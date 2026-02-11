Viuda de Chadwick Boseman explica por qué el actor mantuvo en secreto su diagnóstico de cáncer

A más de cinco años de la muerte de Chadwick Boseman, nuevos detalles sobre los años en que enfrentó el cáncer colorrectal han salido a la luz. En entrevista con The Guardian, su viuda, Simone Ledward Boseman, habló abiertamente sobre la decisión de mantener en privado el diagnóstico del actor mientras filmaba algunas de las películas más importantes de su carrera, entre ellas ‘Black Panther’, ‘Avengers: Infinity War’ y ‘Avengers: Endgame’.

Boseman fue diagnosticado en 2016 y continuó trabajando durante cuatro años sin hacer pública su condición. De acuerdo con Simone, esa determinación respondió a una convicción personal del actor y a la manera en que entendía su trabajo y su vida privada.

Chadwick Boseman (imagen: Getty)

¿Por qué decidió no hacerlo público?

Simone explicó que su esposo no quería recibir un trato distinto dentro de la industria. “Él nunca quiso ser tratado diferente”, afirmó. Según detalló, muchas de las producciones en las que participó durante ese periodo eran físicamente demandantes, y él estaba decidido a cumplir con sus compromisos sin que su enfermedad condicionara la percepción de su desempeño.

También señaló que existía un riesgo inherente en compartir información tan delicada. “Existe ese peligro al compartir, porque una persona dice algo diferente, luego otra dice algo diferente, y luego se lo lleva el viento. Y el viento lo llevará adonde sea que vaya.” Para el actor, mantener el control sobre esa parte de su vida era fundamental.

Simone agregó que, dada su posición pública, cada paso debía manejarse con cautela. “Cuando estás en una posición como la de Chad, todo lo que haces debe estar protegido. Solo debes tener cuidado a quién le cuentas tus planes.” En ese contexto, el círculo de confianza se redujo al mínimo.

Un círculo muy reducido

La viuda confirmó que muy pocas personas sabían del diagnóstico. “Éramos un par de familiares y un par de amigos. Tenía a mi terapeuta y a mi madre, y eso era básicamente todo. El círculo se convirtió en un punto.” Nadie en la industria cinematográfica estaba al tanto.

Durante esos años hubo señales que generaron especulación pública, especialmente su notoria pérdida de peso, que fue comentada en redes sociales. Sin embargo, nunca hubo confirmación oficial hasta su fallecimiento en 2020.

Al ser cuestionada sobre si existió molestia en Hollywood por el hermetismo, Simone reconoció que probablemente hubo preguntas, pero dejó claro que respetó la voluntad de su esposo: “Si Chad no te lo ha contado, yo no te lo voy a contar.”

Más allá de la enfermedad: proteger su legado

En la entrevista, Simone dejó claro que no quiere que la memoria de Boseman quede marcada únicamente por la forma en que murió. Su intención es que la conversación pública gire en torno a cómo vivió, a su carácter y a la manera en que asumió su carrera y sus responsabilidades personales. Desde su perspectiva, no le corresponde fabricar una imagen póstuma del actor, sino resguardar la que él ya construyó con su trabajo y su forma de ser, evitando que su historia se simplifique o se reduzca a un solo episodio.

Chadwick Boseman (imagen: Shutterstock)

También comentó que el director de ‘Black Panther: Wakanda Forever’, Ryan Coogler, la buscó para conversar sobre una escena específica relacionada con la despedida del personaje de T’Challa dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Según explicó, su intervención fue puntual y se limitó a un detalle concreto en el diálogo.

Para Simone, hablar públicamente de su esposo tiene un propósito claro: contribuir a que el público lo entienda como una persona completa, con matices y dimensiones que van más allá de su enfermedad y de los titulares que marcaron sus últimos años.

Con información de Comic Book Movie.

