‘Keeper’: De qué trata la película de terror que transforma las relaciones de pareja y la masculinidad en una pesadilla

Luego de sorprender a los fanáticos del terror con ‘Longlegs‘ y ‘El Mono‘, Osgood Perkins regresa con ‘Keeper’, una cinta de terror protagonizada por Tatiana Maslany y Rossif Sutherland. Los actores dan vida a una pareja que vive momentos terroríficos durante un viaje, donde se revela “la peor versión de un hombre en una relación”, según palabras del propio realizador.

Luego de explorar la soledad adolescente, Perkins retoma el concepto de las películas de horror centradas en una relación. ‘Keeper’ es otra muestra de su obsesión por los vínculos humanos como terreno fértil para el horror. Su nueva película explora cómo la intimidad y el amor de una pareja pueden convertirse en una amenazan.

Entérate: ‘Cumbres Borrascosas’ y la estética ‘moorcore’ que le da identidad a la película de Jacob Elordi y Margot Robbie

¿De qué trata ‘Keeper’, la nueva película de Osgood Perkins?

‘Keeper’ narra la historia de Liz (Tatiana Maslany) y Malcolm (Rossif Sutherland), una feliz pareja que organiza un plan especial para celebrar su aniversario. Alquilan una cabaña en un bosque para pasar juntos y sin interrupciones ese momento íntimo e importante. Sin embargo, todo da un giro inesperado cuando el hombre debe regresar repentinamente a la ciudad.

Liz debe quedarse sola en un lugar aislado que pronto se convierte en una pesadilla. La mujer es testigo de la aparición de una presencia oscura, que la pondrá al filo de la muerte. Osgood Perkins combina elementos sobrenaturales con lo cotidiano para convertir la cabaña, un supuesto regufio para la pareja, en un entorno hostil donde lo íntimo se torna en algo siniestro.

El guion de la cinta corre por cuenta de Nick Lepard. La producción reúne a Wayward Entertainment, Big Rodeo Films y Oddfellows Pictures, con la distribución a cargo de Neon. De acuerdo con Perkins, ‘Keeper’ es una búsqueda por “encontrar al monstruo en una relación”, así que la considera una película sobre la masculinidad tóxica.

Tatiana Maslany como Liz en ‘Keeper’ (Imagen: Neon)

Te interesa: ‘Margo’s Got Money Troubles’: Elle Fanning es una madre joven sin dinero que busca sobrevivir en la nueva serie de Apple TV+

Una película de terror sobre las relaciones de pareja y la masculinidad

Al igual que con sus anteriores producciones, Osgood Perkins ha sido muy críptico sobre el mensaje de ‘Keeper’. Durante una entrevista con ‘Entertainmetn Weekly’, explicó que su nueva película trata sobre temas polémicos relacionados con las relaciones de pareja. Considera que algunos de los ejes son “la masculinidad tóxica” y “el patriarcado”.

El realizador encuentra algo terrorífico en la idea de tener una pareja: por más años que pasen, nunca estás seguro de quién es y qué piensa tu compañero. Además, existe una confianza mutua que se puede romper en cualquier momento. La producción tuvo presupuesto limitado, así que enfocarse en una pareja y en una única locación fue la solución para hacerla realidad.

“Empezamos a hacer ingeniería inversa de cómo sería la película. Siempre me había gustado la idea de hacer una película de terror sobre relaciones, una película de terror donde la relación sea lo que dé miedo”.

Osgood Perkins convierte una relación de pareja en una pesadilla (Imagen: Neon)

Para Perkins era muy importante mantener el terror en lo cotidiano. Insistió en que ‘Keeper’ es “una mirada a la masculinidad repugnante”, pues tiene representaciones de lo peor que un hombre puede ser. Maslany coincide en que la película presenta el lado más asqueroso de los hombres, sin dejar de lado el papel que la mujer tiene en una relación.

“Diría que, en cierto modo, también es una mirada a las mujeres, asqueroso, si vamos a ponernos demasiado binarios al respecto […] Pero sí creo que son los instintos que ignoras, o las formas en que sabes algo pero te has engañado a ti mismo. Lo cual es, obviamente, supongo, patriarcado. Eso es patriarcado. Da igual, todo es cosa de hombres. Los hombres son un desastre”.

¿Cuándo se estrena ‘Keeper’?

Tras su paso por festivales y su estreno internacional en noviembre de 2025, ‘Keeper’ se prepara para conquistar a los amantes del terror en México. La cinta de Osgood Perkins llegará a nuestro país y otras regiones de Latinoamérica con el nombre ‘Líbralos del mal’.

El lanzamiento de esta nueva e interesante propuesta de terror está programado para el próximo 19 de febrero, de la mano de Diamond Films. Será una de las primeras cintas del género que buscará conquistar a la audiencia en 2026.

Por si te lo perdiste: Ley de Cine en México: Así es la propuesta del gobierno para fortalecer la industria cinematográfica y regular la IA