Director de ‘Depredador: Tierras Salvajes’ aclara el futuro de la franquicia tras su acuerdo con Paramount

Luego de sufrir varios altibajos, ‘Depredador: Tierras Salvajes’ fue un paso muy prometedor para el futuro de la franquicia. Dan Trachtenberg exploró nuevos territorios y apostó por un enfoque distinto, lo que convirtió su película en uno de los éxitos de 2025. El director se prepara para iniciar una nueva etapa de su carrera junto a Paramount, con un acuerdo que lo mantendrá bastante ocupado por varios años.

Ante esto, han surgido varias preocupaciones sobre el futuro de ‘Depredador’, uno de los referentes obligados del cine de ciencia ficción. La historia de Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) y Thia (Elle Fanning) dejó las puertas abiertas a una secuela, luego de recaudar $184.5 millones de dólares en la taquilla internacional. Dan Trachtenberg sabe que está en deuda con los fans, por lo que aclaró el futuro de la saga.

El futuro de ‘Depredador’ tras su renovado éxito

Luego de ‘Depredador: La presa’ y ‘Depredador: Cazador de Asesinos’, Dan Trachtenberg dio un golpe sobre la mesa con ‘Depredador: Tierras Salvajes’. La cinta se aleja del enfoque clásico de la franquicia, donde el Depredador es un ser todopoderoso que actúa como un simple cazador. Por medio del vínculo entre Dek y Thia, el realizador explora una dimensión más humana de la criatura.

La cinta generó expectativas de una posible secuela, enfocada en el encuentro de Dek con su madre. Sin embargo, el futuro de la franquicia se mantiene como un secreto. En una entrevista reciente, Trachtenberg confirmó que seguirá involucrado en ‘Depredador’ a pesar de las nuevas responsabilidades que tendrá en Paramount.

El cineasta quiere explorar nuevas ideas en el mundo Yautja, por lo que ya trabaja en la planificación de un nuevo proyecto. En declaraciones para ‘ScreenRant’ reveló que trabajará de forma simultánea en la próxima entrega de ‘Depredador’ y en otras películas originales que ha tenido en mente “durante mucho tiempo”.

El cineasta expandirá más el mundo Yautja luego de ‘Depredador: Tierras Salvajes’ (Imagen: 20th Century Studios)

Trachtenberg reconoció que la nueva etapa de su carrera es muy emocionante. Está escribiendo varios guiones con la esperanza de poder hacerlos realidad. En cuanto a ‘Depredador’, está en una “etapa de imaginar más cosas”, como parte de un proceso de “reflexión multifacético”. Sugirió que le encantaría explorar más el universo de ‘Depredador: Tierras Salvajes’, pero también le gustaría hacer algo innovador.

“Ahora tenemos esta historia tan interesante, tenemos otros personajes con los que sería genial seguir haciendo más cosas, pero ¿hay algo que todavía no hayamos visto en la franquicia, o algo dentro de la ciencia ficción que sería tan genial como para servir como otro punto de entrada? Es como si mis tres películas fueran puntos de entrada a la franquicia. Así que también estoy pensando en esa misma línea.”

Dan Trachtenberg y sus próximos pasos con Paramount

El cineasta compaginará su pasión por ‘Depredador’ con el desarrollo de nuevos proyectos en Paramount. Firmó un acuerdo de tres años para crear dirigir y producir varias películas junto con Ben Rosenblatt, quien fue productor de ‘Depredador: Tierras Salvajes’. Trachtenberg volverá a sus raíces, pues fue en Paramount donde produjo ‘Avenida Cloverfield 10’, cinta que lo posicionó en el género de la ciencia ficción.

Trachtenberg ha conservado en secreto los detalles de sus primeros proyectos en Paramount. Sugirió que podría trabajar con propiedades intelectuales de gran relevancia, además de hacer producciones originales. Se especula que podría regresar a ‘Cloverfield’, hacer algún proyecto de ‘Transformers’ o, incluso, hacer realidad el esperado regreso de ‘Guerra Mundial Z’.

En declaraciones para ‘Deadline’, el cineasta habló de lo emocionado que está por trabajar con Paramount y Rosenblatt en nuevos proyectos. Reconoció que tener tiempo para todo será el mayor reto por delante, principalmente debido a que no planea dejar ‘Depredador’ a un lado.

“De niño recuerdo ver el logo de Paramount y soñar con la aventura épica que vendría después… ahora tener la oportunidad de traer nuevas historias enormes y emotivas a pantallas gigantes es literalmente un sueño hecho realidad”.

Dan Trachtenberg (Imagen: 20th Century Studios)

¿Qué sigue para ‘Depredador’?

Dan Trachtenberg tiene varios caminos para expandir el legado de ‘Depredador’. La opción más obvia es la secuela de ‘Depredador: Tierras Salvajes’, que continuaría la historia de Dek. El eje de la narrativa sería el encuentro con su madre, y la cinta también podría explorar nuevos aspectos de la cultura Yautja.

Otra opción es profundizar en la historia de ‘Depredador: Cazador de Asesinos’. Naru y otros sobrevivientes llegarán a Yautja Prime, luego de ser congelados criogénicamente. Esto puede ser un buen punto de partida para una nueva historia. Los fanáticos también están a la espera de la continuación de ‘Depredador: La presa’. La secuela significaría el regreso de Amber Midthunder a la franquicia.

Trachtenberg también ha expresado su interés por explorar ideas nuevas, lo que supondría hacer una producción diferente e independiente a los proyectos mencionados.

