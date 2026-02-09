‘The Mandalorian & Grogu’: Por qué el nuevo tráiler se siente tan diferente a otros avances de ‘Star Wars’

El nuevo y breve tráiler de The Mandalorian & Grogu llegó al Super Bowl LX con apenas unos segundos de duración y dejó la sensación de que Lucasfilm no está presentando una película como evento, sino algo mucho más cercano a una extensión del universo televisivo que el público ya conoce y ama.

El avance no desató una oleada de teorías, como es costumbre con cada nuevo tráiler de Star Wars. Tampoco dejó imágenes que encendiera la discusión durante días y justo eso resulta bastante llamativo para una franquicia que durante décadas convirtió cada estreno cinematográfico en un acontecimiento cultural.

El pequeño vistazo de 37 segundos de The Mandalorian & Grogu nos hace preguntarnos por qué el regreso de Star Wars a los cines se anuncia con un tono tan sutil, casi indiferente, cuando se trata de la primera película de la saga en varios años.

The Mandalorian & Grogu presenta un tráiler… particular

The Mandalorian & Grogu se estrena este año en cines (Foto: Lucasfilm)

El spot mostró a Din Djarin y Grogu viajando en un carro tirado por tauntauns, acompañado por una narración que habla sobre su vínculo y cierra con el archiconocido (y hasta desgastado) “This is the Way”. No vimos un montaje frenético, ni revelaciones contundentes, tampoco un atisbo claro del conflicto central.

El contenido desconcierta a los fans porque los avances de Star Wars, es bien sabido, se construyeron como piezas ideadas para provocar asombro. Son adelantos que siempre incluyen una promesa de que algo gigantesco está por llegar.

Aquí ocurre lo contrario. El material parece más cercano a un anuncio publicitario que a la carta de presentación de una película de gran escala para la galaxia más famosa en la historia del cine. Esto provoca que el tráiler se sienta modesto, incluso tímido.

La comparación con otros lanzamientos recientes del propio Lucasfilm agrava la sensación. Tenemos por ejemplo el adelanto de Maul: Shadow Lord, por ejemplo, que “sirvió” al público con un tono mucho más cercano al imaginario clásico de la saga. Frente a eso, The Mandalorian & Grogu luce inusualmente ligero

¿De qué trata The Mandalorian & Grogu?

La historia se sitúa tras la caída del Imperio, en un periodo donde la Nueva República intenta consolidar el orden, aunque diversos señores de la guerra imperiales todavía representan una amenaza. Din Djarin y Grogu son reclutados para cumplir una misión que los coloca nuevamente en el centro de un conflicto mayor (aunque no sabemos con certeza cuál es). La situación los obliga a interactuar con nuevas facciones y viejos enemigos que buscan aprovechar el vacío de poder.

El planteamiento no difiere demasiado de lo que la audiencia ya vio a lo largo de las tres temporadas televisivas, es decir, un viaje episódico con alianzas temporales y exploración de mundos alejados del núcleo político galáctico.

Din Djarin y Grogu en el nuevo tráiler de su película (Foto: Lucasfilm)

Esa familiaridad podría más o menos explicar por qué el tráiler opta por centrarse en la relación entre ambos protagonistas, en lugar de vender una amenaza nunca antes vista. También deja la duda sobre cuánto puede diferenciarse la película del material previo y si lo que estamos a punto de ver en cine no es solo un capítulo más pero con presupuesto elevado.

Lo que sabemos de la película

The Mandalorian & Grogu está dirigida por Jon Favreau y escrita junto a Dave Filoni, el dúo que le dio forma al tono de la etapa actual de Star Wars en streaming. La decisión de llevar la historia al cine surgió tras los retrasos de producción de una cuarta temporada, lo que llevó a Lucasfilm a replantear su estrategia.

El elenco incluye a Pedro Pascal como la voz de Din Djarin, Sigourney Weaver como una coronel de la Nueva República, Jeremy Allen White como Rotta el Hutt y Jonny Coyne como un señor de la guerra imperial.

La película se filmó íntegramente en California, un hecho poco común para una producción de Star Wars, y cuenta con Ludwig Göransson en la música, compositor responsable de los temas más famosos de la etapa Mandalorian.

A pocos meses del estreno, todavía no existe un tráiler completo. Solo se ha mostrado material breve y fragmentado en eventos específicos, ¿estrategia de marketing o desconfianza en el producto?

The Mandalorian & Grogu se estrena el 21 de mayo.

