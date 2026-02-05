Directora de ‘Cumbres Borrascosas’ explica cómo Margot Robbie llegó al papel de Catherine Earnshaw

La nueva adaptación cinematográfica de ‘Cumbres Borrascosas’ ha estado rodeada de expectativa desde que se anunció que Emerald Fennell sería la encargada de llevar a la pantalla la novela de Emily Brontë. A días de su estreno en Reino Unido, la directora ofreció nuevos detalles sobre el proceso creativo detrás del filme y, en particular, sobre una de las decisiones que más debate ha generado: la elección de Margot Robbie como Catherine Earnshaw.

¿Cómo llegó Margot Robbie a interpretar a Catherine Earnshaw?

Durante una conversación pública en el BFI Southbank de Londres, Emerald Fennell reveló que la participación de Margot Robbie en ‘Cumbres Borrascosas’ no fue resultado de una invitación directa. Según explicó, la actriz leyó el guion cuando el proyecto llegó a LuckyChap Entertainment, la productora que Robbie cofundó en 2014, y fue ella quien manifestó interés en encarnar a Cathy.

Margot Robbie y Jacob Elordi en el póster de ‘Cumbres Borrascosas’ (imagen: Warner Bros.)

“Se lo envié para que lo produjeran y, afortunadamente, Margot me preguntó si podía interpretar a Cathy”, contó la directora. Fennell reconoció que inicialmente dudó en proponerle el papel debido a la relación profesional que ya mantenían y a que no quería colocarla en una situación incómoda. “Estaba muy nerviosa por preguntarle … Yo estaba como: ‘¿Se lo pido?’ No, no … Ella me preguntó”.

Las críticas al casting y la postura de Emerald Fennell

La elección de Margot Robbie, de 35 años, para interpretar a un personaje descrito en la novela original como una joven de finales de la adolescencia, ha generado escepticismo. A ello se sumó la polémica por el casting de Jacob Elordi como Heathcliff, un personaje que Emily Brontë describió con un origen étnico específico, asociado al rechazo que enfrenta dentro de la historia.

Fennell defendió su enfoque sin rodeos: “No puedo adaptar el libro tal como está, pero puedo aproximarme a cómo me hizo sentir”. En esa misma línea, la directora de casting Kharmel Cochrane ya había señalado en 2025 que no consideraba indispensable una fidelidad literal, al afirmar que “No hay necesidad de ser fieles” y que “Sólo es un libro”.

Un estilo provocador, decisiones visuales y música original

La directora también se refirió al tono y la propuesta visual de ‘Cumbres Borrascosas’, y explicó que su intención fue provocar una reacción instintiva y casi visceral en el espectador. Esa idea se trasladó a decisiones estéticas poco convencionales, como el diseño del papel tapiz en el dormitorio de Catherine, que se construyó a partir de referencias directas a la piel de Margot Robbie, incluyendo sus venas y pecas. El resultado, según Fennell, es un espacio que a primera vista luce como una habitación rosa elegante, aunque su trasfondo es mucho más inquietante.

Para la cineasta, ese cuarto funciona como una representación visual de lo que implica convertir a una mujer en esposa y, al mismo tiempo, en objeto decorativo y pieza de colección. Dentro de esa misma lógica, Fennell reveló que durante el rodaje recurrió a dinámicas también poco habituales, como colocar altares con fotografías de Robbie y Jacob Elordi en los dormitorios de sus respectivos personajes, con el objetivo de reflejar la fijación obsesiva que existe entre ellos dentro de la historia.

Jacob Elordi y Margot Robbie (imagen: Vogue)

En cuanto a la música, la película incluye un álbum completo compuesto por Charli xcx, quien se sumó al proyecto tras leer el guion. De acuerdo con la directora, la artista respondió de inmediato y fue ella misma quien propuso ir más allá de una canción individual y desarrollar un disco entero para acompañar la cinta. Fennell describió el resultado como el trabajo musical que más ha disfrutado en toda su carrera.

‘Cumbres Borrascosas’ tuvo su primer estreno en Los Ángeles el 28 de enero, celebró su premiere en Londres el 5 de febrero y llegará a los cines del Reino Unido el 13 de febrero, para coincidir con el fin de semana de San Valentín.



Con información de The Guardian.

