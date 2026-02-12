Productor de ‘Piratas del Caribe 6’ aclara el posible papel de Margot Robbie

La próxima película de la saga ‘Piratas del Caribe’ continúa rodeada de especulación. Aunque Disney no ha emitido un anuncio oficial sobre el elenco ni la dirección definitiva del proyecto, nuevas declaraciones del productor Jerry Bruckheimer han reactivado el debate en torno al posible involucramiento de Margot Robbie y al eventual regreso de Johnny Depp como Jack Sparrow. La sexta entrega se encuentra en desarrollo, pero el rumbo creativo todavía no está completamente definido.

¿Margot Robbie sigue vinculada al proyecto?

Durante un almuerzo previo a los Oscar, Bruckheimer fue cuestionado sobre las teorías que circulan en internet, particularmente aquellas que sugieren que la nueva película podría involucrar a Robbie y girar en torno al hijo de Jack Sparrow. Ante esa versión, el productor respondió: “Ellas están cerca, en parte.” Cuando se le preguntó directamente si las especulaciones sobre Robbie eran correctas, añadió: “Creo que vas por buen camino.”

Margot Robbie en ‘Cumbres Borrascosas’ (imagen: Warner Bros.)

Bruckheimer también afirmó que el equipo “ama a Margot Robbie” y confirmó que han tenido conversaciones con ella. No detalló si existe un acuerdo formal ni especificó qué papel desempeñaría la actriz, pero sus palabras indican que el vínculo con la franquicia no está descartado.

En 2020 se informó que Disney desarrollaba dos proyectos dentro del universo de ‘Piratas del Caribe’: uno concebido como reinicio con Robbie al frente y otro que funcionaría como continuación de la saga original. Más adelante, la actriz declaró que su película había sido archivada. Sin embargo, las declaraciones recientes del productor sugieren que la puerta permanece abierta en algún nivel.

¿Qué pasa con el regreso de Johnny Depp?

El retorno de Depp como Jack Sparrow sigue siendo uno de los temas centrales para los seguidores de la franquicia. Bruckheimer ha señalado previamente que el actor podría volver bajo una condición específica. “Si le gusta cómo está escrito el papel, creo que lo haría,” declaró. También explicó que el proceso depende completamente del guion: “Todo se trata de lo que está escrito en la página, como todos sabemos… Seguimos trabajando en un guion. Queremos hacerlo. Solo tenemos que conseguir el guion perfecto. Aún no lo hemos conseguido, pero estamos cerca.”

Estas declaraciones dejan claro que no existe confirmación oficial sobre su participación. El proyecto continúa en etapa de desarrollo y el libreto aún no ha sido cerrado. La posibilidad de que Depp retome el papel depende, según el productor, de la dirección creativa final.

¿Cuál podría ser la línea narrativa de ‘Piratas del Caribe 6’?

Aunque no hay una sinopsis confirmada, los comentarios de Bruckheimer han alimentado teorías sobre un posible relevo generacional dentro de la historia. Diversos reportes apuntan a que la trama podría centrarse en el hijo de Jack Sparrow, lo que permitiría introducir nuevos personajes sin romper por completo con la continuidad establecida en entregas anteriores.

Gore Verbinski y Johnny Depp en el set de ‘Piratas del Caribe: El cofre de la muerte’ (2006) (imagen: IMDb)

La estrategia, de concretarse, implicaría una combinación de figuras clásicas y rostros nuevos. Esa mezcla buscaría mantener el vínculo con el público que ha seguido la saga desde 2003, cuando ‘Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra’ convirtió una atracción de parque temático en una franquicia cinematográfica global.

Por ahora, lo único confirmado es que la película está en desarrollo y que el equipo creativo continúa trabajando en el guion. Las declaraciones del productor no ofrecen certezas definitivas, pero sí delinean un escenario en el que Margot Robbie podría seguir vinculada al proyecto y Johnny Depp no está completamente descartado. El futuro de la saga, al menos por el momento, depende de lo que finalmente quede escrito en la página.

Con información de Collider.

