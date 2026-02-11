‘El Caballero de los Siete Reinos’ y cómo evitará un final polémico como el de ‘Game of Thrones’

‘El Caballero de los Siete Reinos’ evitará un final polémico como el de ‘Game of Thrones’, al menos ese es el objetivo de Ira Parker. El showrunner es consiente de la gran responsabilidad que tiene en sus manos al adaptar las aventuras de Dunk y Egg, que representan una parte importante de la literatura de George R.R. Martin.

Gracias a su ritmo y formato más contenidos, ‘El Caballero de los Siete Reinos’ ha tenido una adaptación fiel, aunque con algunas libertades creativas y omisiones. George R.R. Martin tiene planes para escribir otras 15 novelas sobre Ser Duncan el Alto, lo que ha generado preocupación entre los fanáticos de las serie de HBO.

El final de ‘Game of Thrones’ sufrió por un desface entre la obra del escritor y el progreso de la adaptación, lo que obligó a la serie a avanzar sin el respaldo directo del material original. Ira Parker considera que tiene un plan para que ‘El Caballero de los Siete Reinos’ no caiga en la misma situación.

¿Por qué el final de ‘Game of Thrones’ fue tan polémico?

‘Game of Thrones’ tuvo un final divisivo que aún es el protagonista de acalorados debates. La producción se enfrentó a un enorme desafío a partir de la quinta temporada: avanzar sin la guía clara de ‘Canción de Hielo y Fuego’, la obra de George R.R. Martin. Llegó un momento en que la adaptación superó el material publicado, lo que obligó a los showrunners a trabajar con notas del escritor que, por supuesto, no tenían la riqueza narrativa de sus libros.

La serie también pasó por un proceso de acortamiento, con temporadas con menos episodios. Esto obligó a condensar diversos arcos narrativos y dar soluciones apuradas que no convencieron a la audiencia. Como consecuencia, la evolución de algunos personajes fue apresurada o se detuvo de golpe. Esto se vio reflejado en el destino de Daenerys Targaryen y demás personajes.

Por otro lado, las enormes expectativas de la audiencia jugaron en contra de ‘Game of Thrones’. Todos esperaban un cierre que retomará esa complejidad política y moral que se convirtió en el sello de la producción, en un final épico que fuera un antes y un después para la televisión.

Las decisiones creativas de David Benioff y D. B. Weiss, un calendario de producción reducido y la falta de un marco literario dieron pie a una última temporada menos sólida. En 2019, hubo una petición viral de los fanáticos para exigir rehacer la temporada final con “guionistas competentes”. Actores como Kit Harington criticaron la idea y exigieron respeto a los showrunners.

‘El Caballero de los Siete Reinos’ y George R.R. Martin como arma secreta

‘El Caballero de los Siete Reinos’ se basa en una serie de novelas cortas que George R.R. Martin aún no ha concluido. El autor ya reveló sus planes para continuar con la historia de Dunk y Egg a largo plazo, lo que genera preocupaciones sobre el rumbo y el final de la adaptación. Ira Parker cree que el problema que hubo con ‘Game of Thrones’ no se repetirá en la serie spin-off.

El showrunner tiene material suficiente para trabajar en otras dos temporadas. Además, Martin ya le compartió un adelanto de sus próximas obras, lo que garantiza que Parker tendrá un marco en qué basarse. Considera que mantener al escritor involucrado en la producción es la única forma de salir bien librado y no arruinar el posible final de ‘El Caballero de los Siete Reinos’.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en Reddit (vía ‘Gizmodo’), Parker reconoció que existe un riesgo de que la situación se repita; sin embargo, cree que el peligro es mucho menor. Confirmó que si la adaptación de ‘El Caballero de los Siete Reinos’ avanza más allá del tercer libro, entonces “involucraría mucho a George”.

“Mira, en cierto modo, sabemos mucho más sobre lo que sucede después de estas tres novelas gracias a todo el material de apoyo, así que hay menos peligro inherente. No es que no haya peligro, solo que hay menos”.

Una adaptación que no está libre de “errores”

Parker opina que ‘El Caballero de los Siete Reinos’ ha funcionado tan bien debido a que trata de ser lo más fiel al material original. El showrunner también ha tomado algunas libertades creativas menores, pero reconoció que también ha tenido equivocaciones.

En la misma sesión de preguntas y respuestas, aceptó que eliminar un diálogo entre Dunk (Peter Claffey) y el herrero Steely Pate (Youssef Kerkour) no fue buena idea, pues representa “el alma y la moraleja” de la historia. En la novela, Dunk se sorprende al ser recibido con respeto por desconocidos, así que le pregunta al herrero: “¿Por qué? ¿Quién soy yo para ellos?”. Steely solo responde: “Un caballero que recordó sus votos”.

“La verdad es que fue un error mío. No es el primero ni el último en esta serie. Esa escena estuvo en el guion en un momento dado, pero luego se eliminó. Estoy de acuerdo en que ‘un caballero que recuerda sus votos’ es el alma de esta historia, pero creo que sigue siendo fundamental en la serie, incluso si omití esta escena por pura estupidez”.

