‘La doncella’, ‘El seductor’ y otros dramas románticos que inspiraron ‘Cumbres Borrascosas’

La novela de Emily Brontë fue el punto de partida de ‘Cumbres borrascosas’, pero no la única referencia para Emerald Fennell. La directora también se inspiró en aclamadas películas que, con sus intensos dramas románticos, definieron su visión creativa. Algunas de ellas fueron una inspiración directa para su nueva película, donde Jacob Elordi y Margot Robbie dan vida a una tormentosa relación.

La directora compartió algunas de las películas en las que el amor es el eje de la historia, aunque no necesariamente desde una mirada idealista. Al fin y al cabo, las historias de amor —complejas, incómodas y a veces oscuras— han definido buena parte de la carrera de Fennell.

El romance llevado al extremo: la visión de Emerald Fennell

Para Emerald Fennell, ‘Cumbres Borrascosas’ nunca fue una historia de amor convencional. Quedó fascinada con la forma en que rompe con los estereotipos románticos, y con su tono cruel y caótico que incomodó a los críticos de la época. La directora hizo una curaduría de las películas que fueron una especie de guía para llevar la novela de Emily Brontë a la pantalla grande.

En declaraciones para el British Film Institute, la realizadora resaltó lo peculiar de ‘Cumbres Borrascosas’, ya que eso define su visión creativa y las película que eligió para un ciclo especial de BFI IMAX. Cree que el valor de la novela y su película reside en esa incapacidad de idealizar los sentimientos. Para ella, el amor no es pulcro ni amable, sino contradictorio, intenso y, en muchos casos, profundamente destructivo.

Explicó que muchas de las películas que inspiraron su versión de ‘Cumbres Borrascosas’ también cambian la historia de amor ideal por medio de “una presión extrema, que clava una aguja”.

“Es demasiado impactante, demasiado cruel, demasiado extraña narrativamente como para encajar con facilidad en el mundo del romance, pero aun así es una historia de amor. Mientras la investigaba, volví a ver muchas de mis ‘historias de amor’ favoritas, aquellas que desafiaron, subvirtieron e incluso destruyeron las convenciones del género”.

Emerald Fennell (Imagen: IMDb)

Las películas que inspiraron ‘Cumbres Borrascosas’

Entre las películas más importantes para Emerald Fennell está ‘La doncella’, de Park Chan-wook. La considera una adaptación casi perfecta, pero también una reinterpretación emocional que traslada sus temas y sensaciones a otro contexto. La eligió como referencia para ‘Cumbres Borrascosas’ por esa calidez “húmeda” y carnal que transmite.

‘Romeo y Julieta’, de Baz Luhrmann, también fue importante para su visión creativa. Aseguró que la película forma parte de su ADN, pues la vio en una etapa clave de su vida y le provocó la misma huella emocional que leer ‘Cumbres Borrascosas’. Fennell reconoce una deuda enorme con Sofia Coppola, especialmente con ‘El seductor’, pues condensa todo lo que admira de su obra.

‘La doncella’, de Park Chan-wook (Imagen: IMDb)

‘Lejos del mundanal ruido’, de 1967, fue importante para su nueva película por la forma en que John Schlesinger fue fiel al drama de época. También fue fundamental para darle forma a su versión de Heathcliff. Fennell reconoce que ‘Barba Azul’, de Catherine Breillat, es una referencia constante en su imaginario creativo. Encuentra un paralelismo con Emily Brontë en cuanto que la narrativa no juzga ni explica, solo muestra.

La directora de ‘Cumbres Borrascosas’ también eligió películas como ‘Cosecha aleatoria’ (Mervyn LeRoy), ‘Escalera al cielo’ (Michael Powell y Emeric Pressburger), ‘El portero de noche’ (Liliana Cavani), ‘Drácula, de Bram Stoker’ (Francis Ford Coppola) y ‘Crash: extraños placeres’ (David Cronenberg).

Una visión personal de ‘Cumbres Borrascosas’

Emerald Fennell quiere que ‘Cumbres Borrascosas’ sea el ‘Titanic’ de las nuevas generaciones. Fennell confesó que sintió temor de tomar el proyecto en sus manos, pues “conlleva una enorme responsabilidad”. Pese a ello, asumió el reto motivada por la obsesión que ha sentido durante años por la novela.

Para ella era importante presentar una visión personal de ‘Cumbres Borrascosas’ y no una adaptación fiel a la obra de Emily Brontë. Las libertades creativas fueron necesarias para reflejar su perspectiva del drama romántico y las influencias que ha recibido de otros cineastas. ‘Cumbres Borrascosas’ llega a los cines este fin de semana.

