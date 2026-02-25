Director de ‘Scream 7’ revela planes originales para la trilogía cancelada que seguiría a ‘Scream 4’

El creador explicó que su versión de ‘Scream 5’ habría mostrado a Jill intentando descubrir a otro Ghostface

Con el estreno en cines de ‘Scream 7’ los fans celebran el regreso de Kevin Williamson, guionista del clásico ‘Scream’ (1996), a la franquicia. Ahora el escritor reveló cuál era su plan original para continuar la saga después de ‘Scream 4’, y la propuesta implicaba un cambio estructural que habría alterado por completo las reglas morales de la serie.

¿Y si Jill Roberts hubiera salido impune?

En entrevista con CinePOP, Williamson explicó que su concepción inicial para la etapa posterior a ‘Scream 4’ colocaba en el centro a Jill Roberts, interpretada por Emma Roberts. Aunque en la película estrenada en 2011 el personaje muere tras revelarse como Ghostface, el creador tenía otra ruta pensada.

Emma Roberts como Jill en ‘Scream 4’ (imagen: Universal Pictures)

“Scream 4 trataba sobre Emma Roberts y su personaje, Jill. En mi idea original, Jill sobrevivió y fue a la universidad,” declaró Williamson. “Y en la universidad… se salió con la suya en todo… todos los asesinatos de Scream 4… y ahora era la nueva Sidney. La nueva víctima famosa. Y le encantaba. Y alguien la descubrió y empezó a matar a toda la gente de su vida… Para que no la descubrieran como la asesina, tenía que encontrarlo. Y eso fue Scream 5.”

La premisa proponía que Jill no solo escapara sin consecuencias, sino que asumiera públicamente el papel de víctima mediática, replicando la posición que Sidney Prescott ocupó durante años. El conflicto de la quinta entrega habría girado en torno a la necesidad de proteger su secreto mientras otro asesino comenzaba a atacar a su entorno.

Dewey estaba destinado a morir

El plan de Williamson contemplaba además un giro clave para la siguiente película. En su visión de ‘Scream 6’, la historia se centraría en Gale Weathers intentando reconstruir su vida tras la muerte de Dewey.

“Y mi Scream 6 era… ahora que Gale Weathers está tratando de construir una vida sin Dewey… porque yo también habría matado a Dewey… Había planeado matarlo también…” explicó. “Está saliendo con un hombre… ¿es o no es el asesino? No lo sabe. Así que fue más o menos al revés.”

Aunque Dewey finalmente murió en ‘Scream’ (2022), bajo otra dirección creativa, las declaraciones confirman que su destino ya formaba parte de la hoja de ruta original imaginada tras ‘Scream 4’. La sexta entrega, según ese planteamiento, habría retomado la tensión romántica y la sospecha que marcaron la cinta original, pero trasladadas al personaje de Gale.

Póster de ‘Scream 7’ (imagen: Paramount Pictures)

De la trilogía cancelada al nuevo comienzo

Tras ‘Scream 4’, la franquicia tomó un camino distinto. Más de una década después, ‘Scream’ (2022) y ‘Scream VI’ apostaron por una nueva generación de protagonistas y por el concepto de “recuela”. Aquella trilogía centrada en Jill Roberts nunca se concretó.

Ahora, con Williamson dirigiendo ‘Scream 7’, no parece posible que esa línea argumental se pueda retomar, pero al menos conocemos lo que pudo haber sido una etapa más arriesgada para la saga. El experimento de convertir al asesino en figura pública y sostenerlo como protagonista quedó en papel. Lo que sí es un hecho es que el creador original vuelve a tener el control creativo de una franquicia que, desde 1996, ha hecho de la autorreferencia y la reinvención su principal sello.

Con información de Bloody Disgusting.

