‘Margo’s Got Money Troubles’: Elle Fanning es una madre joven sin dinero que busca sobrevivir en la nueva serie de Apple TV+

‘Margo’s Got Money Troubles’ es uno de los proyectos más ambiciosos de Apple TV+ para 2026. No solo por el reparto que reúne a varias figuras centrales del cine y la televisión contemporánea, sino por el tipo de historia que decide poner al centro: una joven madre sin recursos, atrapada entre la precariedad económica, una familia disfuncional y un sistema que ofrece pocas salidas claras. La serie adapta la novela homónima de Rufi Thorpe, un libro que ya había generado conversación antes incluso de llegar a las librerías.

Apple TV+ confirmó que la serie se estrenará el 15 de abril de 2026, con un esquema de lanzamiento que refuerza su perfil de producción de prestigio: tres episodios iniciales y después estrenos semanales cada miércoles hasta el 20 de mayo. Se trata de una ventana habitual para títulos que buscan mantenerse en la conversación durante semanas y no desaparecer tras un solo fin de semana.

Michelle Pfeiffer y Elle Fanning en ‘Margo’s Got Money Troubles’ (imagen: Apple TV+)

¿Quién es Margo y por qué su historia importa?

En el centro de ‘Margo’s Got Money Troubles’ está Margo Millet, interpretada por Elle Fanning, quien además funge como productora ejecutiva. Margo es una joven universitaria que abandona sus estudios tras quedar embarazada luego de una relación breve con su profesor de inglés. A los 20 años, sin empleo estable, sin pareja y con un bebé recién nacido, su situación económica se vuelve crítica en cuestión de semanas.

La historia evita construir a su protagonista desde la épica del sacrificio o la idealización de la maternidad. Margo enfrenta facturas, renta atrasada y la amenaza constante del desalojo. Cuando su padre, con quien mantiene una relación distante, reaparece y le pide mudarse con ella, Margo acepta más por necesidad que por reconciliación: él puede ayudarle con el cuidado del bebé, aunque su presencia también reabre tensiones familiares que nunca terminaron de resolverse.

A partir de ahí, la serie explora decisiones incómodas y poco glamorosas. Una de ellas es abrir una cuenta en OnlyFans, no como una fantasía de éxito inmediato, sino como un experimento pragmático para pagar las cuentas, apoyándose incluso en consejos heredados del mundo de la lucha libre profesional de su padre.

Un reparto que define el tono del proyecto

El universo familiar de Margo está interpretado por un elenco que deja claro el peso que Apple quiere darle a ‘Margo’s Got Money Troubles’. Nick Offerman interpreta a Jinx, el padre de Margo, un exluchador profesional que combina carisma, torpeza emocional y una visión del mundo poco convencional. Michelle Pfeiffer da vida a Shyanne, la madre de Margo, una exmesera de Hooters cuya relación con su hija está marcada por la distancia y el desencanto.

Nicole Kidman aparece como mediadora entre Margo y Mark, el exnovio y exprofesor que forma parte del conflicto central de la historia. El personaje de Mark es interpretado por Michael Angarano, mientras que el reparto se completa con Marcia Gay Harden, Greg Kinnear, Thaddea Graham, Rico Nasty y Lindsey Normington, varios de ellos en papeles recurrentes ligados al entorno digital y social que rodea a la protagonista.

Elle Fanning en ‘Margo’s Got Money Troubles’ (imagen: Apple TV+)

De la novela al streaming

El material original de Thorpe fue bien recibido por su forma de retratar la precariedad económica sin moralismos ni discursos de superación prefabricados. La novela no presenta a Margo como una víctima ejemplar ni como una heroína aspiracional, sino como una joven que comete errores, se contradice y responde como puede a un contexto adverso. Esa ambigüedad es precisamente uno de los elementos que la adaptación busca conservar.

El proyecto está liderado por David E. Kelley, quien funge como showrunner y guionista principal. Kelley produce la serie junto a Elle Fanning, Dakota Fanning, Nicole Kidman, Michelle Pfeiffer y la propia Rufi Thorpe, con A24 como estudio y Apple TV+ como plataforma. La dirección de episodios queda en manos de Dearbhla Walsh, Kate Herron y Alice Seabright, todas con experiencia previa en series de alto perfil.

Un dato que no ha pasado desapercibido es que esta es la primera colaboración profesional entre Kelley y Pfeiffer como matrimonio, un elemento que Apple ha subrayado desde el anuncio del proyecto y que añade un componente mediático adicional.

Michelle Pfeiffer y Elle Fanning en ‘Margo’s Got Money Troubles’ (imagen: Apple TV+)

Un estreno pensado para durar

Apple TV+ lanzó un primer teaser el 3 de febrero de 2026, suficiente para marcar el tono de ‘Margo’s Got Money Troubles’ sin revelar detalles clave de su desarrollo narrativo. Con un estreno programado a mitad de abril y un reparto con historial fuerte en temporadas de premios, la plataforma deja claro que no se trata de un lanzamiento menor dentro de su catálogo.

Más que una comedia ligera o un drama social convencional, la serie apunta a convertirse en una radiografía incómoda de la precariedad económica, la maternidad temprana y las soluciones imperfectas que ofrece el mundo digital. En ese terreno ambiguo, donde sobrevivir rara vez se ve elegante, es donde Apple apuesta a que la historia de Margo conecte con la audiencia.

