‘Love Story’: Todo lo que debes saber sobre la serie de Ryan Murphy sobre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

La nueva serie limitada reconstruye la relación de una de las parejas más comentadas de los 90

La nueva apuesta televisiva de Ryan Murphy (creador de series como ‘American Crime Story‘ y ‘Monstruo: La Historia de Ed Gein‘) vuelve a mirar hacia la historia reciente de E.U. y a una de las parejas más observadas de los años noventa. “Love Story”, serie limitada producida para FX y con estreno internacional en Disney+, inaugura una antología centrada en romances reales, y la primera entrega reconstruye la relación entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette.

Creada por Connor Hines y producida por Murphy junto a Nina Jacobson y Brad Simpson, la serie combina dramatización biográfica con un énfasis claro en el impacto del escrutinio mediático. A continuación, un repaso completo a qué cuenta, quiénes participan, cuándo se estrena y por qué su desarrollo no ha estado exento de polémica.

Póster de ‘Love Story’ (imagen: IMDb)

¿De qué trata “Love Story”?

La primera temporada, titulada ‘John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette‘, sigue la conexión “Inmediata, eléctrica e innegable” entre el editor y heredero del apellido Kennedy y la ejecutiva de Calvin Klein que terminó convertida en un ícono de estilo. Según la sinopsis difundida por FX, la serie muestra cómo el romance, desarrollado “en un escenario nacional”, quedó condicionado por una fama que “amenazó con destrozarlos” (vía Gold Derby).

La historia abarca desde el encuentro de la pareja en 1992 hasta su matrimonio en 1996, y avanza hacia el periodo final previo al accidente aéreo del 16 de julio de 1999, cuando el avión pilotado por Kennedy Jr. cayó al Atlántico cerca de Martha’s Vineyard. En ese vuelo también viajaban Lauren Bessette, hermana de Carolyn. La serie toma como base el libro Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy, de Elizabeth Beller, y articula su relato alrededor del contraste entre la vida privada de la pareja y su transformación en material constante para tabloides.

El reparto y los personajes clave

El proyecto optó por protagonistas poco conocidos para los papeles centrales. Sarah Pidgeon interpreta a Carolyn Bessette-Kennedy y Paul Kelly a John F. Kennedy Jr. De acuerdo con los productores, el proceso de casting fue extenso: se audicionaron miles de candidatos antes de encontrar la química adecuada para la dupla principal.

El elenco se completa con Naomi Watts como Jacqueline Kennedy Onassis, madre de John Jr.; Grace Gummer como Caroline Kennedy; Alessandro Nivola en el papel de Calvin Klein; Leila George como Kelly Klein; Sydney Lemmon como Lauren Bessette y Constance Zimmer como Ann Messina Freeman, madre de Carolyn. También participan Noah Fearnley, Omari K. Chancellor, Dree Hemingway y Erich Bergen, entre otros.

En el tráiler oficial, Watts pronuncia una de las frases que resumen el conflicto central de la historia: “No hay suficiente exposición en el mundo para preparar a una mujer para ser tu esposa”, dirigida al personaje de John Jr. Otras líneas subrayan la lógica mediática que rodea a la pareja, como el recordatorio de Lauren Bessette: “Toda historia necesita un ángulo. Una pareja feliz no vende periódicos.”

Episodios, estreno y equipo creativo

La temporada consta de nueve episodios. Los tres primeros se estrenan el 12 de febrero de 2026 en FX y FX on Hulu, con lanzamiento internacional en Disney+. A partir de ahí, los capítulos se emitirán de forma semanal. El episodio piloto fue dirigido por Max Winkler, quien también figura como productor ejecutivo.

Entre los títulos confirmados se encuentran “Pilot”, “The Pools Party”, “America’s Widow” e “I Love You”. La narrativa se construye como una miniserie cerrada, pero forma parte de una antología más amplia que seguirá el modelo de franquicias previas de Murphy, como ‘American Crime Story‘ o ‘American Sports Story‘.

Además de Hines y Murphy, la producción ejecutiva incluye a Eric Kovtun, Nissa Diederich, Scott Robertson, Monica Levinson, Kim Rosenstock, D.V. DeVincentis y Tanase Popa. La serie es una producción de 20th Television para FX, y mantiene el sello visual y narrativo asociado al universo Murphy, con especial atención al diseño de época y a la reconstrucción de espacios emblemáticos de Nueva York y Washington.

Paul Kelly y Sarah Pidgeon, actores protagonistas de ‘Love Story’ (imagen: Variety)

La controversia con la familia Kennedy

Desde su desarrollo, ‘Love Story‘ ha generado reacciones complejas. En junio de 2025, Jack Schlossberg, sobrino de John F. Kennedy Jr., criticó públicamente que la familia no hubiera sido consultada y acusó al proyecto de “sacar provecho de” la vida de su tío. Schlossberg pidió que parte de los ingresos se donaran a la John F. Kennedy Library.

Murphy respondió que tenía la intención de realizar una donación, aunque posteriormente calificó como “odd choice to be mad about your relative that you don’t remember” la reacción de Schlossberg, lo que reavivó el intercambio en redes sociales. A ello se sumó otra polémica temprana relacionada con imágenes de prueba del vestuario de Pidgeon, que fueron criticadas en línea por no ajustarse a los estándares de moda asociados a Bessette. Murphy reconoció el error y declaró: “I made a mistake, and I’ve learned from it.”

Dónde y cómo ver “Love Story”

‘Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette‘ estará disponible en FX y FX on Hulu en E.U., y en Disney+ para otros territorios. El estreno coincide estratégicamente con la semana de San Valentín, reafirmando su posicionamiento como un drama romántico, aunque su tono apunta más a la reconstrucción de un fenómeno mediático que a una historia idealizada.

Con esta serie, Murphy suma una nueva pieza a su exploración televisiva de figuras públicas y mitologías contemporáneas. ‘Love Story‘ propone revisar una relación que, más allá del glamour, terminó convertida en un caso emblemático de cómo la fama puede alterar (y en última instancia consumir) la vida privada.

