Directora de ‘Exterminio: El Templo de Huesos’ explica el final de la película y habla del futuro de la saga

El desenlace de ‘28 Years Later: The Bone Temple’ (Exterminio: El Templo de Huesos) no ofrece un cierre definitivo, sino que deja abiertas varias líneas narrativas que apuntan directamente a una continuación. La película introduce cambios importantes en el estado del virus, redefine el papel de algunos personajes centrales y recupera figuras clave del origen de la saga. En una entrevista con The Hollywood Reporter, la directora Nia DaCosta explicó qué significa realmente ese final y hasta dónde llegan las respuestas que plantea esta entrega dentro del plan general de la franquicia.

¿El Dr. Kelson encontró realmente una cura?

Uno de los puntos más relevantes del cierre tiene que ver con el trabajo del Dr. Ian Kelson, interpretado por Ralph Fiennes. En la película, su tratamiento aplicado a Samson parece reducir de forma significativa la agresividad del infectado y devolverle una conciencia más cercana a la humana. Sin embargo, DaCosta fue clara al señalar que no se trata de una solución absoluta.

“Creo que puedo decir que [Samson] no está completamente curado, y el nivel en que está curado es permanente,” explicó la directora. “Ya no es lo que era [al principio de la película], pero ¿es uno de nosotros? No lo sé. Pero ya no es lo que era.”

Para DaCosta, ese estado ambiguo es deliberado. Samson ya no es el infectado que se ve al inicio de la trilogía, pero tampoco puede considerarse plenamente humano. Esta indefinición, según la directora, forma parte del núcleo temático de la película, que evita respuestas simples y deja espacio para que el conflicto evolucione en la siguiente entrega.

El regreso de Jim y las ausencias que no se explican

El epílogo de ‘28 Years Later: The Bone Temple’ marca el regreso de Jim, el personaje interpretado por Cillian Murphy, protagonista de ‘28 Days Later’. Jim reaparece viviendo en la misma cabaña de Cumbria, ahora como padre de una niña llamada Sam, mientras ayuda a Spike y Kelly a huir de los infectados.

DaCosta confirmó que esta reaparición no busca cerrar el círculo de inmediato. “[Jim] definitivamente es padre de una niña llamada Sam, y todas esas otras preguntas serán respondidas en la próxima película,” afirmó. La directora evitó dar detalles sobre la ausencia de personajes como Selena y Hannah, dejando claro que esas respuestas están reservadas para la siguiente película.

“Sé cosas. Anoche, literalmente, acorralé a Alex en el estreno. Pensé: ‘¿Y qué pasa?’. Pero estoy muy emocionada. Es todo lo que puedo decir” añadió, subrayando que el final funciona como un punto de transición más que como un desenlace tradicional.

La tercera película y el cierre de la historia

DaCosta confirmó que habrá una tercera película, lo que convierte a ‘The Bone Temple’ en una entrega intermedia dentro de una trilogía concebida por Alex Garland tras el relanzamiento de la franquicia iniciado junto a Danny Boyle. La directora explicó que fue consciente desde el inicio de que no todas las preguntas podían resolverse en esta película.

Al hablar de su lugar dentro de la saga, DaCosta defendió la necesidad de que cada entrega tenga una identidad propia. “Si fueran películas muy parecidas, habría pensado: ‘Que sea Danny el que lo haga. ¿Para qué poner otra voz?’” señaló, explicando que esa diferencia fue lo que le permitió abordar la historia desde otro ángulo.

Con ‘28 Years Later: The Bone Temple’ ya en cines, la franquicia se encamina hacia una conclusión que, según su directora, buscará responder los conflictos planteados sin abandonar la ambigüedad moral que ha definido a este universo desde su primera película.

