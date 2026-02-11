Creadora de Tilly Norwood, ‘actriz’ hecha con IA, revela que recibió amenazas de muerte luego de defender su proyecto

Tilly Norwood, la primera ‘actriz’ hecha con IA, generó un fuerte debate en todo Hollywood. Actores, sindicatos y agencias alzaron la voz en contra del proyecto, pues lo consideran una amenaza. Eline Van der Velden, su creadora, argumentó que no representa un peligro para la industria ni para el trabajo de los actores. Esto le valió fuertes críticas e, incluso, amenazas de muerte.

En una entrevista reciente, Van der Velden habló sobre la reacción negativa hacia Tilly Norwood y a la inteligencia artificial en general. Le parece una ironía que las personas critiquen la falta de humanidad en su proyecto, cuando la atacan continuamente con amenazas de todo tipo. Aclaró que Tilly Norwood no depende de la tecnología para funcionar, pues ella actúa y le da vida gracias a un sistema híbrido.

La reacción negativa a Tilly Norwood y las amenazas contra su creadora

Tilly Norwood representa el mayor temor de muchos actores: ser sustituidos por una inteligencia artificial. El proyecto de Particle6 —estudio de IA dirigido por Eline Van der Velden— generó una oleada de críticas negativas. Hollywood lo considera una amenaza para la industria del cine y la televisión.

Personalidades como Ryan Reynolds, Ralph Ineson, Melissa Barrera, Toni Collette y Kiersey Clemons han expresado su rechazo a Tilly Norwood. Otras figuras se niegan a reconocerla como una actriz y la descalifican por todo lo que implica la IA. Muchos creen que su creación implicó el uso de rasgos, voces y datos de mujeres reales sin su consentimiento, lo que podría ser un robo de identidad.

Tilly Norwood (Imagen: Particle6)

Eline Van der Velden fue muy vocal y defendió a Tilly Norwood. Incluso, reveló que importantes directores están interesados en trabajar con ella. En declaraciones para ‘Page Six Hollywood’, explicó que impulsar su proyecto no ha sido fácil debido a las críticas y a las múltiples amenazas de muerte que ha recibido.

“Dicen que no hay humanidad, y luego atacan al ser humano que hay detrás. Me resulta interesante”, afirmó durante la charla. Van der Velden ha tenido que llamar a la policía en varias ocasiones para presentar denuncias e intentar frenar los ataques personales. Desde su perspectiva, las amenazas son consecuencia del desconocimiento sobre la IA y la forma en que opera Tilly Norwood.

Una actriz hecha con IA que no depende solo de la tecnología

La próxima meta de Van der Velden es que Hollywood comprenda que hay trabajo humano detrás de Tilly Norwood. La considera una especie de “obra de arte”, tal como la animación, el CGI o las marionetas. Durante la entrevista, recalcó que el único objetivo de Tilly Norwood “es entretener”, así que la gente no debería “tomársela demasiado en serio”.

La productora explicó que Tilly Norwood no es simplemente un sistema de IA, pues hay un trabajo de actuación real detrás. Van der Velden participa en sesiones de captura de movimiento y actúa “a través de un proxy”. El proyecto funciona por medio de un sistema híbrido, donde la captura se combina con inteligencia artificial hasta tener los resultados esperados.

“Así que soy yo quien actúa, y hacemos una especie de híbrido. Hay un verdadero esfuerzo humano detrás. Me cuesta mucho tiempo y esfuerzo producir una actuación con Tilly y mi equipo. Creo que la gente trabajará con Tilly por otras razones, al igual que con ciertas estrellas, por la visibilidad que les da”.

Eline Van der Velden

La creadora de Tilly Norwood piensa que la inteligencia artificial será parte del entretenimiento del futuro y que formará un género aparte. Por ello, está convencida de que no sustituirá a los actores. También explicó que la IA que usa está entrenada con sistemas y datos públicos, por lo que no infringen ninguna ley de derechos de autor o imagen.

SSAG-AFTRA propone sancionar el uso de actores con IA

En medio del debate sobre la inteligencia artificial en Hollywood, Duncan Crabtree-Ireland, representante de SAG-AFTRA, propuso una idea para desincentivar el uso de actores hechos con IA. Su plan es tener contratos donde se especifiquen sanciones financieras o tarifas adicionales para los proyectos que usen actores como Tilly Norwood.

La propuesta busca que los estudios no ahorren dinero al usar artistas digitales y reemplacen a actores reales solo por reducir costos. Eline Van der Velden mostró su apoyo a esta postura, pues cree que deben existir límites para equilibrar la relación entre la tecnología y el trabajo creativo.

