Muere James Van Der Beek, estrella de ‘Dawson’s Creek’ y ‘Varsity Blues’, a los 48 años

El actor que se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión juvenil de finales de los noventa murió este miércoles a los 48 años. Conocido mundialmente por interpretar a Dawson Leery en la serie ‘Dawson’s Creek‘ y por su participación en la película ‘Varsity Blues‘, James Van Der Beek había hecho público en noviembre de 2024 que padecía cáncer colorrectal en etapa 3.

La noticia fue confirmada por su esposa, Kimberly Van Der Beek, a través de Instagram. “Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia”, escribió en el mensaje en el que también pidió privacidad para la familia. “Por ahora pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”.

James Van Der Beek en ‘Dawson’s Creek’ (imagen: Warner Bros. / Photofest)

¿Qué ocurrió tras su diagnóstico de cáncer?

En noviembre de 2024, el actor reveló que había sido diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa 3. En una publicación del 3 de noviembre explicó que llevaba tiempo enfrentando la enfermedad en privado mientras recibía tratamiento.

“He estado lidiando con esto en privado hasta ahora, recibiendo tratamiento y enfocándome en mi salud general más que nunca”, señaló entonces. También agradeció el respaldo del público: “Sepan que mi familia y yo apreciamos profundamente todo el amor y el apoyo”.

A lo largo de los meses siguientes compartió reflexiones sobre su proceso y expresó su intención de mantener ciertos detalles en reserva. Su actividad en redes sociales se convirtió en una forma de mantener contacto con seguidores mientras atravesaba el tratamiento.

El fenómeno de ‘Dawson’s Creek’

El nombre de James Van Der Beek quedó inevitablemente ligado a ‘Dawson’s Creek‘, serie que se emitió durante seis temporadas y que se consolidó como uno de los dramas juveniles más representativos de su época. En ella interpretó a Dawson Leery, un joven aspirante a cineasta cuya sensibilidad y conflictos personales marcaron a una generación.

Al recordar el impacto del programa, el propio actor escribió en 2018: “El pequeño piloto que filmamos en ese pueblo para esa cadena emergente se transmitió, cambió nuestras vidas y lanzó nuestras carreras”. La producción también impulsó las trayectorias de Michelle Williams, Katie Holmes y Joshua Jackson, y con el tiempo encontró nueva audiencia en plataformas de streaming.

Sobre su temprana fama, Van Der Beek comentó en una entrevista en 2024: “Cuando empezó a suceder, las personas que se me acercaban eran chicas adolescentes que gritaban”. Incluso añadió con tono autocrítico: “Tengo lo que llamo la forma más ridícula de PTSD, que es cuando escucho a chicas adolescentes decir ‘Oooh!’”.

Más allá de la serie: cine y vida familiar

Mientras protagonizaba ‘Dawson’s Creek‘, el actor participó en ‘Varsity Blues‘, película que reforzó su presencia en la cultura pop de finales de los noventa. A lo largo de su carrera alternó proyectos en cine, televisión y teatro, manteniéndose activo durante más de dos décadas.

James Van Der Beek en ‘Varsity Blues’ (imagen: Photofest)

En el ámbito personal, contrajo matrimonio con Kimberly en 2010 y formó una familia con seis hijos. En diversas ocasiones expresó públicamente su agradecimiento hacia su esposa y su familia por el acompañamiento durante su proceso de salud.

James Van Der Beek murió 14 meses después de haber anunciado su diagnóstico. Su legado queda vinculado a una serie que definió una etapa de la televisión y a una trayectoria que trascendió el fenómeno juvenil que lo lanzó a la fama.

Con información de NBC News y People.

