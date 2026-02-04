J.K. Rowling responde a quienes la acusan de tener vínculos con Jeffrey Epstein: ‘Es una tontería’

La autora de Harry Potter habla sobre uno de los personajes más polémicos de las últimas décadas

La polémica J.K. Rowling volvió a ser tendencia, pero no por Harry Potter o la nueva serie. Su nombre apareció en redes sociales debido a la nueva liberación de documentos vinculados a Jeffrey Epstein. La escritora británica, acostumbrada a que internet se ponga en su contra, enfrentó esta vez un rumor que creció sin control.

J.K. Rowling responde a quienes la vinculan con Jeffrey Epstein

En redes circuló la acusación de que Jeffrey Epstein habría recibido una invitación ligada al estreno oficial en Broadway de Harry Potter y el Legado Maldito, y que esa supuesta invitación probaría un vínculo con J.K. Rowling. El detalle no se quedó en la anécdota; se volvió un misil en contra de la autora.

En ese contexto, J.K. Rowling contestó en X a un usuario que la acusó de “enviar invitaciones” años después de la condena de Epstein. Su respuesta fue la siguiente:

J.K. Rowling (Foto: Debra Hurford Brown)

Entérate: ‘Irónico e inexplicable’: Actor de Dumbledore en la serie de ‘Harry Potter’ habla sobre la controversia de J.K. Rowling

“Esto es una tontería. Ni yo ni nadie de mi equipo jamás conoció, se comunicó con o invitó a Jeffrey Epstein a nada.”

La frase se replicó de inmediato, como ocurre cuando una celebridad decide pelear en el mismo sitió donde nació el rumor.

El más reciente episodio del caso Epstein

El 30 de enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó a divulgar una nueva oleada de material del caso, y el tamaño mismo del archivo empujó el tema a las tendencias globales. En reportes sobre esta liberación se habla de más de tres millones de páginas, además de miles de videos y un volumen enorme de imágenes, un tipo de avalancha documental que vuelve casi inevitable el mal uso con nombres sin contexto y correos aislados.

También circuló la explicación de por qué se hizo pública esta tanda. Se trata de una ley federal conocida como Epstein Files Transparency Act, cuyo texto fija la ruta para transparentar documentos y pone presión institucional sobre el proceso. En otras palabras, es un mecanismo legal que obliga a liberar información, aunque eso arrastre daños colaterales en la esfera pública.

La lista de nombres mencionados se alarga con cada entrega, pero la presencia en los papeles no equivale, por sí misma, a conductas ilegales entre los involucrados. En el material pueden aparecer todo tipo de implicados, pero la situación es que internet rara vez se conforma con esa cautela y “si el nombre está, entonces algo debe significar”.

La serie de Harry Potter sigue en marcha

Jeffrey Epstein y Donald Trump (Foto: X)

Mientras el rumor consternaba a Rowling, la maquinaria de Harry Potter no se detuvo. La serie para HBO Max continúa en desarrollo y la escritora participa como productora ejecutiva. La idea central es volver a contar los libros con una estructura televisiva, con un reparto nuevo y una adaptación que pretende caminar capítulo por capítulo, sin depender de lo que se vio en cine.

Harry Potter y la Piedra Filosofal se contará a lo largo de ocho episodios, lo cual nos habla de una extensión ambiciosa, permitiendo que escenas que antes quedaron comprimidas por el reloj del cine ahora tengan la oportunidad de brillar. Eso también ayuda a entender por qué el proyecto se vende como “una adaptación fiel”, aunque esa fidelidad siempre se negocia cuando el guion aterriza en producción.

En cuanto a la fecha, distintos reportes ubican el estreno a principios de 2027. Falta camino, pero la franquicia renacerá en televisión con la misma fuerza con la que lo hizo en cine.

En el elenco se encuentran Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger), Alastair Stout (Ron Weasley), John Lithgow (Albus Dumbledore), Paapa Essiedu (Severus Snape), Nick Frost (Rubeus Hagrid), Lox Pratt (Draco Malfoy), Johnny Flynn (Lucius Malfoy), Janet McTeer (Minvera McGonagall), Rory Wilmot (Neville Longbottom) y Amos Kitson (Dudley Dursley).

Casey Bloys, CEO de HBO, declaró el año pasado que la nueva serie de Harry Potter no tiene nada que ver con la visión política de la autora:

“Ya tenemos una serie en HBO de ella llamada C.B. Strike, que hacemos en conjunto con la BBC. Está bastante claro que esas son sus posturas personales y políticas. Tiene derecho a tenerlas. Harry Potter no está siendo infiltrado en secreto con nada. Y si quieren debatir con ella, pueden irse a Twitter.”

No te pierdas: J.K. Rowling en problemas: Famosa librería retira libros de ‘Harry Potter’ por postura anti-trans de la escritora