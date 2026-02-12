Familia de James Van Der Beek supera el millón de dólares en donaciones tras su muerte

A pocas horas de confirmarse el fallecimiento de James Van Der Beek, una campaña creada para apoyar a su esposa e hijos rebasó el millón de dólares en donaciones, demostrando el amor de los fans por el intérprete. El actor, recordado por su papel protagónico en ‘Dawson’s Creek’, murió el 11 de febrero de 2026 a los 48 años, tras enfrentar cáncer colorrectal en etapa 3 desde 2023.

La iniciativa fue organizada por personas cercanas a la familia a través de GoFundMe, con Kimberly Van Der Beek como beneficiaria. La recaudación avanzó rápidamente durante las primeras 24 horas y reflejó tanto el impacto que tuvo el actor en distintas generaciones como la preocupación por la situación económica que enfrentan sus seres queridos.

James Van Der Beek (Imagen: Getty)

¿Por qué se abrió una campaña para la familia?

En la descripción del fondo, titulada “Apoyo para la familia de James Van Der Beek”, se explica que, además del impacto emocional por la pérdida, la familia atravesó una fuerte presión financiera durante el tratamiento médico del actor.

“James Van Der Beek fue un amado esposo, padre y amigo que tocó la vida de todos los que lo rodeaban,” señala el comunicado. El texto añade que, tras “Una larga y valiente batalla contra el cáncer”, dejó a su esposa Kimberly y a sus seis hijos en un escenario incierto.

La campaña detalla que las donaciones se destinarán a cubrir gastos de vida, facturas pendientes y la educación de los menores. También explica que “Los costos de la atención médica de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin fondos,” y que están “trabajando duro para permanecer en su hogar y garantizar que los niños puedan continuar su educación y mantener cierta estabilidad durante este momento increíblemente difícil.”

Van Der Beek y Kimberly se casaron en 2010 y tuvieron seis hijos: Olivia, Annabel, Emilia, Gwendolyn, Joshua y Jeremiah.

Apoyo de colegas y figuras públicas

Entre las contribuciones destacadas figura una aportación mensual recurrente de 2,500 dólares por parte de la actriz Zoe Saldaña, lo que dio mayor visibilidad a la campaña.

Además, el actor Paul Walter Hauser, conocido por su participación en ‘Cobra Kai’, ya había iniciado esfuerzos para recaudar fondos en los meses previos al fallecimiento. Hauser explicó en Instagram que decidió intervenir al enterarse de que Van Der Beek estaba vendiendo objetos personales para cubrir gastos médicos. “No me sentó bien,” escribió a finales de enero.

Tras la muerte del actor, Hauser informó que había reunido más de 14,000 dólares a través de Cameo, plataforma donde celebridades envían mensajes personalizados a sus seguidores. En un mensaje posterior al fallecimiento, expresó: “Sé que estás en el cielo siendo mimado con amor… Los Van Der Beeks estarán en nuestras oraciones diarias y recaudaremos algo de dinero para apoyar a tu hermosa familia.”

Subastas previas para cubrir gastos médicos

La campaña en GoFundMe no fue el primer recurso financiero al que recurrió el actor. En diciembre, Van Der Beek colaboró con la casa de subastas Propstore para vender piezas de memorabilia vinculadas a su carrera.

James y Annabel Van Der Beek en 2023 (imagen: Instagram)

El artículo que alcanzó el precio más alto fue el collar que su personaje en ‘Dawson’s Creek’ entregó a Joey durante el baile de graduación en la tercera temporada. La pieza se vendió por 26,628 dólares. En total, la subasta generó más de 47,000 dólares, fondos que se destinaron a cubrir parte del tratamiento contra el cáncer.

Con la campaña superando el millón de dólares, el apoyo económico se ha convertido en una muestra tangible del impacto que el actor dejó tanto en colegas como en seguidores. Mientras el fondo continúa activo, la familia enfrenta ahora el reto de reorganizar su vida tras una enfermedad prolongada que, además del desgaste emocional, implicó una carga financiera considerable.

Con información de Yahoo! Entertainment.

