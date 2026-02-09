Jacob Elordi elogia a Margot Robbie como productora de ‘Cumbres Borrascosas’: ‘Lidera con amor y amabilidad’

La actriz aceptó el papel de Catherine Earnshaw luego de involucrarse de lleno en la cinta de Emerald Fennell

El trabajo de Margot Robbie en ‘Cumbres Borrascosas’ fue más allá de su papel como Catherine Earnshaw. Además de dar vida al personaje, la actriz asumió el rol de productora. Colaboró estrechamente con Emerald Fennell en la toma de decisiones creativas y en el desarrollo de la adaptación desde sus primeras etapas.

Jacob Elordi fue testigo de esa dedicación constante y resaltó la presencia activa de Robbie detrás de cámaras. En una entrevista reciente, el intérprete de Heathcliff elogió el talento de la actriz para la producción. Considera que su liderazgo fortaleció la cohesión del equipo creativo y generó una atmósfera de confianza que, desde su perspectiva, resultó esencial para abordar los temas centrales de la cinta.

Entérate: ‘Harry Potter’: Warner Bros. promete que la serie será ‘el evento de streaming más grande de la década’

De productora a actriz: el trabajo de Margot Robbie en ‘Cumbres Borrascosas’

Además de su trabajo como actriz, Margot Robbie tiene una sólida trayectoria como productora. En 2014, fundó LuckyChap Entertainment junto con Tom Ackerley, Josey McNamara y Sophia Kerr para impulsar proyectos con atractivo comercial, pero que también implican riesgos creativos.

Robbie ha apostado por voces femeninas como Greta Gerwig, con ‘Barbie’, y Emerald Fennell, con quien colaboró anteriormente en ‘Saltburn’. Su interés por historias que rompen con lo convencional y, al mismo tiempo, tienen el potencial de convertirse en éxitos de taquilla, ha fortalecido su reputación más allá de la actuación.

Margot Robbie en ‘Cumbres Borrascosas’ (Imagen: Warner Bros.)

Inicialmente, Margot Robbie no iba a interpretar a Catherine Earnshaw en ‘Cumbres Borrascosas’. Se involucró cada vez más en el proyecto tras conocer la propuesta creativa de Fennell. La actriz quedó encantada con la complejidad del personaje, así que tomó el reto de compaginar sus dos facetas creativas en una misma producción.

En declaraciones para ‘The Graham Norton Show’, Robbie reveló que siempre había querido trabajar con Fennell como actriz. El deseo era mutuo, por lo que “todo salió de maravilla”.

“La idea no siempre fue estar en el proyecto. Estaba entusiasmado por ser la productora, pero en un momento dado, estábamos hablando sobre Catherine Earnshaw y decidí lanzarme”.

Te interesa: ‘The Mandalorian & Grogu’: Por qué el nuevo tráiler se siente tan diferente a otros avances de ‘Star Wars’

La confianza de Jacob Elordi en Margot Robbie y Emerald Fennell

“Lo importante es tener a dos mujeres maravillosas”, afirmó Jacob Elordi para elogiar el trabajo de Margot Robbie y Emerald Fennell en ‘Cumbres Borrascosas’. Durante una charla con ‘Attitude’, reconoció que su compañera de escena hizo una excelente labor cómo una de las líderes de la producción.

Elordi reconoció que ‘Cumbres Borrascosas’ fue un proyecto demandante por las exigencias creativas y su temática, que aborda temas sensibles. Jacob Elordi agradeció a Margot Robbie por liderar “con amor y amabilidad”, pues esa actitud fue clave para enfrentar los retos de la producción sin que resultaran tan desgastantes.

Jacob Elordi y Margot Robbie en el estreno de la cinta en Reino Unido (Imagen: Jack Taylor/ Reuters)

Según el actor, la forma en que Robbie se involucró y guió al equipo permitió que el proceso creativo se viviera con mayor confianza y entusiasmo. También rescató la atmósfera que Fennell creó durante el rodaje, pues demostró que “no es necesario sufrir para crear arte” si hay “amabilidad y franqueza”.

“Las sesiones son largas. No se trata solo del tema. Se trata de las horas, de estar lejos de casa, de todo eso. Así que, para mí, lo importante es tener a dos mujeres maravillosas en la cima de nuestro árbol”.

Heathcliff y Catherine Earnshaw para una nueva generación

Margot Robbie y Jacob Elordi tuvieron una gran química en ‘Cumbres Borrascosas’. Los actores confesaron que se obsesionaron el uno con el otro para retratar con fidelidad la intensidad del vínculo amoroso entre Heathcliff y Catherine Earnshaw.

Según explicaron, esa cercanía fue clave para construir una relación cargada de pasión, resentimiento y dependencia emocional, elementos que definen a los protagonistas de la novela de Emily Brontë. Ambos dedicaron tiempo a analizar la psicología de sus personajes, sus comportamientos en el set y a desarrollar una dinámica que transmitiera esa conexión turbulenta.

Elordi cree que esto fue posible gracias al liderazgo de la actriz y a la apertura de Fennell, quien también se involucró activamente en el proceso de “obsesión” de los protagonistas.

Por si te lo perdiste: Bad Bunny en el Super Bowl: Récords, setlist, invitados y todo sobre el show histórico que hizo enfurecer a Donald Trump