‘Cumbres Borrascosas’ y la estética ‘moorcore’ que le da identidad a la película de Jacob Elordi y Margot Robbie

Debido a la inminente llegada de ‘Cumbres Borrascosas’, el término “moorcore” empieza a ganar fuerza poco a poco. Esta estética, inspirada en los páramos melancólicos y la emocionalidad de la obra de Emily Brontë, se ha convertido en el sello personal de Emerald Fennell para esta nueva versión del clásico, protagonizada por Jacob Elordi y Margot Robbie.

La cineasta supera los límites de la tradición victoriana para ofrecer una puesta en escena que busca complacer a la mirada moderna. De esta forma, el llamado moorcore se convierte en su lenguaje: un código visual y sonoro que mezcla lo gótico con lo contemporáneo, y lo romántico con lo provocador.

Te interesa: ‘Margo’s Got Money Troubles’: Elle Fanning es una madre joven sin dinero que busca sobrevivir en la nueva serie de Apple TV+

¿Qué es el estilo moorcore que define la estética de ‘Cumbres Borrascosas’?

El término “moorcore” surge como una corriente estética que combina lo gótico, lo romántico y lo sensorial. Toma como inspiración los paisajes desolados de Yorkshire, la intensidad emocional de Emily Brontë y elementos modernos. Una de sus características es compaginar lo histórico con lo contemporáneo.

El término juega con la idea de los “moors” (páramos) como escenario gótico y romántico, y el sufijo “-core”, que se usa para definir estilos. El moorcore hace referencia a una sensibilidad estética, que combina lo gótico con lo rural: bruma, páramos, viento, aislamiento emocional y una relación muy física con la naturaleza.

‘Cumbres Borrascosas’ pone en primer plano este estilo, que funciona como un marco visual. El moorcore se manifiesta de diversas formas en la película, y está siempre presente a través de sus vestuarios que fusionan épocas, su música y su atmósfera en general.

Jacob Elordi y Margot Robbie en ‘Cumbres Borrascosas’ (Imagen: Warner Bros.)

Paisajes y la atmósfera viva del moorcore

La propuesta visual de Fennell encaja de lleno en el moorcore, pues convierte al paisaje en protagonista y no en decorado. Los páramos, azotados por el viento, la niebla y demás elementos, envuelven a los personajes de una forma muy emocional. La naturaleza no es un simple escenario para el drama, pues también lo intensifica.

Esa sensación se refuerza con una dirección de arte que mezcla lo rústico con lo excesivo. El resultado es una atmósfera romántica, pero áspera y hostil. La estética moorcore define la relación entre Heathcliff y Catherine, en un entorno donde la tormenta parece estar siempre a punto de desatarse.

Tormentas sonoras: la música gótica de Charli XCX

La banda sonora de la película, compuesta por Charli XCX, aporta la dimensión sonora del moorcore. Canciones como ‘House’ y ‘Chains of Love’ intensifican el romance gótico con letras que evocan tormentas emocionales.

Emerald Fennell relató cómo la artista se involucró profundamente en el proyecto: “Le envié el guion a Charli con la idea de preguntarle si, si le conmovía, le gustaría hacer una canción al respecto. Me llamó y me preguntó si podía grabar un álbum”. El resultado es un sonido que profundiza en las emociones y que Charlie XCX describe como “crudo, salvaje, sexual, gótico y británico”.

Charli XCX (Imagen: Instagram)

Estética desbordada en los vestuarios

El vestuario de ‘Cumbres Borrascosas’, diseñado por Jacqueline Durran, es otro elemento donde se manifiesta el moorcore. Sus creaciones mezclan referencias victorianas, moda de la década de 1950 y uno que otro guiño al Hollywood clásico. Durran creó más de 50 trajes para Catherine Earnshaw con una idea en mente: crear versiones imaginarias de un traje de época, así que sus creaciones nacieron alejadas del rigor histórico.

La diseñadora retomó ideas de la época isabelina, victoriana y georgiana, pues Fennell quería crear un estilo y una atmósferas únicas. “Lo primero fue no vincularlo a una época muy específica. ¿Es volver a lo que imaginé? Lo que imaginé fue algo así como un cuento de hadas”, afirmó la cineasta en un video promocional.

Por si te lo perdiste: Ley de Cine en México: Así es la propuesta del gobierno para fortalecer la industria cinematográfica y regular la IA

Las primeras reacciones a ‘Cumbres Borrascosas’ ya están aquí

Aunque las reseñas de ‘Cumbres Borrascosas’ se publicarán la próxima semana, las primeras reacciones tras las funciones previas ya están disponibles. Todo indica que Emerald Fennell entregará una adaptación intensa, excesiva y muy sensorial.

En redes sociales, periodistas y críticos coinciden en describirla como un espectáculo “grande” y “visualmente deslumbrante”. Anne Thompson la define como una cina de gran atractivo que podría despegar en taquilla gracias a su energía desatada y al estilo de Fennell. Otros la definen como una experiencia “hermosa y caótica”, cargada de pasión, deseo tóxico y “química explosiva” entre Margot Robbie y Jacob Elordi.

Varios comentarios elogian especialmente el apartado técnico: la fotografía de Linus Sandgren, el diseño de producción de Suzie Davies y la música de Anthony Willis y Charli XCX.

Con información de The Guardian y Vogue

Video relacionado: ‘Fallout’: Showrunner explica el final de la temporada 2 y el destino de The Ghoul