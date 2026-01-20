‘It Ends With Us’: Productora critica la actitud de Blake Lively y detalla acusaciones contra Justin Baldoni

La producción de ‘It Ends With Us’, adaptación cinematográfica de la novela de Colleen Hoover, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que salieran a la luz nuevos documentos judiciales presentados ante una corte federal en Nueva York. Los expedientes, difundidos en el contexto de un litigio en curso, describen un rodaje marcado por tensiones internas, versiones encontradas y señalamientos delicados que involucran tanto a su protagonista como a su director.

También te puede interesar: ¿Volverá en ‘Avengers: Doomsday’? Chris Pratt habla del futuro de Star-Lord y de lo que hizo tras volver a la Tierra

¿Qué revelan los documentos judiciales sobre el rodaje?

Las declaraciones forman parte de deposiciones bajo juramento presentadas previo a una audiencia clave del caso legal entre Blake Lively y Justin Baldoni. En ellas, una productora senior describe el proceso de filmación como caótico y atribuye parte de los conflictos a la postura adoptada por la actriz tras una serie de desacuerdos ocurridos durante el rodaje.

Blake Lively y Justin Baldoni en ‘It Ends with Us’ (Imagen: Sony Pictures)

Según los documentos, la productora Andrea Giannetti, vicepresidenta ejecutiva de producción en Columbia Pictures, afirmó que Lively presentó una lista de 17 exigencias como condición para regresar al set en noviembre de 2023. Giannetti calificó internamente a la actriz como un “jodida terrorista”*, expresión que reconoció haber utilizado al referirse a la situación generada por dichas demandas.

También lee: Tom Hiddleston explica cómo ‘Batman’, de Tim Burton, lo inspiró a ser Loki

En su testimonio, la productora también señaló que, desde la perspectiva de Lively, Baldoni era “poco preparado, indeciso e inexperto” como director, además de “muy sensible” frente a las críticas. Estas apreciaciones quedaron asentadas como parte del expediente judicial, sin que constituyan una resolución del caso.

Las acusaciones contra Justin Baldoni

Los documentos incluyen relatos detallados de Lively y de otras integrantes del elenco sobre conductas que consideraron inapropiadas durante la filmación. Entre los señalamientos más graves, la actriz sostiene que Baldoni realizó comentarios y acciones físicas sin consentimiento en escenas íntimas, además de improvisaciones no acordadas.

Lively afirmó que el director le contó en un auto que no siempre había pedido consentimiento en relaciones pasadas y que, en una ocasión, “agarró el brazo de mi asistenta larga y lentamente y le dijo: ‘Esto se queda en el auto’.” También describió una escena de parto filmada durante varias horas con lo que calificó como una cobertura mínima, experiencia que consideró “violatoria y humillante”.

Otras actrices respaldaron versiones similares. Isabela Ferrer, quien interpretó la versión joven del personaje principal, declaró que Baldoni hizo comentarios que consideró inapropiados tras una escena sexual, entre ellos: “Sé que no debería decir esto, pero fue muy excitante”. Ferrer también cuestionó escenas con carga sexual vinculadas a un personaje menor de edad dentro de la historia.

Por su parte, Jenny Slate relató que Baldoni la llamó “ardiente” y “sexy” fuera de personaje, y en su deposición expresó: “Realmente no entiendo cómo dio una charla TED. Es peor que la mayoría de los colegas que he conocido…”.

Justin Baldoni en ‘It Ends With Us’ (imagen: Sony)

El estado legal del conflicto

El enfrentamiento legal sigue abierto. Un juez federal ya desestimó la demanda por difamación de 400 millones de dólares que Baldoni había presentado contra Lively, mientras que las acusaciones de acoso y conducta inapropiada continúan su curso y el caso está programado para ir a juicio en mayo.

Hasta ahora, no existe una resolución judicial que determine responsabilidades. Todo lo expuesto corresponde a testimonios, declaraciones y documentos presentados ante la corte. Mientras tanto, el caso ha reavivado debates en la industria sobre consentimiento en el set, coordinación de escenas íntimas y el manejo de poder cuando un actor también funge como director y figura pública con discurso progresista.

La historia detrás de cámaras de ‘It Ends With Us’ sigue desarrollándose en los tribunales, con consecuencias que podrían extenderse más allá de esta producción y sentar precedentes en Hollywood.

Con información de Daily Mail.

No te vayas sin leer: Directora de ‘Exterminio: El Templo de Huesos’ explica el final de la película y habla del futuro de la saga