algunas parejas después de verla, al plantear la comparación entre el carácter impulsivo de Heathcliff y la figura más estable de Edgar.

