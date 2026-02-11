‘El gran diluvio’ supera a ‘El hoyo’ y se convierte en la película de ciencia ficción no inglesa más vista de Netflix’

El catálogo internacional de Netflix acaba de registrar un movimiento importante en sus rankings históricos. La producción surcoreana ‘El gran diluvio‘ ha desplazado a uno de los títulos europeos más comentados de la plataforma, ‘El Hoyo‘ y se ha colocado como la película de ciencia ficción en idioma diferente al inglés más vista dentro de la ventana oficial de medición de la compañía.

¿Cómo logró ‘El gran diluvio’ destronar a ‘El hoyo’?

‘El gran diluvio‘ ha alcanzado 83 millones de visualizaciones en sus primeros 91 días en Netflix, de acuerdo con los datos difundidos por Tudum. Esa cifra supera por un margen estrecho los 82,8 millones que consiguió ‘El Hoyo‘ durante el mismo periodo de medición.

‘El gran diluvio’ (imagen: Netflix)

Con ese resultado, la cinta surcoreana se convierte en la película de ciencia ficción de habla no inglesa más vista en la historia de la plataforma bajo el criterio oficial de los primeros 91 días. El récord se mantuvo durante años en manos de la producción española dirigida por Galder Gaztelu-Urrutia, que en 2020 se convirtió en uno de los fenómenos globales del streaming.

En términos de narrativa, ‘El gran diluvio’ plantea un escenario apocalíptico provocado por el impacto de un asteroide que termina dejando gran parte del planeta bajo el agua. La historia sigue a una mujer atrapada con su hijo en un rascacielos mientras el nivel del agua continúa ascendiendo. La combinación de desastre global y supervivencia íntima parece haber conectado con una audiencia amplia en distintos territorios.

El contexto del ranking global

Aunque el nuevo logro es relevante dentro del género de ciencia ficción, no implica que ‘El gran diluvio’ sea la película no inglesa más vista en general en Netflix. Actualmente ocupa la sexta posición dentro del listado histórico de producciones no angloparlantes.

En la cima de esa clasificación se mantiene ‘Trol‘ con 103 millones de visualizaciones. También aparecen títulos como ‘En las profundidades del Sena‘ con 102,3 millones y La sociedad de la nieve con 98,5 millones.

Detrás se ubican ‘Extraterritorial‘ (91,7 millones), ‘Nowhere‘ (85,7 millones), seguidas por ‘El gran diluvio’ con 83 millones y ‘El hoyo’ con 82,8 millones. Más abajo aparecen ‘Contraataque‘, ‘Ad Vitam‘ y ‘Brick‘.

Es importante subrayar que las posiciones se calculan con base en la métrica de visualizaciones durante los primeros 91 días disponibles en la plataforma.

‘El gran diluvio’ (imagen: Netflix)

¿Qué dice la crítica sobre el fenómeno?

El desempeño en audiencia no siempre se traduce en entusiasmo crítico. En Tomatazos la película cuenta con 71% de valoraciones positivas. En Letterboxd mantiene una calificación promedio de 2,5 sobre 5.

Aun con esa recepción dividida, el resultado en streaming consolida a Corea del Sur como uno de los mercados más fuertes para Netflix en términos de alcance global. Tras varios éxitos internacionales en los últimos años, ‘El gran diluvio’ confirma que el interés por las producciones surcoreanas continúa creciendo, incluso cuando la conversación crítica no es unánime.

Por ahora, el margen sobre ‘El hoyo’ es mínimo, pero suficiente para marcar un cambio en el tablero histórico del streaming. Y todavía falta ver si la cifra final aumenta antes de completar plenamente su periodo de medición.

Con información de Espinof.

