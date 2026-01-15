‘Me dolió mucho’: Emilia Clarke habla de las críticas que recibió por su pronunciación de dothraki en ‘Game of Thrones’

La actriz explicó por qué el comentario del lingüista de la serie le afectó mucho

Durante más de una década, Emilia Clarke ha estado asociada de manera inseparable con ‘Game of Thrones’, una de las series más influyentes de la televisión contemporánea. Su interpretación de Daenerys Targaryen la convirtió en una figura central de la cultura pop, pero también la expuso a un nivel de escrutinio poco común. Años después del final de la serie, la actriz volvió a referirse a un episodio que, según sus propias palabras, le dolió profundamente: las supuestas críticas a su pronunciación del dothraki, uno de los idiomas ficticios creados para el universo de la serie.

El tema resurgió recientemente durante una aparición de Clarke en ‘Late Night With Seth Meyers’, donde habló con franqueza sobre el impacto emocional que tuvo leer un artículo en el que creyó que se cuestionaba su desempeño con ese idioma. Sus declaraciones reavivaron la conversación entre fans y especialistas, y provocaron una aclaración pública por parte del lingüista responsable del dothraki.

Emilia Clarke en ‘Game of Thrones’ (imagen: HBO)

¿Qué fue exactamente lo que molestó a Emilia Clarke?

Emilia Clarke explicó que aprender dothraki fue una de las partes más exigentes de su trabajo en ‘Game of Thrones’, sobre todo en las primeras temporadas, cuando Daenerys se integra al mundo de los Dothraki y el idioma se vuelve una herramienta narrativa clave. Según relató, dedicó una enorme cantidad de tiempo y energía a memorizar sonidos, estructuras y entonaciones que no tenían un equivalente directo en lenguas reales.

“Puse tanta energía en aprender Dothraki,” contó la actriz. El problema, explicó, surgió cuando leyó un artículo en el que entendió que el creador del idioma había dicho que ella “era malísima con el Dothraki”. La reacción fue inmediata: incredulidad, enojo y una sensación de injusticia difícil de procesar. “¿Qué, hermano? ¡No es real! ¡No es un idioma real!”, recordó haber pensado en ese momento.

Clarke fue todavía más clara al describir cómo le afectó emocionalmente: “Honestamente, me dolió mucho. Y luego me enojé mucho.”

La aclaración del lingüista de ‘Game of Thrones’

Tras la difusión de las declaraciones de Clarke, David J. Peterson, lingüista encargado de desarrollar el dothraki y el alto valyrio para ‘Game of Thrones’, habló con Entertainment Weekly para aclarar el tema. Peterson aseguró que nunca criticó a Emilia Clarke por su pronunciación y sugirió que pudo haber existido un malentendido.

“Creo que Emilia puede haber malinterpretado lo que dije, porque nunca he criticado su Dothraki,” afirmó en un comunicado. De acuerdo con el lingüista, la forma en la que Daenerys habla el idioma era exactamente la que el personaje necesitaba, ya que no estaba pensada como una hablante nativa desde el punto de vista narrativo.

Peterson incluso comparó cualquier posible crítica a señalar imperfecciones en la pronunciación con “Criticar a Colin Firth por tartamudear en ‘El discurso del rey’ sería perder completamente el punto”. Para él, el acento irregular y la falta de fluidez eran elementos dramáticos, no errores actorales.

El dothraki como parte del arco de Daenerys

El lingüista también explicó que muchos de los errores gramaticales y de pronunciación estaban integrados deliberadamente en los diálogos de Daenerys. Estos detalles, señaló, aparecían incluso en los audios de referencia que él mismo grabó para Clarke, con la intención de reflejar el proceso realista de aprendizaje de una lengua desconocida.

“De hecho, se incorporaron errores gramaticales y de puntuación en muchas de sus líneas Dothraki (y se incluyeron en los MP3 que grabé para ella) precisamente para este propósito,” explicó. Desde su perspectiva, la actriz cumplió exactamente con lo que requería el personaje: “Emilia Clarke hizo un buen trabajo con Dothraki” al interpretar a alguien que, tras atravesar situaciones extremas, logra comunicarse de manera funcional como hablante no nativa.

Emilia Clarke y Kit Harington en el final de ‘Game of Thrones’ (imagen: HBO)

El origen de la confusión nunca quedó del todo definido. En declaraciones previas a medios como Rolling Stone, David J. Peterson señaló que la forma en la que Daenerys hablaba dothraki sonaba poco fluida, pero siempre lo planteó como algo coherente con el arco del personaje y no como una falla interpretativa. Años después, en una entrevista con Vanity Fair, el propio lingüista destacó el trabajo de Emilia Clarke y subrayó que su manejo del idioma cumplía perfectamente con la lógica de una hablante no nativa.

Emilia Clarke formó parte de las ocho temporadas de ‘Game of Thrones’ y obtuvo cuatro nominaciones al Emmy por su papel como Daenerys Targaryen. Aunque la polémica en torno a su pronunciación del dothraki reapareció mucho tiempo después del cierre de la serie, el episodio ilustra cómo observaciones técnicas, incluso cuando no buscan ser negativas, pueden dejar una huella emocional persistente en los actores, sobre todo en proyectos de gran impacto cultural.

