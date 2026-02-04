Ley de Cine en México: Así es la propuesta del gobierno para fortalecer la industria cinematográfica y regular la IA

A finales de 2025, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, prometió incentivos para apoyar a la industria cinematográfica local. El gobierno quiere impulsar la producción, la distribución y la exhibición de películas mexicanas a través de estímulos económicos, que llegarán en algún momento de este año.

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, habló sobre esta propuesta, conocida como Ley de Cine, durante una conferencia matutina. Se trata de un paquete de iniciativas que buscan fortalecer el cine mexicano en todas las áreas. La directiva destacó lo importante que es la industria para el país, por lo que es urgente darle un impulso.

La Ley de Cine en México también incluye legislaciones necesarias para la regulación de la inteligencia artificial. El gobierno presentará diversas propuestas para proteger el cine, el doblaje y la animación de los usos inadecuados y poco éticos de dicha tecnología.

La nueva Ley de Cine impulsará la industria en México

Durante la Mañanera del lunes, Claudia Curiel de Icaza afirmó que “México hace muy buen cine”, pero considera que el gremio y la industria en general están desprotegidos. Por ello, una de sus prioridades es “construir una política de apoyo a la comunidad y a la industria”. Así nace la nueva Ley de Cine en México, que ofrecerá incentivos económicos para impulsar y promover la producción cinematográfica nacional.

De acuerdo con Icaza, el apoyo al cine ha crecido desde el inicio de este sexenio, gracias a iniciativas de la presidenta. El objetivo es ampliarlas en los próximos meses para potenciar la industria nacional y beneficiar a los “miles de trabajadores y trabajadoras del sector”.

“Viene la Ley de Cine, que lleva muchísimo tiempo esperando salir a la luz. Es algo que ya viene y que forma parte del fortalecimiento al cine. Esta Ley será muy importante para el ecosistema del cine, también en temas de exhibición y de pantalla, para que se pueda ver mucho más cine”.

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura de México (Imagen: Gabriel Pano/El Universal)

La secretaria de Cultura explicó que, durante los últimos meses, han impulsado una mayor trasparencia en las convocatorias y han aumentado los estímulos fiscales para la industria en general. Su objetivo actual es impulsar la producción, la distribución y, con especial énfasis, la exhibición de cine mexicano.

El gobierno no ha detallado todos los incentivos que incluirá la Ley de Cine en México. Por ahora, se sabe que los montos destinados a producción podrían pasar de $20 a $25 millones de pesos, mientras que los de distribución pasarían de $2 a $3 millones de pesos. Las autoridades prometieron que revelarán más información en el futuro, con la idea de que los primeros apoyos lleguen este año.

Avanza el proyecto para regular la inteligencia artificial

A mediados del año pasado, el gremio de actores de voz convocaron a una movilización para exigir la regulación de la inteligencia artificial. Gracias al respaldo de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y otros organismos, el gobierno prometió que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) y la Secretaría de Cultura (SC) se reunirán con los afectados para llegar a una solución.

Beatriz Mojica Morga, presidenta de la Comisión de Cultura, propuso reformas a diverso artículos de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA). Uno de sus objetivos principales es combatir la clonación de voces sin consentimiento previo y expreso. Los actores quieren que la voz sea reconocida como dato biométrico, así como contratos claros y pagos justos cuando sus voces se usen para entrenar sistema de IA.

El gobierno ya tiene una iniciativa lista para regular la IA (Imagen: Sergio Vázquez / La Prensa)

Claudia Curiel de Icaza confirmó que, como parte de la nueva ley, también fortalecerán “los derechos de los artistas desde una política integral”. Confirmó que ya tienen lista una iniciativa para regular el uso de la inteligencia artificial en el cine, el doblaje y en la animación.

“Ya estamos listos. Haremos un evento con la presidenta, cuando ella nos indique, para presentar la iniciativa. Trabajamos con toda esa comunidad y llegamos a un acuerdo y a un diseño con la Consejería Jurídica, y ya está esa iniciativa lista, muy pronto la estaremos anunciando”.

Las películas mexicanas más taquilleras de 2025

El cine mexicano tuvo un buen 2025, con una cartelera diversa que conectó con el público a través de la comedia, historias ligeras de corte familiar y apuestas animadas. De acuerdo con periodista Edgar Apanco —con datos de Canacine y Comscore—, ‘Mesa de Regalos’ encabezó la taquilla nacional, seguidos por la secuela ‘Mirreyes vs Godínez: Las Vegas’, que mantuvo los buenos números que anteriores entregas.

La animación también logró abrirse paso con ‘Soy Frankelda’, que amplió su alcance con su llegada al streaming y diversos espacios culturales. ‘¡Qué huevos, Sofía!’ y ‘Mamá reinventada’ completaron el Top 5. En total, 2025 registró 114 estrenos mexicanos, cifra que refleja un año sólido.

Con información de El Economista y THR

