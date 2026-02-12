Katie Holmes rinde homenaje a James Van Der Beek, su compañero en ‘Dawson’s Creek’

En el mundo de la pantalla chica, Katie Holmes y James Van Der Beek compartieron algo más que escenas. También tuvieron recuerdos de juventud, y fama repentina al convertirse en rostros generacionales. Ahora la actriz acude a las redes sociales para compartir algunas palabras de despedida y homenaje para su amigo.

El legado de Dawson’s Creek todavía vive entre quienes crecieron con sus dilemas del corazón. Durante años, el cuarteto protagónico nos presentó un tipo de televisión que hablaba sobre amor adolescente pero con una seriedad literaria. Esa memoria colectiva permanece y es motivo para regresar a la serie de vez en cuando.

¿Qué le pasó a James Van Der Beek?

Van Der Beek falleció a los 48 años tras enfrentar una batalla contra el cáncer colorrectal. Su familia confirmó la noticia mediante un comunicado difundido en redes sociales ayer, miércoles, donde señalaron que el actor “falleció en paz esta mañana” y que afrontó sus últimos días “con coraje, fe y gracia.” Aquí el comunicado completo:

Elenco de Dawson’s Creek (Foto: X)

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y el carácter sagrado del tiempo. Esos momentos llegarán. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo.”

En 2023 fue diagnosticado y en 2024 decidió compartirlo abiertamente. Aun así, la noticia de su muerte tomó por sorpresa a quienes lo asociaban con la imagen eterna del joven Dawson Leery mirando el horizonte con lágrimas.

La comunidad artística reaccionó de inmediato. Kevin Williamson, creador de Dawson’s Creek, admitió en Instagram que le resulta difícil encontrar palabras.

“Varias veces hoy, desde el fondo de mi corazón, he intentado encontrar las palabras para expresar la hermosa brillantez de James y lo que su presencia ha significado en mi vida. Pero realmente me quedo sin palabras.Tendré que confiar en que algún día esas palabras llegarán…”

Katie Holmes rinde homenaje a James Van Der Beek

Holmes también compartió en Instagram un mensaje público:

“Estoy muy agradecida por haber compartido una parte del viaje de James. Él es profundamente querido. Compartir espacio con tu imaginación es algo sagrado. Respirar el mismo aire en la tierra de la fantasía y confiar en que los corazones del otro están a salvo en su expresión. Estos son algunos de los recuerdos, junto con risas, conversaciones sobre la vida, canciones de James Taylor, aventuras de una juventud única. Valentía. Compasión. Generosidad. Fortaleza. Una apreciación por la vida y las acciones tomadas para vivirla con la integridad de entender que la vida es arte: crear un hermoso matrimonio, seis hijos amorosos, el viaje de un héroe. Lloro esta pérdida con un corazón que carga la realidad de su ausencia y una profunda gratitud por la huella que dejó en él.”

James Van Der Beek (Foto Getty)

Katie Holmes y James Van Der Beek habían coincidido recientemente en un evento benéfico organizado en apoyo al actor. Aunque él no pudo asistir de manera presencial, envió un mensaje grabado. A pesar al paso del tiempo, mantenían lazos sólidos.

Katie y James en Dawson’s Creek

En Dawson’s Creek, Katie Holmes interpretó a Joey Potter, el gran amor de Dawson Leery, encarnado por James Van Der Beek. La relación entre ambos personajes fue el punto central de las primeras temporadas, con escenas que todavía circulan como referencia de la televisión.

El personaje de Dawson estaba inspirado parcialmente en la juventud de Kevin Williamson, lo que dio a Van Der Beek un peso mayor dentro de la historia. Su célebre escena llorando tras ser rechazado por Joey trascendió la ficción y se convirtió en un meme que sobrevivió a la era de la televisión lineal.

Katie Holmes y James Van Der Beek compartieron el tránsito de la adolescencia a la adultez bajo la mirada del público y las cámaras. algunos tenían menos de veinte años cuando comenzaron y salieron convertidos en figuras de nivel internacional. La serie se emitió de 1998 a 2003 y tuvo seis temporadas.

