Wim Wenders, director de ‘Paris, Texas’ y ‘Días Perfectos’, opina sobre Palestina e Israel: ‘Los cineastas no debemos involucrarnos en política’

Durante una conferencia en el Festival de Cine de Berlín, Wim Wenders abordó la relación entre el cine y el papel público de los autores respecto a la política, un cruce de temas que coloca al director alemán como una de las voces más escuchadas del cine de autor contemporáneo.

El contexto actual del mundo es amargo y repleto de espacio para la opinión y la protesta. Y esta realidad acaba de terminar filtrada en el prestigioso festival de cine, con todo y sus guerras, los desplazamientos humanos y las postura de quienes se dedican al arte.

¿Por qué Wim Wenders está en la Berlinale?

Wim Wenders funge este año como presidente del jurado de la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de Berlín, una posición reservada para figuras cuya trayectoria le hizo bien a la historia del cine.

En 2015, el cineasta alemán recibió el Oso de Oro honorífico por su carrera, reconocimiento sobre su importancia dentro de una cinematografía que mantuvo diálogos con con la identidad y la memoria.

Días Perfectos de Wim Wenders (Foto: IMDb)

El jurado que encabeza reúne a celebridades respetables como la cineasta japonesa Hikari, el director y productor indio Shivendra Singh Dungarpur, el director Reinaldo Marcus Green y la actriz surcoreana Bae Doona.

Durante la conferencia, Wenders habló sobre lo que distingue a Berlín de otros festivales. Aseguró que es uno de los pocos espacios donde el público puede encontrarse con “más facetas del mundo” que en cualquier otro evento similar, una fortaleza que define su identidad. La edición 76 del festival abrió con el estreno de No Good Men, de Shahrbanoo Sadat.

Wenders habla sobre política

La conversación cambió de tono cuando se preguntó al jurado si el cine puede provocar cambios en el ámbito político. Wenders respondió que las películas sí pueden cambiar el mundo, pero no de la forma en que muchas veces se espera.

“Ninguna película ha cambiado realmente la idea de ningún político. Pero sí podemos cambiar la idea que la gente tiene de cómo debería vivir”, afirmó, argumentando que el impacto del cine opera en el terreno de la conciencia individual más que en el de las decisiones gubernamentales.

Para el realizador, existe una discrepancia entre quienes solo desean vivir sus vidas y los gobiernos que persiguen otros intereses. En ese espacio, explicó, se insertan las películas, funcionando como una fuerza que dialoga con la experiencia humana.

Cuando se abordó directamente el tema de Palestina e Israel, así como el respaldo del gobierno alemán a Israel, la productora Ewa Puszczyńska calificó la pregunta como “un poco injusta”, al considerar que no corresponde a los cineastas decidir qué postura política deben asumir los espectadores:

“Estamos tratando de hablarle a la gente, a cada espectador, para hacerlos pensar, pero no podemos ser responsables de cuál sea su decisión de apoyar a Israel o la decisión de apoyar a Palestina. Hay muchas otras guerras en las que se cometen genocidios y no hablamos de eso. Así que es una pregunta muy complicada y creo que es un poco injusto preguntarnos qué pensamos, cómo apoyamos o no apoyamos, si hablamos o no con nuestros gobiernos.”

Paris, Texas de Wim Wenders (Foto: IMDb)

Wenders completó con la siguiente declaración:

“Tenemos que mantenernos al margen de la política porque, si hacemos películas que son abiertamente políticas, entramos en el terreno de la política. Pero somos el contrapeso de la política, somos lo opuesto a la política. Tenemos que hacer el trabajo de la gente, no el trabajo de los políticos.”

Las mejores películas de Wim Wenders

La filmografía de Wim Wenders representa la exploración del desarraigo o la búsqueda de sentido. Paris, Texas permanece como una de sus obras más emblemáticas, con el retrato de un hombre que intenta reconstruir su identidad en un paisaje desolado.

Las Alas del Deseo consolidó su prestigio internacional al presentar ángeles que observan la vida humana con curiosidad y melancolía, esfuerzo que lo transformó en un referente del cine europeo de los años ochenta.

En el terreno documental, Buena Vista Social Club demostró su sensibilidad para capturar la memoria cultural y la música como forma de resistencia.

En 2023, a través de Días Perfectos, nos enseñó que su mirada sigue centrada en lo cotidiano, al seguir la rutina de un hombre común en Tokio cuya vida sencilla toma una dimensión poética.

Con información de Variety.

