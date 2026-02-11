Blake Lively recibe mensaje de apoyo de Anna Wintour tras demanda de Justin Baldoni: ‘Eres muy valiente’

El caso entre las estrellas de Romper el Círculo no ha terminado

En el centro del ruido mediático vuelve a estar Blake Lively, aunque la película que detonó el conflicto ya quedó atrás. El problema legal con Justin Baldoni sigue arrastrando nombres y mensajes privados. Ahora la actriz aparece una vez más como el punto de gravedad alrededor del que giran los chismes y le hace compañía Anna Wintour.

¿Cómo inició la guerra entre Blake y Justin?

La disputa se amarró al proceso alrededor de Romper el Círculo, adaptación del libro de Colleen Hoover, y con el paso de los meses se convirtió en una especie de pleito total. Vinieron acusaciones por acoso y difamación, luego contrademandas, filtraciones y una mirada pública que cambió de tema cada semana.

Blake Lively presentó quejas y después una demanda. Baldoni respondió con acciones legales propias y también contra medios. Con el tiempo, varias rutas se fueron cerrando o reconfigurando conforme los jueces definían qué entraba, qué quedaba protegido por privilegio legal y qué no alcanzaba el estándar para sostenerse.

Aun con esos movimientos, el conflicto no se evaporó. La parte medular que todavía camina es la demanda de Blake Lively contra Baldoni y sus asociados, con una fecha de juicio para este 2026, lo que deja meses de trámites y peleas por evidencia.

La intervención de Taylor Swift

El nombre de Taylor Swift terminó metido en la polémica por el tipo de material que suele volverse tóxico y viral cuando abandona ámbito privado. De ella se habló sobre mensajes y menciones en el contexto de una disputa ya en conflicto con la opinión pública.

Hubo momentos en los que la cantante apareció en la narrativa por su cercanía con Blake Lively y por las alegaciones que la defensa de Baldoni buscó empujar alrededor de presiones o el uso de redes de influencia. Un punto sensible fue la desclasificación de materiales y exhibiciones que, al hacerse públicas, alimentaron otra ola de lecturas y relecturas de lo que la cantante y la actriz escribieron en privado.

En este sentido, muchas de las preocupaciones en torno al caso se inclinaron por saber quién habló con quién, qué se sugirió, qué se negó y qué queda registrado en documentos.

Anna Wintour apoya a Blake Lively

En ese clima se volvió viral un correo atribuido a Anna Wintour, ex directora de la redacción de Vogue, dirigido a Blake Lively, que circuló como parte del ruido alrededor del litigio y de las conversaciones privadas que slaieron a la luz:

“Blake,[Romper el Círculo] fue una película muy valiente y conmovedora, y la escena en la azotea es brillante. Saber lo difícil que fue la situación para ti me hizo sentir especialmente orgullosa de ti. Con todo mi cariño (y el vestido dorado, impresionante). Anna.”

Cuando el pleito ya tiene estatus de saga, cualquier figura poderosa que parezca inclinarse, aunque sea en privado, se vuelve parte del relato. El caso es otro ejemplo de cómo Hollywood discute sus crisis con un club de nombres que rara vez pisa el suelo.

¿Cuál es el futuro del caso entre Blake Lively y Justin Baldoni?

A estas alturas, parece que la batalla vive en dos tiempos. El primero es el calendario legal, que presiona hacia audiencias y decisiones de admisión de pruebas y, en teoría, un juicio fijado para mayo de 2026 en la demanda principal de Blake Lively.

El segundo es el tiempo cultural. Cada paquete de documentos que se libera, cada exhibición que se desclasifica, cada mención lateral de una celebridad, reabre el tema y lo reinventa con otro ángulo, como si el conflicto necesitara mutar para seguir vivo en internet. Ese mecanismo claro que no define culpabilidades, pero sí percepciones. Lo vimos claramente con el caso de Johnny Depp y Amber Heard hace algunos años: la reputación pesa casi tanto como el veredicto.

La siguiente película de Blake Lively es The Survival List, una comedia romántica de acción que por el momento no tiene director.

