‘Cumbres Borrascosas’: Margot Robbie elogia el cine romántico por ser una vía de escape de la realidad

‘Cumbres Borrascosas’ no es una película romántica en el sentido estricto de la palabra. Sin embargo, Margot Robbie cree que comparte una de las virtudes del género: su capacidad de ofrecer evasión al espectador. La actriz da vida a Catherine Earnshaw, una mujer que vive una intensa y conflictiva relación con Heathcliff, interpretado por Jacob Elordi.

Robbie trabajó como productora de la cinta junto con Emerald Fennell, quien ofrecerá una reinvención de la novela de Emily Brontë. La actriz considera que el cine romántico es poderoso, gracias a su capacidad de generar fuertes emociones en la audiencia. Elogió la capacidad de estas películas para desconectar al público de la realidad, así como el talento de Fennell para reimaginar el clásico de la literatura.

Entérate: Directora de ‘Cumbres Borrascosas’ explica cómo Margot Robbie llegó al papel de Catherine Earnshaw

Margot Robbie defiende el poder del cine romántico

El cine romántico es uno de los géneros más populares; sin embargo, en ocasiones ha sido menospreciado. Hay quienes lo reducen a historias ligeras y fórmulas llenas de clichés, que responden a un ideal amoroso. Las películas románticas tienen el poder de conectar profundamente con el público y, al igual que otros géneros, puede ofrecer experiencias complejas.

‘Cumbres Borrascosas’ se basa en una de las novelas más importantes del siglo XIX, y sus diversas adaptaciones al cine han resaltado ese lado pasional que rodea a la historia de Catherine y Heathcliff. Por ello, muchos la consideran una de las obras románticas más importantes. Margot Robbie cree que la película de Emerald Fennell, y el cine romántico en general, es muy valioso en la actualidad.

Margot Robbie en ‘Cumbres Borrascosas’ (Imagen: Warner Bros.)

En declaraciones recogidas por ‘Advertiser’, la actriz de 35 años reconoció una fascinación especial por el género. “Me encanta ver películas románticas”, aseguró Robbie durante una alfombra roja reciente, donde promocionó ‘Cumbres Borrascosas’. Se siente atraída por este tipo de historias por la sensación de escape que ofrecen.

“Me encanta la evasión que dan”, añadió la actriz antes de elogiar ‘Cumbres Borrascosas’. Cree que Fennell hizo un gran trabajo, pues la película permite sumergirse y perderse en un mundo “grande y cinematográfico”. Robbie hizo referencia al estilo de vida actual, donde hay muchas distracciones: “un tiempo sin celulares a menudo hace que las cosas se sientan más románticas”.

Te interesa: Halle Berry insinúa el regreso de Storm y pide a Marvel un cambio importante para el personaje

Una confianza absoluta en ‘Cumbres Borrascosas’

Como productora de la cinta, Margot Robbie está muy satisfecha con los resultados. Ve en ‘Cumbres Borrascosas’ una gran película romántica y un homenaje a la obra de Emily Brontë. Confió ciegamente en el proyecto, pues conocía la importancia de la novela en la vida de Fennell. La cineasta intenta recrear la sensación que tuvo al leer por primera vez el libro, así que es un proyecto muy personal.

“Saber cuánto significa el libro para Emerald fue el mejor lugar para comenzar”, agregó Robbie, quien quedó sorprendida con el respeto que Fennell le tiene a la novela. Añadió que la realizadora siente un enorme “amor por el material original”, algo que incrementó aún más su interés en el proyecto.

En declaraciones para ‘People’, la actriz añadió que el guion y los diseñadores son increíbles, y que se complementan muy bien con la dirección de Fennell. Reconoció que interpretar a Catherine fue todo un reto, que aumentó su pasión por el cine romántico.

“Y ahí está Emerald, que sabe perfectamente qué puede dejar a alguien boquiabierto, y es como si nos hubieran dado todos los ingredientes para hacer algo increíble, y lo único que necesitábamos era dar lo mejor de nosotros también”.

La actriz confió desde un principio en la visión creativa de Fennell (Imagen: Warner Bros.)

¿‘Cumbres Borrascosas’ es una obra romántica?

En la literatura y el cine, ‘Cumbres Borrascosas’ es considerada una obra romántica. La novela de Emily Brontë se engloba en el movimiento literario del Romanticismo que, equivocadamente, se asocia con historias de amor idealizadas. En realidad se trata de una corriente que exalta las emociones, los paisajes indómitos y un tono oscuro cercano a lo gótico.

El vínculo entre Catherine y Heathcliff no es un romance tradicional o uno que encaje en lo ideal. Su relación se basa en la obsesión, el rencor y la autodestrucción. Desde esta perspectiva, es más una tragedia que una historia tierna de amor. Brontë fue en contra de los clichés románticos así que, al final, ‘Cumbres Borrascosas’ sí es una historia de amor, pero de ese que hiere y arrasa.

Por si te lo perdiste: Showrunner de ‘The Last of Us’ recuerda a Catherine O’Hara y confirma que iba a regresar a la serie