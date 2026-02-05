Halle Berry insinúa el regreso de Storm y pide a Marvel un cambio importante para el personaje

La actriz habló sobre su fascinación por los X-Men y el cine de superhéroes

‘Avengers: Doomsday’ será una autentica fiesta para los fanáticos de los superhéroes. La próxima película de Marvel reunirá a un atractivo elenco de personajes, entre los que destacan los X-Men. Varios actores volverán a sus papeles estelares en esta nueva etapa del UCM, y aún persiste la duda de si Halle Berry regresará para interpretar a Storm.

A principios de 2025, la actriz habló sobre su posible aparición en ‘Avengers: Doomsday’. Rumores afirmaron que Berry sería una de las estrellas que regresaría para reforzar el UCM; sin embargo, negó los reportes. En una charla reciente con Chris Hemsworth, quien da vida a Thor, habló sobre su fascinación por los X-Men y el cine de superhéroes.

La actriz elevó las expectativas de los fanáticos, pues insinúa un posible regreso de Storm, aunque no sería en ‘Avengers: Doomsday’. Incluso, le pidió a Marvel hacer un importante cambio al personaje, relacionado con su apariencia.

La importancia de los X-Men y el cine de superhéroes para Halle Berry

Gracias a Matthew Vaughn, productor que trabajó en Fox, se sabe que Halle Berry tuvo una experiencia desagradable en los tiempos de ‘X-Men: La Batalla Final’. Supuestamente, algunos ejecutivos trataron de engañar a la actriz para que regresara al papel de Storm. Usaron un guion falso que narraba una historia de origen de la heroína, que al final fue descartada.

A pesar de esto, Berry está profundamente agradecida con la oportunidad de ser parte de los X-Men. En declaraciones para ‘Den of Geek’, la actriz explicó que formar parte del cine de superhéroes y de la franquicia nunca lo vio como un riesgo. Al contrario, fue una oportunidad para cimplir uno de sus sueños.

Halle Berry como Storm (Imagen: 20th Century Studios)

La fascinación de Berry por los X-Men nació luego de conocer la historia de los mutantes. Se identificó con la marginación que sufrían los superhéroes, por lo que se volvió una gran fanática de la franquicia. Ser parte de sus películas fue una forma de reflejar esa pasión por sus personajes a través de Storm.

“Lo vi como una oportunidad maravillosa. Era una gran fan de los X-Men, de su historia y de lo que significaba esta vida mutante. Me identifiqué con eso, al haber crecido en el exterior como mujer de color, así que no lo vi como un riesgo. Lo vi como una excelente manera de ayudar a la gente a comprender las diferencias entre sí”

¿Storm volverá? La actriz quiere a una heroína diferente

Chris Hemsworth cree que ‘Avengers: Doomsday’ es como una “reunión de exalumnos”. En la entrevista, expresó su alegría de reunirse con “viejos amigos”, como Chris Evans y Robert Downey Jr. El actor disfrutó mucho las lecturas del guion, pues pudo reencontrarse con algunos rostros conocidos y hacer nuevos amigos, en una experiencia que calificó como “fantástica”.

Ante el regreso de varios actores, fue inevitable discutir sobre el futuro de Halle Berry en el UCM. Una vez más, la actriz fue muy esquiva con sus respuestas y afirmó que “Chris va a arreglar eso”, en referencia a que supuestamente no estará en ‘Avengers: Doomsday’.

La actriz insinuó que aún tiene interés en el cine de superhéroes y en regresar al traje de Storm, uno de los miembros de los X-Men más icónicos. De hecho, sugirió que Marvel debería cambiar su apariencia, probablemente para asemejarla más a la heroína de los cómics.

“Creo que a Storm le vendría bien una actualización, un cambio de look”, comentó Berry durante la charla. Ante la pregunta de si eso significaría su regreso, solo añadió: “No sé, tendrán que esperar. Pero definitivamente debería mejorar”.

Halle Berry considera que la heroína necesita un cambio de look (Imagen: IMDb)

Los X-Men que aparecerán en ‘Avengers: Doomsday’

Uno de los avances de ‘Avengers: Doomsday’ confirmó que los X-Men serán clave en la batalla contra Doctor Doom. Patrick Stewart volverá una vez más al papel de Charles Xavier, mientras que Ian McKellen hará lo propio con el poderoso Magneto.

Otro de los regresos más esperados es el de James Marsden, quien volverá como Cíclope. El icónico superhéroe estará acompañado de Nightcrawler y Beast, así que Alan Cumming y Kelsey Grammer también formarán parte de la esperada película, que debutará en diciembre.

Channing Tatum y Rebecca Romijn ya están confirmados en el elenco, así que los fanáticos volverán a ver a Gambito y Mystique en acción. Se espera que Hugh Jackman vuelva como Wolverine, pero aún no ha sido confirmado.

