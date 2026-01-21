Taylor Swift se burló de Justin Baldoni en nuevos mensajes filtrados que le envió a Blake Lively

Una disputa creativa que al principio fue solo un conflicto interno durante la filmación de una película terminó como uno de los escándalos más ruidosos de Hollywood en años recientes. Parecía una diferencia artística entre una actriz y su director, después trascendió a acusaciones más severas y ahora mismo ahora arrastra a celebridades y abogados. En esta ocasión es Taylor Swift quien protagoniza el nuevo episodio en el caso de Blake Lively y Justin Baldoni.

La aparición de nuevos mensajes privados entre Blake y Taylor, incorporados como prueba en el proceso legal, propone que los problemas con Baldoni no solo era profesionales, también personales, emocionales y compartida en círculos muy influyentes del mundo del entretenimiento.

El trasfondo del caso

El origen del problema se remonta al rodaje de Romper el Círculo, adaptación cinematográfica de la novela de Colleen Hoover. Junto con la fotos de la alfombra roja en el verano de 2024, comenzaron a circular versiones sobre desacuerdos entre Blake Lively y el director y coprotagonista Justin Baldoni, relacionados con el tono de la historia y otras decisiones creativas.

Blake Lively e Isabela Ferrer, actrices de Lily Bloom en Romper el Círculo (Foto: Sony Pictures)

El agua y el aceite se juntaron cuando Blake Lively finalmente demandó a Baldoni a finales de 2024, acusándolo de difamación y acoso sexual en el set de rodaje. Justin contraatacó mediante otra demanda, también por difamación, exigiendo a Lively 400 millones de dólares; esta solicitud fue desestimada por un juez federal a mediados de 2025, pero se le permitió a Justin reformular su reclamo a través de nuevos documentos.

Entérate: ‘It Ends With Us’: Productora critica la actitud de Blake Lively y detalla acusaciones contra Justin Baldoni

La nueva intervención de Taylor Swift en el caso de Blake Lively y Justin Baldoni

En este contexto, nuevos documentos judiciales compartidos por Variety acaban de revelar una conversación privada entre Blake Lively y Taylor Swift que hasta ahora permanecía fuera del escrutinio público. Los mensajes fueron enviados en 2024, cuando ambas discutían la inminente publicación de una investigación periodística sobre la disputa entre Lively y Baldoni.

En uno de esos textos, Swift escribió sobre Justin Baldoni: “Creo que esta perra sabe que algo se viene, porque ya sacó su diminuto violín.” La frase apareció citada de forma literal en los archivos legales obtenidos.

Aunque ninguno de los mensajes estaba destinado al público, su incorporación al expediente judicial cambió por completo el alcance de la polémica. Swift, quien hasta ahora se había mantenido más o menos alejada de la disputa, quedó súbitamente involucrada como una aliada de Lively.

Los nuevos testimonios de Blake Lively y Jenny Slate

Los documentos desclasificados también incluyeron declaraciones. Jenny Slate, quien interpreta a la mejor amiga del personaje de Lively, afirmó que Baldoni hizo comentarios sobre lo “sexy” que se veía ella y la propia Lively, incluso después de que ella señalara que ese tipo de observaciones no eran apropiadas en un entorno laboral.

Blake Lively y Justin Baldoni en el set de Romper el Círculo (Foto: IMDb)

Slate declaró bajo juramento que Baldoni continuó comportándose de manera que ella consideró invasiva. En mensajes privados, la actriz llegó a describirlo como un “narcisista”:

“Justin es en verdad un falso aliado y no estoy dispuesta a hacer nada que promueva la imagen que está construyendo como ‘feminista masculino’… o sea… honestamente no tengo palabras para describir lo falso que es. De verdad nunca en mi vida me había topado con alguien como este tipo. Es el payaso más grande y el narcisista más intenso.”

En su testimonio, Blake afirmó que Baldoni cruzó límites con comentarios sobre su apariencia e insinuaciones incómodas, decisiones de puesta en escena que la hicieron sentir humillada, en especial durante la filmación de la escena de parto en la que permaneció casi desnuda durante horas sin la privacidad adecuada.

El equipo legal de Baldoni presentó una moción para desestimar la demanda, argumentando que las quejas de Lively son “agravios menores”. Una audiencia sobre esa moción se celebrará esta semana, después de que el juez ordenara la publicación de grandes volúmenes de pruebas reunidas por ambas partes. Hasta ahora, solo los documentos aportados por Lively han sido liberados al público. El juicio está programado para comenzar el 18 de mayo.

No te pierdas: ¿Sigue llenando el costal de piedritas? Blake Lively y los escándalos más bochornosos de su carrera