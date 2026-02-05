Emilia Clarke recuerda su etapa en ‘Juego de Tronos’ y admite lo difícil que fue

Para Emilia Clarke, el vínculo con ‘Juego de Tronos’ es tan inevitable como complejo. A más de una década del estreno de la serie que la convirtió en una figura mundial, la actriz británica vuelve a mirar atrás mientras presenta un nuevo proyecto televisivo y reflexiona sobre lo que significó crecer profesional y personalmente bajo la sombra de Daenerys Targaryen. Su balance no es de rechazo ni de celebración ciega: es, más bien, el de alguien que reconoce una experiencia decisiva, intensa y llena de contrastes.

¿Cómo recuerda hoy Emilia Clarke su paso por ‘Juego de Tronos’?

Clarke asume que su nombre quedará ligado para siempre a la saga de HBO. Por más trabajos que sume a su carrera, entiende que Daenerys seguirá siendo el punto de referencia dominante. Lejos de mostrar molestia, la actriz lo acepta como una realidad con la que ha aprendido a convivir. No lo vive como una carga, sino como una etapa que marcó profundamente su identidad adulta.

Emilia Clarke en ‘Game of Thrones’ (imagen: HBO)

Al mirar en retrospectiva, describe su experiencia en la serie como se recuerdan ciertos periodos formativos de la vida: momentos que mezclan entusiasmo, incomodidad, aprendizaje y cansancio. Hubo etapas que disfrutó intensamente y otras que fueron difíciles, incluso desagradables hasta el punto de decir que en ocasiones la experiencia ‘apestó’. Sin embargo, ese juicio no borra el valor que tuvo el proyecto en su trayectoria ni el afecto que conserva por lo vivido esos años.

Clarke subraya que renegar de esa etapa implicaría renegar también de sí misma y de la persona que fue en sus veinte, algo que no está dispuesta a hacer. Para ella, ‘Juego de Tronos’ no fue solo un trabajo, sino un proceso vital que la formó como actriz y como individuo.

‘Ponies’: un nuevo rol lejos de dragones y fantasía

Estas reflexiones llegan en el contexto del estreno de ‘Ponies’, una serie ambientada en la Guerra Fría en la que Clarke comparte protagonismo con Haley Lu Richardson. En esta producción, interpreta a una secretaria de la embajada estadounidense en Moscú que, tras una tragedia personal, termina involucrada en labores de espionaje.

El contraste con ‘Juego de Tronos’ es evidente. Aquí no hay mundos fantásticos ni linajes legendarios, sino una historia situada en un contexto histórico reconocible, con tonos de comedia y énfasis en la relación entre dos mujeres obligadas a reinventarse. El proyecto le permite explorar otro registro y alejarse, al menos narrativamente, del imaginario épico que definió su carrera durante años.

Clarke ha señalado que uno de los mayores retos fue el idioma, ya que su personaje domina el ruso, una dificultad mayor que aprender lenguajes ficticios. Más allá de lo técnico, la serie le ofrece un espacio para interpretar a una mujer común empujada a circunstancias extraordinarias, algo que conecta con su interés por historias más humanas y menos grandilocuentes.

Fama, industria y perspectiva con el paso del tiempo

La actriz también vincula su experiencia en ‘Juego de Tronos’ con una reflexión más amplia sobre la industria del entretenimiento. Reconoce que, especialmente al inicio de una carrera, es fácil sentirse fuera de lugar, intimidada por ceremonias, expectativas y dinámicas de poder. Esa sensación de vulnerabilidad no le es ajena y la conecta con el arco de sus nuevos personajes, mujeres que se mueven en entornos hostiles donde no terminan de encajar.

Emilia Clarke en ‘Game of Thrones’ (imagen: HBO)

Con el paso del tiempo, Clarke parece haber encontrado una relación más sana con su pasado y con la fama. No intenta reescribir su historia ni distanciarse artificialmente de ella. Al contrario, integra lo bueno y lo malo como parte de un recorrido que sigue abierto. ‘Juego de Tronos’ fue una experiencia que la lanzó al centro de la cultura popular y, aunque no todo fue ideal, forma parte inseparable de la quien es hoy.

En ese equilibrio entre gratitud y honestidad se sitúa su mirada actual: una actriz consciente de que algunos capítulos fueron difíciles, otros memorables, y que todos, sin excepción, dejaron huella.

Con información de El País.

