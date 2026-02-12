‘La Niebla’: Esto es lo que sabemos sobre la nueva adaptación de Mike Flanagan de la novela de Stephen King

En la filmografía basada en la obra de Stephen King, ‘La Niebla’ destaca como una de las propuestas más oscuras y recordadas. La cinta de Frank Darabont, convierte lo cotidiano en un escenario donde el miedo y la incertidumbre sacan lo peor de cada personaje. Este clásico tendrá una nueva versión gracias a Mike Flanagan, en una de las duplas creativas más sólidas del terror contemporáneo.

El proyecto, en manos de Warner Bros., volverá a reunir a los creativos en una adaptación de la novela corta publicada en 1980. Narra la historia de David Drayton, un padre de familia que, junto a su hijo y varios vecinos, queda atrapado en Maine cuando una extraña niebla cubre el pueblo y oculta peligros mortales.

‘La Niebla’ de Mike Flanagan: lo que sabemos del proyecto

El vínculo creativo entre Mike Flanagan y Stephen King es innegable. Rindió sus primeros frutos en 2017, con la llegada de ‘El juego de Gerald’, una cinta que recibió elogios por su crudeza. El cineasta luego apostó por proyectos más ambiciosos, como ‘Doctor Sueño’ y, más recientemente, ‘La vida de Chuck’.

Flanagan regresará al universo literario del escritor con una nueva adaptación de ‘La Niebla’. De acuerdo con ‘Deadline’, se encargará de dirigir y escribir el guion, basado en la novela homónima de 1980. Red Room está a cargo de producir la nueva versión de la novela para la pantalla grande. Tyler Thompson, Gary Barber y Chris Stone, de la productora Spyglass, forman parte del equipo creativo.

Alexandra Magistro, de Red Room, fungirá como productora ejecutiva del proyecto, cuyo estreno está planeado para 2028. El interés de Flanagan por ‘La Niebla’ no es una sorpresa. La versión de Frank Darabont logró capturar la esencia pesimista y opresiva de la novela, por lo que es un referente para todos los fanáticos de King.

Por ahora, es muy pronto para conocer detalles sobre el reparto y sobre qué tan involucrado estará el escritor en esta nueva adaptación. Se espera que ‘La Niebla’ de Mike Flanagan tome distancia del trabajo de Darabont y apueste por una mayor exploración de los matices psicológicos de los personajes.

¿De qué trata ‘La Niebla’?

‘La Niebla’ es una de las novelas cortas más inquietantes de Stephen King. Recibió elogios por parte de la crítica literaria debido a su balance entre terror sobrenatural y drama humano. Su historia sigue a David Drayton y su hijo, habitantes de Bridgton, Maine, que quedan atrapados en un supermercado tras una tormenta devastadora.

Una niebla espesa cubre la ciudad y pone en jaque a todos los habitantes del pueblo. Los protagonistas pronto descubren que entre la niebla se ocultan criaturas muy peligrosas que los llevarán al borde de la muerte. La novela enfatiza el desgaste psicológico de los habitantes, quienes reflejan su miedo mediante enfrentamientos, paranoia y brotes de fanatismo religioso

La recepción de ‘La Niebla’ fue muy positiva entre lectores y la crítica. Destacaron su atmósfera opresiva, su ritmo tenso y su enfoque pesimista. Con el tiempo, la historia se consolidó como una de las obras más recordadas de la literatura de King, lo que llevó a Frank Darabont a adaptarla en la película de 2016.

El legado de la película de Frank Darabont

‘La Niebla’ de Frank Darabont es considerada una de las adaptaciones más crudas y pesimistas del universo de Stephen King. La cinta destacó por su enfoque claustrofóbico, representado por el extraño fenómeno de la niebla. El cineasta ofreció una adaptación que retrata el encierro y la paranoia colectiva como monstruos de la sociedad.

Thomas Jane lideró el reparto como David Drayton, con una interpretación que ofreció vulnerabilidad y determinación. Marcia Gay Harden recibió elogios por su papel de Mrs. Carmody, uno de los personajes más perturbadores de la cinta. Junto a ellos, Laurie Holden, Andre Braugher y Toby Jones completaron el elenco.

La crítica valoró la atmósfera opresiva de ‘La Niebla’. Su final generó desacuerdos entre los fanáticos de King, pues hizo cambios importantes al desenlace de la novela. Pese a ello, muchos la consideran una de las adaptación más destacadas entre la filmografía del escritor.

