David Harbour en la mira: Así se vengó la esposa del actor de ‘Stranger Things’ tras engañarla durante su matrimonio

La cantante Lily Allen, exesposa de David Harbour, se vengó del actor de Stranger Things en un reciente concierto tras de haberla engañado durante su matrimonio. La vida privada de las celebridades vuelve a filtrarse, esta vez en la forma de una sombra que persigue a la antigua pareja desde hace algunos años.

¿Cómo comenzó la relación entre David Harbour y Lily Allen?

La relación entre el actor estadounidense y la cantante británica comenzó a finales de la década pasada, en un momento en que ambos atravesaban cambios personales importantes. Harbour ya había ganado fama internacional gracias a su papel como Jim Hopper en la serie de Netflix, mientras Allen llevaba años construyendo una carrera en la música.

Poco tiempo después de iniciar su romance, la pareja decidió casarse en una ceremonia discreta en Las Vegas en 2020. La boda fue celebrada en medio de un ambiente familiar, bastante diferente a la popularidad glamourosa de Harbour gracias a Stranger Things.

David Harbour y Lily Allen se casaron en 2020 (Foto: Instagram)

Durante los primeros años, el matrimonio parecía funcionar con cierta estabilidad. Allen hablaba de Harbour con afecto en entrevistas y el actor, por su parte, se mostraba cercano a las hijas de la cantante. Las fotografías de ambos circulaban con frecuencia en alfombras rojas y eventos de la industria.

¿Por qué se separaron?

Con el paso del tiempo, algunas canciones nuevas de Allen, pertenecientes al álbum West End Girl empezaron a sugerir que el matrimonio atravesaba dificultades que ya no podían ocultarse. En uno de los temas del álbum que la cantante escribió tras la ruptura, Allen abordó las relaciones extramaritales de Harbour.

Fueron las continuas infidelidades del actor las que terminaron por sepultar el matrimonio.

La venganza de Lily Allen

Este lunes, durante el inicio de la gira West End Girl en el Glasgow Royal Concert Hall, Lily Allen convirtió su ruptura en una especie de performance donde la escenografía y el vestuario formaron parte del relato.

Durante la interpretación de la canción ‘4Chan Stan’, la cantante apareció envuelta en una larga tela cubierta con letras escritas a mano y copias de recibos impresos. Entre esos documentos se encontraban cuentas de bares de tequila y compras realizadas en Bergdorf Goodman, la marca de lujo.

En la canción, Allen menciona precisamente una compra de lujo hecha por su esposo para otra mujer, detalle que quedó visualmente expuesto en el escenario. El espectáculo incluyó cambios de vestuario y escenas que siguieron la historia del álbum. Durante ‘Madeline’, tema que alude a la mujer con la que Harbour la engañó, la cantante apareció con un negligee transparente en un escenario iluminado en tonos rosados.

Lily Allen en Glasgow Royal Concert Hall (Foto: X)

Lo nuevo de David Harbour

Mientras la gira de Allen recorre varias ciudades del Reino Unido y se prepara para llegar a Norteamérica, David Harbour continúa su trabajo dentro de la industria cinematográfica. Aunque no ha encontrado ese gran protagónico de blockbuster, sigue adelante en busca de nuevos proyectos. Por lo pronto ya tiene en puerta varios de peso mayor.

El actor de 50 años tiene programado un regreso importante a las salas de cine durante este año. Uno de sus proyectos es Noche sin Paz 2, secuela del inesperado éxito de acción navideña en la que Harbour interpreta a un Santa Claus poco convencional.

También está previsto su regreso al universo de Marvel Studios. Harbour retomará el papel de Red Guardian en Avengers: Doomsday, película que reunirá a varios personajes conocidos de la franquicia y que promete cambiar para siempre todo aquello que creemos saber sobre el multiverso.

El intérprete cerró para siempre su paso por Stranger Things en diciembre del año pasado con el estreno de la temporada final. Aunque muy criticada por el público, a través de su emisión concluyó una era para el mundo del streaming y también para la vida de Harbour, quien dijo adiós para siempre a Jim Hopper tras haberle propuesto matrimonio a Joyce y aspirar a una mejor vida en pareja.

