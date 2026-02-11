‘Tales From ’85’, spin-off de ‘Stranger Things’, se sentirá como ‘una temporada perdida’, asegura el showrunner

Aunque Stranger Things ya terminó, Netflix no planea dejar este universo tan fácil. Tales From ’85 es la nueva propuesta spin-off del catálogo y ahora el showrunner de la serie, afirma que esta pieza animada se sentirá como “una temporada perdida”, justo en medio de la larga aventura de Hawkins.

Netflix ya dejó claro que el proyecto no busca reemplazar nada, sino añadir algo más que conviva con lo ya establecido. El primer avance reveló un tono distinto al del cierre de la serie principal, menos enfocado en el fin del mundo y más interesado en la preocupación cotidiana que nace cuando un pueblo pequeño intuye que algo anda mal.

Tales From ’85, el complemento de Stranger Things

La historia se sitúa entre la segunda y la tercera temporada de Stranger Things. Los chicos ya conocen la existencia del Otro Lado, pero aún no cargan con el peso de una guerra total. Esa posición intermedia permite que Tales From ’85 explore una fase donde el verdadero peligro todavía no está claro.

Tales From ’85 llegará pronto a Netflix

El showrunner Eric Robles explicó para Empire que el objetivo es que la serie animada se sienta como una continuación, solo que contada con otro lenguaje visual. En sus palabras, podría tomarse tal cual y convertirse en versión live-action sin alterar su esencia:

“Podrías tomar esto fácilmente y convertirlo en la versión live-action. Queríamos volver a Hawkins y que se sintiera como una temporada perdida. Es una historia sobre cuando los chicos no estaban tratando de salvar el mundo, sino solo de salvar el pueblo.”

La amenaza central permanece envuelta en misterio. El tráiler adelanta múltiples criaturas, aunque también podría tratarse de una sola entidad cambiante. La idea de un monstruo que evoluciona, como ocurrió con los demogorgons en el pasado, parece danzar bien con la lógica orgánica del universo y con su relación con el juego de Dungeons & Dragons.

Otro elemento importante es el invierno. Robles señaló que la historia ocurre con Hawkins cubierto de nieve:

“Es invierno en Hawkins. Todo el pueblo está cubierto por este océano de nieve. Y eso trae nuevos peligros. Soy un gran fan de ‘Tiburón’ y esta se convirtió en nuestra versión.”

El polémico final de Stranger Things

El cierre de Stranger Things, emitido a finales de 2025, fue un acontecimiento global, pero también uno de los finales más discutidos de la televisión reciente, y parte de ese desencanto giró alrededor del destino de Eleven.

La serie presentó un epílogo muy ambiguo, con imágenes que nos invitaron a pensar en un sacrificio o en la oportunidad de una nueva vida para Eleven/Jane lejos de Hawkins. Los creadores defendieron esa ambigüedad como una puerta abierta a la interpretación.

Algunos miembros del elenco ofrecieron lecturas distintas. Caleb McLaughlin, por ejemplo, declaró que él cree que Eleven murió, aunque aclaró que su personaje, Lucas, confía en la versión de Mike. Estas posturas opuestas alimentan la idea de que el final no pretende ser definitivo.

En este sentido, Tales From ’85 nos recuerda por qué la audiencia se involucró con estos personajes antes de que el destino final se volviera tema central. Regresa a un punto donde la historia aún se construía paso a paso.

Cuándo se estrena Tales From ’85

Netflix confirmó que Tales From ’85 se estrenará el 23 de abril. La serie llegará en formato animado y se integrará directamente dentro de la línea temporal conocida. Muy pronto la veremos ocupar ese espacio específico de una temporada que nunca existió, pero que ahora encuentra la forma de hacerse real. ¿Podrá deshacer, al menos un poco, el sabor amargo que dejó la temporada 5 entre los fans?

