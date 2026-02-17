Directora de ‘La voz de Hind Rajab’ denuncia ‘genocidio’ en Gaza y rechaza premio en la Berlinale

La más reciente edición del Festival Internacional de Cine de Berlín vuelve a ser la sede de un acto político relevante, pero no (sólo) por una película en competencia oficial, sino por lo ocurrido en un evento paralelo. Durante la gala de Cinema for Peace en Berlín, la directora de ‘La voz de Hind Rajab‘, Kaouther Ben Hania, utilizó el escenario para lanzar una acusación directa sobre la guerra en Gaza y tomar una decisión que marcó la noche: dejó su premio sobre el escenario y se negó a llevárselo.

¿Qué ocurrió en la gala de Cinema for Peace?

La ceremonia se celebró en el Hotel Adlon, en el marco de actividades paralelas a la Berlinale 2026. Entre los asistentes estuvieron Hillary Clinton y Kevin Spacey, en una gala conducida por Bob Geldof. En ese contexto, el largometraje ‘La voz de Hind Rajab’ recibió el reconocimiento a “Most Valuable Film” (Película Más Valiosa).

‘La voz de Hind Rajab’ (imagen: Willa)

La película reconstruye la llamada de emergencia realizada por la niña palestina Hind Rajab durante la invasión israelí de Gaza en 2024, utilizando grabaciones reales y una estructura de docudrama. Al subir al escenario, Ben Hania dejó claro que no asumía el galardón como una simple celebración. “Siento más responsabilidad que gratitud,” afirmó ante los asistentes.

El discurso: acusaciones directas y crítica al concepto de paz

Durante su intervención, la directora sostuvo que la historia de Hind no debía entenderse como un caso aislado. “Lo que le ocurrió a Hind no es una excepción. Es parte de un genocidio,” declaró.

En su discurso completo, señaló que en Berlín había personas que “dio cobertura política a ese genocidio” al reformular la muerte masiva de civiles como “defensa propia” o “circunstancias complejas”. También cuestionó la manera en que se habla de paz en escenarios diplomáticos y culturales.

“La paz no es un perfume que se aplica sobre la violencia, para que el poder pueda sentirse refinado y cómodo. Y el cine no es lavado de imagen,” afirmó.

La directora defendió que hablar de paz implica hablar de justicia y rendición de cuentas. “Justicia significa rendición de cuentas. Sin rendición de cuentas, no hay paz,” dijo, antes de acusar directamente al ejército israelí por la muerte de Hind Rajab, su familia y los paramédicos que intentaron rescatarla.

El momento más significativo de la noche llegó cuando Ben Hania anunció que no se llevaría el reconocimiento. “Así que esta noche no me llevaré este premio a casa. Lo dejo aquí como recordatorio. Y cuando la paz se busque como una obligación legal y moral, arraigada en la rendición de cuentas por el genocidio, entonces regresaré y lo aceptaré con alegría.”

Calientes vs. tibios en la Berlinale

Las declaraciones de Kaouther Ben Hania no ocurrieron en el vacío. En los días previos, la 76ª edición de la Berlinale ya enfrentaba cuestionamientos por la postura del jurado internacional frente a la guerra en Gaza. La polémica comenzó durante la conferencia de prensa inaugural, cuando integrantes del jurado fueron presionados para pronunciarse sobre si consideraban el conflicto un genocidio.

Kaouther Ben Hania (Fotografía: Bettina Pittaluga)

La directora del festival, Tricia Tuttle, defendió públicamente el derecho de los cineastas y miembros del jurado a expresarse libremente o a no responder preguntas políticas. En un comunicado, sostuvo que existen muchas formas de hacer arte y de ser político, y que no todos los artistas tienen la obligación de asumir un posicionamiento explícito frente a cada asunto geopolítico. También advirtió que los creadores están siendo sometidos a un escrutinio constante: se les critica si responden, si no responden y si no condensan temas complejos en declaraciones breves ante la prensa.

En la misma línea, el presidente del jurado internacional, el director Wim Wenders, señaló que el trabajo de los cineastas no es el mismo que el de los políticos. Desde su perspectiva, el cine debería funcionar como un contrapeso frente al poder político, no como una extensión del discurso institucional o gubernamental. Otros miembros del jurado calificaron como injusta la exigencia de que debieran pronunciarse sobre decisiones estatales o políticas exteriores, argumentando que su función dentro del festival es evaluar películas, no representar posturas oficiales.

Con información de The Hollywood Reporter.

