‘Los amo con todo mi corazón’: El último mensaje que James Van Der Beek dedicó a su hija y su padre semanas antes de morir

Semanas antes de su muerte, James Van Der Beek compartió en redes sociales una publicación que hoy cobra un significado distinto. El actor, recordado por su papel en la serie ‘Dawson’s Creek‘, dedicó un mensaje a su hija Annabel y a su padre, quienes comparten fecha de cumpleaños. La publicación fue realizada el 25 de enero, apenas dos semanas antes de que su familia confirmara su fallecimiento tras una batalla contra el cáncer colorrectal.

¿Cuál fue el último mensaje?

En la imagen publicada, el actor aparece abrazando a su hija mientras celebraban el cumpleaños que ella comparte con su abuelo. Acompañó la fotografía con un texto extenso y reflexivo dirigido a ambos.

“Mi padre y mi hija cumplen años hoy. Al principio, pensé que era lo único que compartían; me parecían tan diferentes”, escribió al inicio.

James y Annabel Van Der Beek en 2023 (imagen: Instagram)

Más adelante agregó: “Pero a medida que ambos han evolucionado y han dejado que su esencia brille más, puedo reconocer el mismo corazón abierto, cálido, amoroso y tierno. Veo el cariño y la dedicación que brindan a quienes más aman.”

También resaltó la creatividad y el carácter de ambos: “Veo la misma creatividad y originalidad original de Acuario. Y ambos hacen que cada habitación en la que están sea más divertida.”

El cierre del mensaje es el que más ha resonado tras su muerte:

“En este mundo loco, me asombra que hayan logrado ser tan abiertos, tan tiernos y tan genuinamente buenos. Son una maravilla… y estoy increíblemente agradecido de tenerlos en mi vida. El mundo es un lugar mejor porque ustedes dos están en él. Feliz cumpleaños, chicos. Los amo con todo mi corazón.”

La confirmación de su muerte

El miércoles 11 de febrero, su familia confirmó el fallecimiento del actor mediante una publicación en Instagram. En el comunicado se lee: “Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia.”

El mensaje continúa: “Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán. Por ahora, pedimos tranquilidad y privacidad mientras lloramos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo.”

Van Der Beek había revelado en noviembre de 2024 que padecía cáncer colorrectal en etapa 3. Durante su proceso compartió reflexiones sobre su salud y el apoyo de su familia.

La última publicación de Instagram de James Van Der Beek

Una publicación que hoy adquiere otro significado

El actor deja a su esposa Kimberly y a sus seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah. La fotografía y el mensaje publicados el 25 de enero se convirtieron, sin intención expresa, en su última publicación pública antes de su muerte.

Lo que en ese momento fue un saludo de cumpleaños dirigido a su hija y a su padre, ahora es recordado como el mensaje final en el que expresó de forma directa el amor que sentía por sus seres queridos.

